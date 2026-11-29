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Με υψηλότερο κόστος ανεφοδιασμού σε σχέση με έναν χρόνο πριν συνέχισαν να μετακινούνται οι Έλληνες οδηγοί τον Οκτώβριο, καθώς οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για τις ιδιωτικές μεταφορές αυξήθηκαν περίπου 26%. Η επιβάρυνση επιταχύνθηκε για τρίτο διαδοχικό μήνα, παρά το γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφηκαν ενδείξεις μηνιαίας αποκλιμάκωσης.

Η ελληνική αγορά εμφάνισε διαφορετική συμπεριφορά κυρίως στη βενζίνη. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος υποχώρησε έναντι του Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα σημειώθηκε μηνιαία αύξηση περίπου 1,3%. Στο πετρέλαιο κίνησης, αντίθετα, οι τιμές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Η εικόνα αποτυπώνει μια αγορά με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Η πτώση του ευρωπαϊκού μέσου όρου δεν μεταφράστηκε σε μειώσεις σε όλα τα κράτη, ενώ η σύγκριση με πέρυσι εξακολουθεί να δείχνει έντονη επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Η ελληνική επιτάχυνση και η ευρωπαϊκή σύγκριση

Στην Ελλάδα, ο ετήσιος ρυθμός ανατίμησης διαμορφώθηκε περίπου στο 16% τον Αύγουστο, ανέβηκε κοντά στο 23% τον Σεπτέμβριο και έφτασε περίπου στο 26% τον Οκτώβριο. Μέσα σε δύο μήνες, δηλαδή, η ετήσια αύξηση ενισχύθηκε κατά περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Παρά την επιδείνωση, η χώρα παρέμεινε χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών ήταν τον Οκτώβριο αυξημένες κατά 29,5% σε ετήσια βάση.

Στο σύνολο της Ένωσης, πάντως, ο ρυθμός υποχώρησε από το 31,4% του Σεπτεμβρίου, παραμένοντας υψηλότερος από το 23,8% του Αυγούστου. Επομένως, η επιβράδυνση του Οκτωβρίου περιόρισε την ένταση των ανατιμήσεων, χωρίς να ανατρέψει την ευρύτερη ανοδική εικόνα.

Η διάκριση έχει σημασία: μικρότερη ετήσια αύξηση δεν σημαίνει επιστροφή στις περσινές τιμές. Αντίστοιχα, μια μηνιαία μείωση μπορεί να συνυπάρχει με μεγάλη ετήσια επιβάρυνση, όταν έχει προηγηθεί σημαντική άνοδος.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις και οι μικρότερες επιβαρύνσεις

Στην κορυφή των ετήσιων αυξήσεων βρέθηκαν η Εσθονία με 44,1%, η Βουλγαρία με 42,8% και η Λιθουανία με 42,3%. Πρόκειται για ανατιμήσεις αισθητά υψηλότερες τόσο από την ελληνική επίδοση όσο και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σε ακόμη 11 κράτη-μέλη, οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 30%. Το εύρος εκτεινόταν από 31% στην Κροατία έως 36,6% στο Λουξεμβούργο και στη Φινλανδία.

Στο άλλο άκρο, η Ουγγαρία εμφάνισε τη μικρότερη ετήσια άνοδο, κατά 11,3%. Ακολούθησαν η Ιρλανδία με 21,5% και η Πολωνία με 21,9%.

Τα ποσοστά αυτά περιγράφουν τη μεταβολή των τιμών και όχι το απόλυτο κόστος του λίτρου. Μια χώρα με μικρότερη αύξηση δεν είναι αναγκαστικά φθηνότερη, καθώς η σύγκριση εξαρτάται και από το επίπεδο εκκίνησης.

Μειώσεις στον μέσο όρο, αυξήσεις στις περισσότερες αγορές

Στο ντίζελ, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μειώθηκε κατά 0,2% τον Οκτώβριο έναντι του Σεπτεμβρίου, έπειτα από μηνιαία αύξηση 5,9%. Ωστόσο, νέες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε 20 κράτη-μέλη.

Οι ισχυρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία κατά 6,1%, στη Σουηδία κατά 3,1% και στη Ρουμανία κατά 3%. Αντίθετα, η Πολωνία εμφάνισε πτώση 9%, η Γερμανία 5,1% και η Τσεχία 3,6%.

Στη βενζίνη, η ευρωπαϊκή μηνιαία υποχώρηση ήταν μεγαλύτερη, φτάνοντας το 3%, μετά την αύξηση 6,7% του Σεπτεμβρίου. Και εδώ, όμως, η αποκλιμάκωση δεν ήταν γενικευμένη: σε 16 χώρες οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν.

Η Σλοβενία κατέγραψε άνοδο 5,3%, η Σουηδία 4,2% και η Κύπρος 3,9%. Στις μεγαλύτερες μειώσεις περιλαμβάνονταν η Πολωνία με 12%, η Ισπανία με 6,1% και η Γερμανία με 5,8%.

Η Ελλάδα κινήθηκε στην πλευρά των αυξήσεων στη βενζίνη. Η μηνιαία άνοδος περίπου 1,3%, σε συνδυασμό με τη σχεδόν σταθερή τιμή του ντίζελ, δείχνει ότι η ευρωπαϊκή διόρθωση του Οκτωβρίου δεν αποτυπώθηκε με τον ίδιο τρόπο στον εγχώριο ανεφοδιασμό.