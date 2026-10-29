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Με νέες ανατιμήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι καταναλωτές τον Νοέμβριο, καθώς η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ενέργειας καταγράφει σημαντική άνοδο από τις αρχές Οκτωβρίου. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάχθηκε στα 247 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ την επόμενη ημέρα παρέμεινε κοντά στα 240 ευρώ, εντείνοντας τις ανησυχίες για μετακύλιση μέρους του αυξημένου κόστους στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η νέα άνοδος έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις ακόμη και μέσα στο ίδιο 24ωρο.

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου δείχνουν ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες ημέρες, αλλά αποτυπώνονται και στη μέση μηνιαία τιμή, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του κόστους προμήθειας.

Ειδικότερα, η μέση χονδρεμπορική τιμή του Οκτωβρίου διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 172,94 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 10,64%.

Η εξέλιξη δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς καλούνται να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος αγοράς ρεύματος ενόψει της ανακοίνωσης των τιμολογίων του επόμενου μήνα.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα 247 ευρώ η χονδρική και ακραίες διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις 20 Οκτωβρίου, όταν η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά επόμενης ημέρας έφτασε τα 247 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το εύρος των ωριαίων διακυμάνσεων.

Την ίδια ημέρα, η μέγιστη ωριαία τιμή εκτοξεύθηκε στα 406 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η ελάχιστη υποχώρησε στα μόλις 0,01 ευρώ.

Η τεράστια αυτή απόσταση αποτυπώνει την έντονη μεταβλητότητα της αγοράς και τον διαφορετικό βαθμό πίεσης που μπορεί να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου.

Την επόμενη ημέρα καταγράφηκε μικρή αποκλιμάκωση, χωρίς ωστόσο οι τιμές να επιστρέψουν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 240,56 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με την ανώτατη ωριαία τιμή να φτάνει τα 335,30 ευρώ και την κατώτατη να περιορίζεται στα 121,44 ευρώ.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει υψηλό, παρά τη μικρή ημερήσια διόρθωση.

Γιατί οι ΑΠΕ δεν αρκούν για να συγκρατήσουν τις τιμές

Η σύνθεση του ενεργειακού μείγματος δείχνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν να καλύπτουν σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η υψηλή συμμετοχή του φυσικού αερίου διατηρεί την αγορά ευάλωτη στις διεθνείς ανατιμήσεις του συγκεκριμένου καυσίμου.

Στις 20 Οκτωβρίου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 42,84% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το φυσικό αέριο συμμετείχε με 38,91%.

Ο λιγνίτης αντιπροσώπευε το 6,28%, οι εισαγωγές το 6,78% και τα υδροηλεκτρικά το 3,55%.

Την επόμενη ημέρα, η εικόνα παρέμεινε σε γενικές γραμμές παρόμοια, με μικρές μεταβολές στη συμμετοχή των διαφορετικών πηγών.

Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 40,95% της παραγωγής, το φυσικό αέριο το 39,31%, ο λιγνίτης το 7,41%, οι εισαγωγές το 8,8% και τα υδροηλεκτρικά το 2,05%.

Η σχεδόν ισοδύναμη συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών και φυσικού αερίου αναδεικνύει την εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από τις διεθνείς τιμές του αερίου.

Παρά τη σημαντική παραγωγή από ΑΠΕ, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών χονδρικής, ιδιαίτερα όταν οι διεθνείς ενεργειακές αγορές βρίσκονται υπό πίεση.

Φυσικό αέριο: Άλμα στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιβαρύνουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η νέα αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η τιμή του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές έφτασε την Τρίτη τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 2022.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, καθώς το φυσικό αέριο εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή ενέργειας για πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η άνοδος των τιμών του μεταφέρεται στο κόστος λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που το χρησιμοποιούν, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στη χονδρεμπορική αγορά.

Το γεγονός ότι το φυσικό αέριο καλύπτει περίπου το 39% της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής στις συγκεκριμένες ημέρες εξηγεί γιατί οι διεθνείς ανατιμήσεις επηρεάζουν άμεσα την εγχώρια αγορά.

