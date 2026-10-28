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Με διαφορετικό κόστος γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί ανάλογα με την περιοχή της Ελλάδας στην οποία βρίσκονται, καθώς οι γεωγραφικές αποκλίσεις στις τιμές των καυσίμων παραμένουν σημαντικές. Το μεγαλύτερο βάρος καταγράφεται στα νησιά, με τις Κυκλάδες να εμφανίζουν τις υψηλότερες μέσες τιμές τόσο στα καύσιμα κίνησης όσο και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Αντίθετα, σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι συγκριτικά ευνοϊκότερη, αν και οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Η διαφοροποίηση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανάγκες των νοικοκυριών για θέρμανση, ενώ το κόστος των μετακινήσεων εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Πόσο κοστίζουν τα καύσιμα πανελλαδικά

Στις 18 Οκτωβρίου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 2,194 ευρώ ανά λίτρο.

Ακριβότερη ήταν η βενζίνη 100 οκτανίων, με μέση τιμή 2,447 ευρώ, ενώ το diesel κίνησης κόστιζε 2,124 ευρώ ανά λίτρο.

Για όσους χρησιμοποιούν υγραέριο κίνησης, η μέση τιμή βρισκόταν στα 1,165 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από εκείνη των υπόλοιπων καυσίμων.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η πανελλαδική μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 1,564 ευρώ το λίτρο, με αισθητές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα.

Οι συγκεκριμένοι μέσοι όροι αποτελούν σημείο αναφοράς, χωρίς ωστόσο να αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος που αντιμετωπίζουν όλοι οι καταναλωτές.

Το υψηλό κόστος στις Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά

Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, καθώς η απλή αμόλυβδη πωλείται κατά μέσο όρο προς 2,435 ευρώ το λίτρο.

Η τιμή αυτή βρίσκεται περίπου 24 λεπτά υψηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το κόστος για τη βενζίνη 100 οκτανίων, η οποία φτάνει τα 2,647 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel κίνησης διαμορφώνεται στα 2,344 ευρώ.

Για έναν οδηγό που γεμίζει 50 λίτρα απλής αμόλυβδης, η μέση δαπάνη στις Κυκλάδες φτάνει τα 121,75 ευρώ, έναντι 109,70 ευρώ με βάση την πανελλαδική τιμή.

Υψηλές χρεώσεις παρατηρούνται και στα Δωδεκάνησα, όπου η βενζίνη 95 οκτανίων κοστίζει 2,325 ευρώ, ενώ η 100άρα φτάνει τα 2,529 ευρώ.

Στο Ιόνιο, η Κεφαλονιά εμφανίζει μέση τιμή απλής αμόλυβδης 2,290 ευρώ, ενώ στην Κέρκυρα το αντίστοιχο κόστος ανέρχεται στα 2,235 ευρώ ανά λίτρο.

Οι αποκλίσεις αυτές αναδεικνύουν την πρόσθετη επιβάρυνση των νησιωτικών περιοχών, στις οποίες η τροφοδοσία των πρατηρίων συνδέεται και με τις ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής τους θέσης.

Αττική και Θεσσαλονίκη κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο

Στην Αττική, οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τον μέσο όρο της χώρας στα βασικά καύσιμα.

Η απλή αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,170 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η βενζίνη 100 οκτανίων φτάνει τα 2,444 ευρώ.

Το diesel κίνησης κοστίζει κατά μέσο όρο 2,101 ευρώ, με το υγραέριο να βρίσκεται στα 1,143 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, η τιμή της 95άρας είναι σχεδόν αντίστοιχη, στα 2,172 ευρώ, ενώ η 100άρα πωλείται προς 2,430 ευρώ και το diesel προς 2,106 ευρώ.

Στον αντίποδα των νησιωτικών περιοχών βρίσκεται η Δράμα, όπου η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης περιορίζεται στα 2,158 ευρώ.

Σχετικά χαμηλή τιμή καταγράφεται και στην Ημαθία, στα 2,164 ευρώ ανά λίτρο.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι διαφορές ενόψει χειμώνα

Σημαντικές αποκλίσεις παρατηρούνται και στο πετρέλαιο θέρμανσης, δημιουργώντας διαφορετικές οικονομικές επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.

Στις Κυκλάδες, η μέση τιμή φτάνει τα 1,786 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στα Δωδεκάνησα ανέρχεται στα 1,750 ευρώ.

Στο Ρέθυμνο, το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει κατά μέσο όρο 1,674 ευρώ, αισθητά υψηλότερα από την πανελλαδική τιμή.

Αντίθετα, στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,533 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη στα 1,545 ευρώ και στη Δράμα στα 1,527 ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ Κυκλάδων και Δράμας φτάνει τα 25,9 λεπτά ανά λίτρο.

Για μια παραγγελία 1.000 λίτρων, αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος 259 ευρώ για το νοικοκυριό που προμηθεύεται καύσιμο στη μέση τιμή των Κυκλάδων.

Οι συγκεκριμένες τιμές, οι οποίες περιλαμβάνουν ΦΠΑ, αποτυπώνουν την έντονη γεωγραφική ανισότητα στο ενεργειακό κόστος, με τις νησιωτικές περιοχές να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις.