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Ερευνητές στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Καρλσρούης (KIT) στη Γερμανία, σημείωσαν ιστορική επιτυχία για την ενέργεια υδρογόνου. Έθεσαν σε λειτουργία έναν νέο, πρωτοποριακό αεριοστρόβιλο για χρόνο-ρεκόρ 303 δευτερολέπτων. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία που αυξάνει την πίεση κατά την καύση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της NASA που ήταν 250 δευτερόλεπτα.

Το επίτευγμα σηματοδοτεί πρόοδο και για τη χρήση υδρογόνου για καθαρότερη παραγωγή ενέργειας. Σε αντίθεση με το φυσικό αέριο, το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, παλαιότερες δοκιμές έδειξαν ότι ο στρόβιλος λειτουργούσε μόνο για κλάσματα του δευτερολέπτου, επειδή μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας θα προκαλούσε τήξη των θαλάμων καύσης. Η νέα δοκιμή, όμως, παρέτεινε τον χρόνο λειτουργίας σε περισσότερο από πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Ασφάλειας Θερμικής Ενέργειας (ITES), Ντάνιελ Μπανούτι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μια αποδοτική και ευέλικτη ενέργεια από υδρογόνο για ένα ενεργειακό σύστημα χωρίς ορυκτά καύσιμα. Την ίδια στιγμή, επισημαίνει πως δεν απαιτείται ενέργεια για τη συμπίεση του αέρα πριν ξεκινήσει η καύση.

Η νέα τουρμπίνα βασίζεται στην καύση με αύξηση πίεσης. Το σύστημα δημιουργεί την απαιτούμενη πίεση μέσα στον θάλαμο καύσης, με κύματα έκρηξης να σχηματίζονται μέσω μιας μηχανικής αστάθειας που επιτρέπει τη λειτουργία χωρίς μηχανικό συμπιεστή.

Οι ερευνητές αναφέρουν πως η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να υποστηρίξει ανεμογεννήτριες που είναι ελαφρύτερες, λιγότερο ακριβές και εξαιρετικά αποδοτικές, ενώ εφαρμογές της μεθόδου περιλαμβάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και την αεροπορία.

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