Κατά συνέπεια, η πορεία των τιμών του αερίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας το επόμενο διάστημα.

Τσάφος: Οι ελληνικές τιμές παραμένουν χαμηλότερες από άλλες χώρες

Στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας αναφέρθηκε στη Βουλή και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης για τις υψηλές τιμές χονδρικής.

Ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη ενεργειακή συγκυρία, στην οποία καταγράφονται πολλαπλές πιέσεις.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι παρά τις υψηλές τιμές που παρατηρούνται στην Ελλάδα, η χώρα διατηρεί συγκριτικά καλύτερη θέση από ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε για τον Οκτώβριο, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται:

Ελλάδα: 173 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

173 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Βουλγαρία: 213 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

213 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ουγγαρία: 229 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

229 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Γαλλία: 168 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Με βάση τη σύγκριση αυτή, η ελληνική τιμή είναι χαμηλότερη από εκείνες της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας, αλλά υψηλότερη από τη γαλλική αγορά.

«Άρα, σε μια πολύ δυσμενή διεθνή συγκυρία, το μείγμα πολιτικών που έχουμε μας επιτρέπει να διατηρούμε μία ανταγωνιστική τιμή μέσα σε ένα, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δυσμενές περιβάλλον», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Τι σημαίνουν οι υψηλές τιμές για τα τιμολόγια Νοεμβρίου

Το μεγαλύτερο ερώτημα για τους καταναλωτές είναι κατά πόσον η αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής θα μεταφερθεί στα τιμολόγια λιανικής του Νοεμβρίου.

Η έως τώρα πορεία της αγοράς δημιουργεί αυξημένο προβληματισμό, καθώς η μέση τιμή του Οκτωβρίου είναι ήδη κατά 10,64% υψηλότερη από εκείνη του Σεπτεμβρίου.

Η μεταβολή αυτή αυξάνει το κόστος που αντιμετωπίζουν οι προμηθευτές και μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητά τους να διατηρήσουν αμετάβλητες τις χρεώσεις.

Άλλωστε, όπως επισημαίνεται στα στοιχεία της αγοράς, μέρος των προηγούμενων ανατιμήσεων στη χονδρική είχε ήδη μεταφερθεί στις τιμές λιανικής.

Εφόσον δεν καταγραφεί ουσιαστική αποκλιμάκωση έως το τέλος του μήνα, τα περιθώρια συγκράτησης των τιμολογίων ενδέχεται να περιοριστούν περαιτέρω.

Ωστόσο, η αύξηση στη χονδρική δεν σημαίνει αυτομάτως ισόποση αύξηση σε όλα τα τιμολόγια, καθώς η τελική επιβάρυνση εξαρτάται από την εμπορική πολιτική κάθε παρόχου και τους όρους του προγράμματος που έχει επιλέξει ο καταναλωτής.

Οι νέες χρεώσεις θα αποσαφηνιστούν με τις ανακοινώσεις των προμηθευτών για τον Νοέμβριο.

Η κρίσιμη παράμετρος για το επόμενο διάστημα

Η εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την πορεία των διεθνών ενεργειακών αγορών και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου.

Οι υψηλές τιμές του συγκεκριμένου καυσίμου, σε συνδυασμό με τη μεγάλη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα, συνεχίζουν να επηρεάζουν το εγχώριο κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Παράλληλα, οι μεγάλες ωριαίες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά δείχνουν ότι η μεταβλητότητα παραμένει έντονη, ακόμη και όταν η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Για τους καταναλωτές, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των τιμολογίων Νοεμβρίου και στο κατά πόσον οι εταιρείες προμήθειας θα μπορέσουν να απορροφήσουν μέρος της ανόδου.

Με τη μέση χονδρεμπορική τιμή να κινείται ήδη πάνω από τα 172 ευρώ ανά μεγαβατώρα και το φυσικό αέριο να παραμένει ακριβό, η αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία για τον καθορισμό των τιμολογίων Νοεμβρίου υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.