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Η ανάγκη για θέρμανση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις δυσκολότερες δοκιμασίες για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αυτόν τον χειμώνα. Με την ενεργειακή ακρίβεια να παραμένει ισχυρή στην Ελλάδα, τα νοικοκυριά καλούνται να καλύψουν μεγαλύτερες εποχικές ανάγκες, έχοντας ήδη απορροφήσει διαδοχικές ανατιμήσεις στην καθημερινότητά τους. Το κρίσιμο ζήτημα είναι πόσο εισόδημα θα απομένει μετά την πληρωμή του ρεύματος, των καυσίμων και της στέγασης.

Η πίεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή η κατανάλωση ενέργειας για βασικές ανάγκες έχει περιορισμένα περιθώρια περικοπής. Η θέρμανση της κατοικίας, το ζεστό νερό, το μαγείρεμα και οι αναγκαίες μετακινήσεις απορροφούν ένα σταθερό μέρος του εισοδήματος. Όταν το κόστος αυξάνεται, η προσαρμογή μεταφέρεται σε άλλες δαπάνες ή οδηγεί σε περιορισμό της ίδιας της ενεργειακής κατανάλωσης, με συνέπειες για τις συνθήκες διαβίωσης.

Η Ελλάδα με μεγαλύτερη ενεργειακή επιβάρυνση

Τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Φθινοπωρινή Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αποτυπώνουν την ένταση του προβλήματος. Στο διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου, οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 10,6%, ενώ στην ευρωζώνη η αντίστοιχη άνοδος ήταν 6,6%. Η διαφορά δείχνει ότι η εγχώρια οικονομία εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο έχοντας δεχθεί ισχυρότερη ενεργειακή πίεση.

Τον Απρίλιο, η ετήσια αύξηση είχε φτάσει το 21,6%, ενώ τον Αύγουστο παρέμενε στο 15,4%. Παρότι είχε μεσολαβήσει επιβράδυνση, οι τιμές εξακολουθούσαν να κινούνται σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Η ευρωπαϊκή εικόνα ενισχύει την ανησυχία. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για τον Οκτώβριο καταγράφει ετήσια ανατίμηση της ενέργειας κατά 20,8% στην ευρωζώνη, από 18,9% τον Σεπτέμβριο. Η επιτάχυνση συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία αυξάνονται σταδιακά οι ανάγκες θέρμανσης.

Οι παραπάνω δείκτες αποτυπώνουν τη συνολική ενεργειακή επιβάρυνση. Ο τελικός λογαριασμός κάθε κατοικίας εξαρτάται από το καύσιμο, το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, την κατανάλωση και την απόδοση του συστήματος θέρμανσης. Διαφέρει επίσης ανάλογα με την περιοχή και τη διάρκεια των χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο λογαριασμός του χειμώνα ξεπερνά τη θέρμανση

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τους καταναλωτές σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Υπάρχει η άμεση δαπάνη για ηλεκτρισμό, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και η έμμεση επιβάρυνση μέσω των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ενέργεια για παραγωγή, ψύξη, αποθήκευση και μεταφορά. Όσο παραμένουν αυξημένα τα σχετικά έξοδα, τόσο ενισχύεται ο κίνδυνος μετακύλισής τους στις τελικές τιμές. Το νοικοκυριό πληρώνει επομένως την ενεργειακή ακρίβεια τόσο στον λογαριασμό όσο και στις αγορές του.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στο ευρύτερο πληθωριστικό περιβάλλον. Στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 5,6% τον Οκτώβριο, από 5,1% τον Σεπτέμβριο και 3,7% τον Αύγουστο, έναντι 4% στην ευρωζώνη.

Για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αυτό σημαίνει ότι οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης συναντούν ήδη ακριβότερες καθημερινές υποχρεώσεις. Η χειμερινή επιβάρυνση προστίθεται σε ένα υψηλό επίπεδο τιμών, περιορίζοντας τη δυνατότητα αποταμίευσης και αντιμετώπισης έκτακτων εξόδων.

Η κατοικία καθορίζει το μέγεθος της δυσκολίας

Η ενεργειακή κατάσταση του ακινήτου επηρεάζει καθοριστικά το ποσό που απαιτείται για επαρκή θέρμανση. Μια κατοικία με μεγάλες θερμικές απώλειες χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να διατηρεί την ίδια εσωτερική θερμοκρασία. Έτσι, η επιβάρυνση εξαρτάται και από παράγοντες που ο ένοικος δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ή να αντικαταστήσουν παλαιότερο εξοπλισμό. Η δυνατότητα περιορισμού του λογαριασμού προϋποθέτει συχνά μια αρχική δαπάνη, η οποία μπορεί να βρίσκεται έξω από τις οικονομικές τους αντοχές.

Παράλληλα, τα νοικοκυριά εισέρχονται στον χειμώνα με υψηλό στεγαστικό βάρος. Το 2025, το 26,4% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζούσε σε νοικοκυριά που διέθεταν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για στεγαστικές δαπάνες, έναντι 7,7% στην ΕΕ. Το στοιχείο δείχνει πόσο περιορισμένο είναι ήδη το περιθώριο απορρόφησης πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Η ενεργειακή πίεση φτάνει στην κατανάλωση

Οι αυξήσεις μισθών και οι εισοδηματικές παρεμβάσεις προσφέρουν στήριξη, αλλά η πραγματική τους αξία εξαρτάται από την πορεία των τιμών. Όταν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται στην ενέργεια, απομένουν λιγότερα χρήματα για τις υπόλοιπες ανάγκες.

Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε μόλις κατά 0,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 1,5% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η επιβράδυνση αναδεικνύει τον οικονομικό κίνδυνο από την παρατεταμένη συμπίεση της αγοραστικής δύναμης.

Για τους επόμενους μήνες, καθοριστικοί παράγοντες θα είναι η πορεία των ενεργειακών τιμών, οι καιρικές συνθήκες και η αποτελεσματικότητα της στήριξης. Ένας παρατεταμένος ψυχρός χειμώνας θα αύξανε τις αναγκαίες ποσότητες καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα, μια σταθερή αποκλιμάκωση του κόστους θα περιόριζε την πίεση. Μέχρι τότε, το βασικό ζητούμενο για τα νοικοκυριά παραμένει η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης χωρίς συσσώρευση νέων οικονομικών εκκρεμοτήτων.