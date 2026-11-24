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Με κεντρικό θέμα «Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Θάλασσας», το πρώτο Sea Science Forum, πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, συγκέντρωσε περισσότερους από 150 συμμετέχοντες και 44 ομιλητές από την επιστημονική κοινότητα, την Πολιτεία, την κοινωνία των πολιτών και τη φιλανθρωπία. Το Forum λειτούργησε ως ένας κοινός χώρος συνάντησης, ανταλλαγής γνώσης και ουσιαστικού διαλόγου, φέρνοντας για πρώτη φορά γύρω από το ίδιο τραπέζι φορείς που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, τη διαχείριση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και προστασία των ελληνικών θαλασσών.

Η Πέγκυ Ξηροταγάρου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος, τόνισε ότι: «Η Ελλάδα διαθέτει την επιστημονική γνώση, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους για να προστατεύσει αποτελεσματικά τις θάλασσές της. Αυτό που χρειάζεται είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μετατρέψουμε τη γνώση σε δράση. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοδοξία του Sea Science Forum».

Στον χαιρετισμό του, ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με τη δημόσια πολιτική, τονίζοντας ότι πρωτοβουλίες όπως το Sea Science Forum δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο και κοινή δράση.

Ο Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στάθηκε στη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και της συγκέντρωσης αξιόπιστων δεδομένων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού κόμβου γνώσης για την ελληνική θάλασσα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι κεντρικές ομιλίες των Αριστομένη Καραγεώργη, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ, και Κωνσταντίνου Συνολάκη, Ακαδημαϊκού της Ακαδημίας Αθηνών, οι οποίοι ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο των επιστημονικών δεδομένων, της παρακολούθησης των θαλασσών και της κατανόησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Από τις έξι θεματικές ενότητες του Forum προέκυψαν ορισμένα κοινά συμπεράσματα: ότι εξακολουθούμε να γνωρίζουμε λιγότερα από όσα θα έπρεπε για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών, ότι η συστηματική χαρτογράφηση και η συλλογή αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων αποτελούν προϋπόθεση για αποτελεσματικές πολιτικές προστασίας και ότι η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων, δημόσιας διοίκησης και κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το Forum φιλοξένησε την Μαρία Δαμανάκη, πρώην Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπους του ΕΛΚΕΘΕ, της WWF Ελλάς, της HELMEPA, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών, των Πανεπιστημίων Πατρών, Αιγαίου, Ιονίου και Κρήτης όπως και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και ερευνητικών κέντρων, του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, περιβαλλοντικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η τελευταία ενότητα ήταν αφιερωμένη στις καλές πρακτικές και τα επόμενα βήματα για την προστασία της θάλασσας, με την Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, να αναδεικνύει τη σημασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς ως αναπόσπαστου μέρους της βιώσιμης διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του πρώτου Sea Science Forum ήταν η δημιουργία ενός κοινού χώρου συνάντησης για το ελληνικό επιστημονικό, θεσμικό και περιβαλλοντικό οικοσύστημα. Με αυτή την πρωτοβουλία, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ανέλαβε τον οργανωτικό ρόλο να φέρει κοντά φορείς που εργάζονται καθημερινά για τη θάλασσα, θέτοντας τις βάσεις για έναν διαρκή διάλογο που συνδέει την επιστήμη και τα δεδομένα με τη λήψη αποφάσεων.