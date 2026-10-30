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Νέο κύμα ανατιμήσεων καταγράφεται στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, με τις τιμές να ξεπερνούν και πάλι το όριο των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς οι ανησυχίες για επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν ενισχύουν τους φόβους για παράταση των διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια αναφοράς επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά, έπειτα από την προσωρινή υποχώρηση της προηγούμενης συνεδρίασης, και οδεύουν προς μηνιαία άνοδο περίπου 40%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Μάρτιο, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Το πρωί της Παρασκευής, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου TTF παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύονταν κατά 3,4%, στα 101,25 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το κρύο και τα χαμηλά αποθέματα ενισχύουν τις τιμές

Η άνοδος των τιμών τον Οκτώβριο οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, με τις καιρικές συνθήκες και την αυξημένη ζήτηση για θέρμανση να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Η πτώση της θερμοκρασίας έχει ήδη οδηγήσει τους traders και τις εταιρείες ενέργειας να αρχίσουν να αντλούν φυσικό αέριο από τις ευρωπαϊκές αποθήκες για την κάλυψη των αναγκών του χειμώνα.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα αποθέματα βρίσκονται ήδη σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα για την εποχή, περιορίζοντας τα περιθώρια ασφαλείας της αγοράς σε περίπτωση παρατεταμένου ψύχους ή νέων προβλημάτων στην προσφορά.

Παράλληλα, η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα προσθέτει νέες πιέσεις στις τιμές, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Στο προσκήνιο τα σχέδια Τραμπ για νέες επιθέσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ανώτατος Αμερικανός στρατιωτικός διοικητής ενημέρωσε την Πέμπτη τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές απέναντι στην Τεχεράνη.

Η πληροφορία ενίσχυσε τις ανησυχίες για μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ήδη σοβαρές διαταραχές στις ενεργειακές ροές της περιοχής.

Στον απόηχο του δημοσιεύματος, ανοδικά κινήθηκαν την Παρασκευή και οι τιμές του πετρελαίου.

Για την αγορά φυσικού αερίου, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον μια νέα στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μέση Ανατολή.

Οι εξαγωγές LNG παραμένουν πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα

Παρά τη μερική ανάκαμψη των εξαγωγών LNG από τη Μέση Ανατολή μέσα στον Οκτώβριο, οι ποσότητες που διοχετεύονται στις διεθνείς αγορές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Πριν από τη σύγκρουση, η περιοχή αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας εξαγωγικής δυναμικότητας LNG.

Η συνεχιζόμενη μείωση των ροών αφήνει την αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη στο ενδεχόμενο πλήρους διακοπής των αποστολών από τη Μέση Ανατολή.

Οι αναλυτές της Energy Aspects εκτιμούν ότι ο συνδυασμός περιορισμένων αποθεμάτων και γεωπολιτικών κινδύνων θα μπορούσε να οδηγήσει τα συμβόλαια του κοντινότερου μήνα παράδοσης σε νέα υψηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνουν, οι αυξανόμενες ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να συνεχίσουν να ασκούν ανοδική πίεση στις τιμές.

Η εταιρεία προβλέπει ότι οι σοβαρές διαταραχές στην προσφορά θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ευρώπη: Οι αποθήκες στο 75% – Κάτω από 62% στη Γερμανία

Η κατάσταση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα για την πορεία των τιμών.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι γεμάτες μόλις κατά 75%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, όπου η πληρότητα των αποθηκών βρίσκεται κάτω από το 62%.

Η χαμηλή στάθμη των γερμανικών αποθεμάτων έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Την Πέμπτη, αξιωματούχος της ιταλικής κυβέρνησης άσκησε έντονη κριτική στη Γερμανία, κατηγορώντας την ότι δεν φρόντισε να αναπληρώσει επαρκώς τα αποθέματα φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την ιταλική πλευρά, η υστέρηση αυτή συμβάλλει στην αύξηση των τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η απάντηση της Γερμανίας

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων της Γερμανίας, Κλάους Μίλερ, αναγνώρισε ότι τα επίπεδα αποθήκευσης θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα.

«Κι εμείς θα θέλαμε τα αποθέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται σε λίγο υψηλότερα επίπεδα», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της.

Η γερμανική αγορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το σύνολο της Ευρώπης, καθώς οι εξελίξεις στη ζήτηση και στην αποθήκευση φυσικού αερίου επηρεάζουν τις ευρύτερες ισορροπίες προσφοράς και τιμών.

BloombergNEF: Οι υψηλές τιμές του LNG θα περιορίσουν τη ζήτηση στην Ασία

Το αυξημένο κόστος του υγροποιημένου φυσικού αερίου αναμένεται να επηρεάσει και τη διεθνή ζήτηση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της BloombergNEF, οι υψηλές τιμές LNG πιθανότατα θα οδηγήσουν σε περιορισμό της κατανάλωσης τον Νοέμβριο σε αγορές που εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις ανατιμήσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου το αυξημένο κόστος εισαγωγών μπορεί να περιορίσει την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών ενέργειας.

Η Ευρώπη, ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να συνεχίσει να πληρώνει υψηλές τιμές για να εξασφαλίσει επαρκή φορτία LNG.

Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών, όταν ενισχύεται η ζήτηση για θέρμανση, αλλά και όταν οι ασθενείς άνεμοι περιορίζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι ηλεκτροπαραγωγοί ενδέχεται να χρειαστούν μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου για να καλύψουν τη ζήτηση.

Με την Ευρώπη να εισέρχεται στον χειμώνα με μειωμένα αποθέματα και τις εξαγωγές LNG από τη Μέση Ανατολή να απέχουν σημαντικά από τα προπολεμικά επίπεδα, η αγορά φυσικού αερίου παραμένει εκτεθειμένη τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στο Ιράν.