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Η Eni επιστρέφει περισσότερα μετρητά στους μετόχους της, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και εκτόξευσε τα περιθώρια κέρδους στη διύλιση.

Ο ιταλικός όμιλος πετρελαίου και φυσικού αερίου θα καταβάλει έκτακτο μέρισμα περίπου 1,3 δισ. ευρώ (1,5 δισ. δολαρίων) και θα αυξήσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών του, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.

Το περιθώριο διύλισης της Eni υπερτριπλασιάστηκε το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου συνέχισε να αυξάνεται.

Οι ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες έχουν επωφεληθεί φέτος από τα εξαιρετικά υψηλά κέρδη στη διύλιση, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές προϊόντων όπως το ντίζελ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις αντίστοιχες αυξήσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου.

Η Eni, με έδρα το Μιλάνο, έχει επίσης διευρύνει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο παραγωγής της, ενώ η σταδιακή αύξηση της παραγωγής σε σειρά έργων ενισχύει περαιτέρω την κερδοφορία της.

Αύξηση επαναγοράς μετοχών στα 3,8 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία θα αυξήσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών για το 2026 στα 3,8 δισ. ευρώ, από 3,4 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Η Eni ακολουθεί πολιτική επιστροφής περισσότερων μετρητών στους επενδυτές όταν οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων διύλισης, υπερβαίνουν συγκεκριμένα επίπεδα.

Η εταιρεία είχε ήδη αυξήσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών τον Απρίλιο και στη συνέχεια τον Ιούλιο.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 4,36 δισ. ευρώ.

Και τα δύο μεγέθη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, η Eni αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τις ταμειακές ροές στο σύνολο του έτους, επικαλούμενη τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και τις υψηλότερες τιμές των ενεργειακών προϊόντων.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 4% το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 1,83 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.

Η άνοδος οφείλεται στη σταδιακή ενίσχυση της παραγωγής από έργα στη Δυτική Αφρική, το Μεξικό και τη Νορβηγία. Η Eni αναβάθμισε επίσης την πρόβλεψή της για την υποκείμενη αύξηση της παραγωγής στο σύνολο του 2026, τοποθετώντας την πλέον μεταξύ 6% και 7%.

Η εταιρεία κατέγραψε επίσης υψηλότερες πωλήσεις ενέργειας στην εγχώρια αγορά της.

Οι πωλήσεις φυσικού αερίου στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες ενισχύθηκε κατά 9%.

Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει να εξασφαλίσει συνεισφορές από τις ενεργειακές εταιρείες, προκειμένου να συμβάλουν στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του 2027, μετά τη σημαντική αύξηση των κερδών τους.