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Τον ρόλο του GREGY στη διαμορφούμενη ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης περιέγραψε ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου, Θωμάς Αχείμαστος, στην ομιλία του στο Enlit Europe, στη Βιέννη.

Το GREGY, όπως εξήγησε, είναι μια υποθαλάσσια διασύνδεση 3 GW και μήκους περίπου 950 χλμ., που θα μεταφέρει 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και από εκεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Παράλληλα, ο Όμιλος αναπτύσσει 8,5 GW φωτοβολταϊκών και αιολικών στην Αίγυπτο, ώστε η παραγωγή και η μεταφορά να σχεδιάζονται από κοινού.

Η ισχυρότερη πρόταση του έργου, όπως ανέφερε ο κ. Αχείμαστος, είναι η πράσινη ενέργεια σταθερού προφίλ σε ανταγωνιστική τιμή. Με την υποστήριξη μακροχρόνιων PPAs, το καλώδιο θα τροφοδοτεί με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο ενεργοβόρες βιομηχανίες και Data Centers στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουν ήδη υπογραφεί 47 μνημόνια συνεργασίας με μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η απανθρακοποίηση κινούνται όλο και περισσότερο προς την ίδια κατεύθυνση, με το βάρος να μετατοπίζεται από την παραγωγή στη διαθεσιμότητα και στα δίκτυα.

«Η Ελλάδα παύει να βρίσκεται στο περιθώριο του συστήματος και γίνεται πύλη εισόδου σε αυτό», τόνισε.