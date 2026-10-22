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Μια παραγγελία 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να κοστίσει 400 ευρώ λιγότερα, ενώ το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων με βενζίνη γίνεται φθηνότερο κατά 5 ευρώ. Αυτές είναι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της οικονομικής ελάφρυνσης που φέρνει το νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, οι καταναλωτές επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις που εφαρμόζονται απευθείας στην αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαίρεση αποτελεί η αμόλυβδη βενζίνη, για την οποία η ενίσχυση ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου.

Το συνολικό όφελος, συνυπολογίζοντας τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο diesel κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν περιορίζεται στους οδηγούς. Επηρεάζει ταυτόχρονα το κόστος θέρμανσης των κατοικιών και τις δαπάνες μεταφοράς προϊόντων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των τελικών τιμών στην αγορά.

Βενζίνη: Πέντε ευρώ λιγότερα σε ένα γέμισμα 50 λίτρων

Στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η κρατική επιδότηση διαμορφώνεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πρόκειται για οριζόντια μείωση, η οποία αποτυπώνεται στην τιμή πώλησης και δεν προϋποθέτει την ενεργοποίηση κάποιας κάρτας καυσίμων.

Για έναν οδηγό που γεμίζει 40 λίτρα, η εξοικονόμηση ανέρχεται σε 4 ευρώ, ενώ για 50 λίτρα φτάνει τα 5 ευρώ. Σε ένα μεγαλύτερο γέμισμα 60 λίτρων, το όφελος διαμορφώνεται στα 6 ευρώ.

Ενδεικτικά, εάν η τιμή της αμόλυβδης χωρίς την επιδότηση ήταν 2 ευρώ ανά λίτρο, με την κρατική παρέμβαση θα περιοριζόταν στα 1,90 ευρώ, εφόσον οι υπόλοιποι παράγοντες τιμολόγησης παρέμεναν αμετάβλητοι.

Για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 150 λίτρα βενζίνης μέσα στον μήνα, η ενίσχυση αντιστοιχεί σε 15 ευρώ. Ωστόσο, επειδή το συγκεκριμένο μέτρο έχει ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το πραγματικό όφελος εξαρτάται από την κατανάλωση κατά το διάστημα εφαρμογής του.

Diesel: Μείωση 20 λεπτών και όφελος για τις μεταφορές

Μεγαλύτερη είναι η συνολική παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών συνδυάζεται με πρόσθετη έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.

Έτσι, η συνολική μείωση φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για ένα επιβατικό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο που ανεφοδιάζεται με 50 λίτρα, η εξοικονόμηση ανέρχεται σε 10 ευρώ. Στα 60 λίτρα αυξάνεται στα 12 ευρώ, ενώ για 100 λίτρα φτάνει τα 20 ευρώ.

Εάν, για παράδειγμα, το diesel διαμορφωνόταν στα 2 ευρώ χωρίς τις παρεμβάσεις, η αντίστοιχη τιμή θα υποχωρούσε στα 1,80 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλονταν οι διεθνείς τιμές και τα υπόλοιπα στοιχεία κόστους.

Η σημασία της επιδότησης εκτείνεται πέρα από τα ιδιωτικά οχήματα. Το diesel χρησιμοποιείται ευρέως στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, στη διανομή προϊόντων και στις επαγγελματικές δραστηριότητες.

Μια μεταφορική επιχείρηση με κατανάλωση 1.000 λίτρων κατά την περίοδο εφαρμογής της παρέμβασης μπορεί να εξοικονομήσει 200 ευρώ. Το κατά πόσο αυτή η ελάφρυνση θα μεταφερθεί στις τελικές τιμές των προϊόντων εξαρτάται από τις συνθήκες ανταγωνισμού και την εξέλιξη των υπόλοιπων λειτουργικών δαπανών.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 1,55 ευρώ η εκτιμώμενη τιμή

Το μεγαλύτερο άμεσο όφελος καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών προστίθεται σε ισόποση έκπτωση των διυλιστηρίων.

Η συνδυασμένη μείωση των 40 λεπτών ανά λίτρο οδηγεί την εκτιμώμενη τιμή από τα 1,95 ευρώ στα 1,55 ευρώ. Ανάλογα με τις διεθνείς διακυμάνσεις, το εύρος της τελικής τιμής υπολογίζεται μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ.

Η διαφορά γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στις μεγαλύτερες παραγγελίες. Για 500 λίτρα, το όφελος φτάνει τα 200 ευρώ, ενώ για 1.000 λίτρα ανέρχεται στα 400 ευρώ. Μια παραγγελία 1.500 λίτρων συνεπάγεται εξοικονόμηση 600 ευρώ σε σύγκριση με την υποθετική τιμή χωρίς τις δύο εκπτώσεις.

Στο παράδειγμα των 1.000 λίτρων, ο λογαριασμός περιορίζεται από 1.950 σε 1.550 ευρώ. Πρόκειται για μείωση περίπου 20,5% σε σχέση με την αρχική εκτιμώμενη τιμή.

Επίδομα θέρμανσης: Επιπλέον ενίσχυση 30%

Για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, η οικονομική ελάφρυνση είναι μεγαλύτερη, καθώς η μείωση στην αντλία συνδυάζεται με αύξηση 30% του επιδόματος για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Το ανώτατο ποσό ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι, ένα νοικοκυριό που προηγουμένως δικαιούνταν 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ, ενώ αντίστοιχη ενίσχυση 800 ευρώ αυξάνεται στα 1.040 ευρώ.

Με βάση τις εκτιμήσεις για την κατανάλωση, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης για επιλέξιμα νοικοκυριά μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Το ποσό αυτό αποτελεί ενδεικτικό υπολογισμό μετά τον συνυπολογισμό του επιδόματος και όχι ενιαία τιμή αγοράς για όλους τους δικαιούχους.

Περίπου 750.000 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, με την αυξημένη προκαταβολή να προβλέπεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το δημοσιονομικό κόστος και το στοίχημα των τιμών

Οι άμεσες επιδοτήσεις του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου έχουν προϋπολογισμό 46 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προσθέτει 52 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι δύο παρεμβάσεις συνεπάγονται πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη 98 εκατ. ευρώ.

Η πραγματική αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί, ωστόσο, από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης. Οι επιδοτήσεις περιορίζουν την επιβάρυνση σε σχέση με τις τιμές που θα ίσχυαν χωρίς αυτές, αλλά δεν εγγυώνται ότι η τελική τιμή στην αντλία θα παραμείνει σταθερή.

Για τα νοικοκυριά, το άμεσο κέρδος είναι μετρήσιμο. Για την οικονομία συνολικά, το μεγαλύτερο ζητούμενο είναι εάν η συγκράτηση του ενεργειακού κόστους θα μπορέσει να περιορίσει και τις δευτερογενείς ανατιμήσεις σε μεταφορές, υπηρεσίες και βασικά καταναλωτικά αγαθά.