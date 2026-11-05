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Νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλούν οι ανατιμήσεις σε βασικά τρόφιμα, με τα γαλακτοκομικά, το μοσχαρίσιο κρέας και τα οπωροκηπευτικά να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας. Παρά την εθελοντική συμφωνία κυβέρνησης και επιχειρήσεων για συγκράτηση των τιμών, η αγορά προετοιμάζεται για ενδεχόμενο νέο γύρο αυξήσεων το επόμενο τρίμηνο, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών εξακολουθεί να επιβαρύνει την παραγωγή και τη διακίνηση προϊόντων.

Ήδη εννέα τουλάχιστον μεγάλες προμηθευτές έχουν αποστείλει νέους τιμοκαταλόγους στα σούπερ μάρκετ, με ανατιμήσεις σε περισσότερους από 390 κωδικούς. Οι αυξήσεις κινούνται κατά μέσο όρο στο 5%-6%, ενώ σε ορισμένα προϊόντα αγγίζουν το 15%.

Στη λίστα περιλαμβάνονται φέτα, λευκά τυριά, μοσχάρι, ψωμί, φρυγανιές, παξιμάδια, σοκολάτες ζαχαροπλαστικής, σούπες, φυτικά ροφήματα, αλλαντικά, μπίρες και καθαριστικά. Η σταθμισμένη επίδραση των ανατιμήσεων του Οκτωβρίου υπολογίζεται προς το παρόν κάτω από 0,2%. Ωστόσο, η ανησυχία επικεντρώνεται στους επόμενους μήνες, καθώς περισσότεροι προμηθευτές ενδέχεται να μεταφέρουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος στις τελικές τιμές, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών.

Ανατιμήσεις 75% στο μοσχάρι μέσα σε πέντε χρόνια

Τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ήδη τις συσσωρευμένες επιπτώσεις της προηγούμενης πενταετίας. Σύμφωνα με επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2026 οι τιμές τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν συνολικά κατά 34,3%.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα: το μοσχάρι έχει ακριβύνει κατά 75,1%, η σοκολάτα κατά 60,8%, τα αυγά κατά 47,9%, ο καφές κατά 43,4% και τα τυριά κατά 38,9%. Στο ελαιόλαδο η αύξηση φτάνει το 35,4%, στα αρτοσκευάσματα το 34% και στα λαχανικά το 31,3%.

Ντομάτες με αύξηση 125% – Πιέσεις και στις πιπεριές

Εντυπωσιακή είναι η άνοδος στις τιμές χονδρικής των νωπών προϊόντων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, στις 13 Οκτωβρίου η ντομάτα έφτασε στα 1,80 ευρώ το κιλό, από 0,80 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 125%.

Μάλιστα, μέσα σε μία εβδομάδα ανατιμήθηκε κατά 28,6%. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τις πιέσεις στις ζημιές της παραγωγής στην Κρήτη, ενώ πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργεί η πιθανότητα ενίσχυσης των εξαγωγών. Αντίστοιχα, οι πιπεριές έχουν ακριβύνει κατά 81,8%, φτάνοντας τα 2 ευρώ το κιλό.

Μοσχάρι έως 19,40 ευρώ στα σούπερ μάρκετ

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται και στο κρέας. Η τιμή χονδρικής του μοσχαριού διαμορφώνεται στα 9 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με το δελτίο του ΟΚΑΑ της 14ης Οκτωβρίου. Στα σούπερ μάρκετ, ωστόσο, το νουά 19,40 ευρώ και η ελιά μόσχου κοντά στα 17 ευρώ το κιλό.

Στη Βαρβάκειο Αγορά, το μοσχάρι χωρίς κόκαλο κυμαίνεται από 11,50 έως 13,90 ευρώ, ενώ με κόκαλο από 8,50 έως 11 ευρώ. Αντίθετα, στο χοιρινό οι τιμές χονδρικής είναι χαμηλότερες από τις περυσινές.

Πώς η ακρίβεια αλλάζει το καλάθι των νοικοκυριών

Οι καταναλωτές περιορίζουν τις ποσότητες ακριβών τροφίμων και αναζητούν εναλλακτικές. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, μεταξύ 2008 και 2025 οι ετήσιες κατά κεφαλήν αγορές βόειου κρέατος μειώθηκαν κατά 29,2%, ενώ των πουλερικών αυξήθηκαν κατά 31,9%.

Παράλληλα, οι αγοραζόμενες ποσότητες ελαιολάδου υποχώρησαν κατά 34,8% και τυριών κατά 23,6%, με τα έτοιμα γεύματα να κερδίζουν έδαφος. Η ετήσια δαπάνη για είδη παντοπωλείου προσεγγίζει τα 25,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,1 δισ. αφορούν τρόφιμα.

Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνουν τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, που διαθέτουν το 31,9% των καταναλωτικών δαπανών τους για διατροφή, έναντι 13,2% των πλουσιότερων. Μαζί με τη στέγαση, το ποσοστό φτάνει στο 54,4%. Μπροστά στις νέες πιέσεις, η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις για τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, με τον υπουργό Ανάπτυξης να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομοθετικών μέτρων κατά της διεύρυνσης των περιθωρίων κέρδους που δεν δικαιολογείται από την αύξηση του κόστους.