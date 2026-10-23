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Ο Όμιλος Κοπελούζου υπέγραψε συμφωνίες με τις Khazna Data Centers και Core42, εταιρείες του χαρτοφυλακίου της G42, του τεχνολογικού ομίλου με έδρα το Άμπου Ντάμπι. Αντικείμενο των συμφωνιών είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης ενός εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI factory) στην Ελλάδα. Οι συμφωνίες υπεγράφησαν στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο επίσημης επιχειρηματικής επίσκεψης υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία περιλάμβανε και το Επιχειρηματικό Φόρουμ ΗΑΕ–Ελλάδας.

Οι εταιρείες Khazna Data Centers και Core42, σε συνεργασία με τον Όμιλο Κοπελούζου, θα διερευνήσουν την ανάπτυξη του εργοστασίου ΤΝ, συνδυάζοντας προηγμένες υποδομές κέντρων δεδομένων με δυνατότητες cloud και υπολογιστικής ισχύος ΤΝ:

Η Khazna θα ηγηθεί της ανάπτυξης της φυσικής υποδομής.

Η Core42 θα παρέχει δυνατότητες cloud και υπολογιστικής ισχύος ΤΝ για την υποστήριξη οργανισμών σε τομείς όπως ο τραπεζικός, οι τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία και η δημόσια διοίκηση.

«Η συνεργασία μας με την G42 φέρνει στην Ελλάδα υποδομές ΤΝ αιχμής, παγκόσμιας κλάσης, και ενισχύει τη θέση της χώρας ως στρατηγικού ψηφιακού και ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Χρήστος Κοπελούζος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Κοπελούζου. «Συνδυάζοντας την εμπειρία μας σε έργα υποδομών και ενέργειας μεγάλης κλίμακας με την τεχνογνωσία της Khazna και της Core42, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα εργοστάσιο ΤΝ που θα στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.»

Τα μέρη θα εργαστούν για τον καθορισμό του αντικειμένου, της δομής και των χρονοδιαγραμμάτων της πρωτοβουλίας, υπό την επιφύλαξη της σύναψης οριστικών συμφωνιών και της λήψης των εφαρμοστέων κανονιστικών εγκρίσεων.