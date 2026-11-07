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Περιθώριο για φθηνότερους ανεφοδιασμούς δημιουργεί η υποχώρηση του πετρελαίου, με τις πρώτες τιμές κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο να επανεμφανίζονται σε πρατήρια μεγάλων αστικών κέντρων. Η εξέλιξη προσφέρει ανακούφιση στους οδηγούς, χωρίς ακόμη να σηματοδοτεί γενικευμένη επιστροφή της αγοράς κάτω από αυτό το όριο.

Η εικόνα των τελευταίων ημερών δείχνει σταδιακή αποκλιμάκωση σε αμόλυβδη και ντίζελ, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ πρατηρίων. Για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο, καταγράφονται επιλογές ανεφοδιασμού χαμηλότερα από τα δύο ευρώ και για τα δύο καύσιμα, ενώ οι μέσες τιμές παραμένουν υψηλότερες.

Το όφελος στο γέμισμα του ρεζερβουάρ

Στην πανελλαδική αποτύπωση των προηγούμενων ημερών, η αμόλυβδη διαμορφωνόταν περίπου στα 2,11 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,20 ευρώ στις αρχές Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η αντίστοιχη μεταβολή ήταν από περίπου 2,20 στα 2,13 ευρώ.

Για αγορά 50 λίτρων, η διαφορά μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 4,50 ευρώ στη βενζίνη και 3,50 ευρώ στο ντίζελ. Πρόκειται για υπολογισμό βάσει των μέσων τιμών, καθώς το πραγματικό όφελος εξαρτάται από το πρατήριο και την περιοχή ανεφοδιασμού.

Στην Αττική, οι ενδεικτικές μέσες τιμές κινούνταν κοντά στα 2,08 ευρώ για την αμόλυβδη και στα 2,11 ευρώ για το ντίζελ. Ωστόσο, η ύπαρξη φθηνότερων πρατηρίων δείχνει ότι η σύγκριση τιμών μπορεί να προσφέρει πρόσθετο όφελος, πέρα από τη γενική υποχώρηση της αγοράς.

Η διαφορά αυτή έχει πρακτική σημασία για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μείωση λίγων λεπτών ανά λίτρο φαίνεται μικρή σε έναν ανεφοδιασμό, αλλά αποκτά μεγαλύτερο βάρος όταν επαναλαμβάνεται σε καθημερινές μετακινήσεις ή επαγγελματική χρήση οχήματος.

Η κατεύθυνση των επόμενων ημερών

Η διατήρηση του Brent χαμηλότερα από τα 100 δολάρια δημιουργεί προϋποθέσεις συνέχισης της αποκλιμάκωσης. Το πετρέλαιο έκλεισε την Παρασκευή στα 98,32 δολάρια το βαρέλι, μετά τη μεγάλη εβδομαδιαία υποχώρηση, διατηρώντας όμως έντονη ευαισθησία στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

Με βάση αυτή την εικόνα, το πιθανότερο περιθώριο για τα επόμενα 24ωρα είναι σταδιακές διορθώσεις στις τιμές, εφόσον το χαμηλότερο κόστος περάσει στις νέες παραλαβές. Δεν τεκμηριώνεται, ωστόσο, συγκεκριμένη οριζόντια μείωση λεπτών ανά λίτρο ούτε κοινή ημερομηνία εφαρμογής σε όλα τα πρατήρια.

Η εκτίμηση χρειάζεται προσοχή: η αντλία επηρεάζεται από τις τιμές των τελικών προϊόντων, την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου, τα μεταφορικά και τη φορολογία. Συνεπώς, η ποσοστιαία πτώση του αργού δεν μεταφέρεται αυτούσια στη λιανική. Νέα γεωπολιτική ένταση θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τα περιθώρια περαιτέρω μειώσεων.

Η κρίσιμη απόφαση για τις επιδοτήσεις

Δεύτερος καθοριστικός παράγοντας είναι η στήριξη που ισχύει έως τις 15 Νοεμβρίου. Η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη και 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Στο ντίζελ προστίθεται έκπτωση διυλιστηρίων 5 λεπτών, ανεβάζοντας τη συνολική ελάφρυνση στα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Επομένως, η πορεία μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο δεν εξαρτάται μόνο από το πετρέλαιο. Εάν η ενίσχυση περιοριστεί, μέρος της διεθνούς αποκλιμάκωσης μπορεί να απορροφηθεί από αυτή τη μεταβολή. Αν διατηρηθεί, οι χαμηλότερες τιμές προμήθειας θα έχουν περισσότερο χώρο να αποτυπωθούν στο τελικό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.