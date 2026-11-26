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Θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ οι έκτακτες δαπάνες για ενεργειακή επιδότηση στην Ελλάδα το 2026, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται ως τώρα στην 6η θέση στην Ευρώπη, μαζί με τη Σουηδία, ως προς τη στήριξη που παρέχει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι επιδοτήσεις και τα έκτακτα μέτρα θα συνεχιστούν και τον Δεκέμβριο, ενώ σχεδιάζεται να παραταθούν και το 2027 και για όσο διαρκεί η κρίση -με προσαρμογές ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών ώστε τα βασικά καύσιμα να περιμένουν κοντά ή κάτω από 2 ευρώ το λίτρο- εστιάζοντας κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες και κλάδους της αγοράς, όπου οι ανάγκες είναι εντονότερες και οι παρεμβάσεις έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό αποτύπωμα και διαρκέστερο αποτέλεσμα.

Εκτη θέση πριν από τις παρατάσεις

Μετά τους πρώτους 8 μήνες από την έκρηξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση έχει διαθέσει ήδη 950 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της χώρας, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό κέντρο οικονομικής ανάλυσης Bruegel, το ελληνικό πακέτο αντιστοιχεί στο 0,32% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην 6η θέση στην Ευρώπη. Προηγούνται μόνο η Ισπανία, με έκτακτες δαπάνες 0,71% του ΑΕΠ, η Βουλγαρία με 0,60%, η Κύπρος με 0,55%, η Πορτογαλία με 0,47% και η Πολωνία με 0,39%.

Αντιθέτως σε άλλες χώρες όπου οι ενισχύσεις ήταν μικρότερες ή είχαν διακοπεί, νοικοκυριά και επιχειρήσεις είδαν πολύ λιγότερη στήριξη. Στην περίπτωση της Γερμανίας, για παράδειγμα, έχουν διατεθεί 4,1 δισ. ευρώ, αλλά για το μέγεθος της οικονομίας και του πληθυσμού κατοίκων και επιχειρήσεων, οι ενισχύσεις αντιστοιχούν σε μόλις 0,09% του ΑΕΠ.

Τι δείχνει αυτό; Οτι, αν και σε απόλυτα ποσά τα έκτακτα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Γερμανία ήταν τετραπλάσια απ’ όσα στην Ελλάδα, στη χώρα μας η παρέμβαση αυτή ήταν τετραπλάσια σε μέγεθος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε σχέση με τη Γερμανία. Αντίστοιχα, επίσης, ενώ το ελληνικό πακέτο ήταν ισοδύναμο με εκείνο της Σουηδίας, άλλες χώρες που είναι πλουσιότερες ή επλήγησαν εντονότερα από την ενεργειακή και οικονομική κρίση, διέθεσαν πολύ λιγότερα σε μέτρα στήριξης (ακόμα και σε απόλυτα μεγέθη) απ’ όσα η Ελλάδα: η Γαλλία 1,63 δισ. ευρώ ή 0,05% του ΑΕΠ, η Πορτογαλία 1,43 δισ. ή 0,22% του ΑΕΠ, η Φινλανδία 60 εκατ. ή 0,02% του ΑΕΠ, το Βέλγιο 100 εκατ. ή 0,01% του ΑΕΠ, η Αυστρία 300 εκατ. ή 0,06% του ΑΕΠ, ενώ Βαλτικές χώρες όπως η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία μόλις 20-70 εκατ. ευρώ ή 0,02% του ΑΕΠ.

Ωστόσο η έκθεση του Bruegel καταγράφει μόνο τα προσωρινά εθνικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Συνεπώς, η έκτη θέση δεν ενσωματώνει τις παρατάσεις που εφαρμόστηκαν μεταγενέστερα για τον Νοέμβριο, ούτε εκείνες που έχουν προβλεφθεί και θα ανακοινωθούν για τον Δεκέμβριο.

Στοχευμένα 2 στα 3 ευρώ στην Ελλάδα

Παρά τις επιδόσεις αυτές, η χώρα μας ισορροπεί ανάμεσα στις ανάγκες και τις συστάσεις των Βρυξελλών να μη μοιράζουν οριζόντια, στα τυφλά, προς όλους τα μέτρα στήριξης, αλλά στοχευμένα όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Τον κανόνα αυτόν παραβιάζουν οι περισσότερες χώρες που υπερβαίνουν την Ελλάδα στην κατάταξη.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Bruegel, σχεδόν τα 2 στα 3 ευρώ του ελληνικού πακέτου στήριξης (το 62,64% του ελληνικού πακέτου) κατανέμονται στοχευμένα, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου 37,7%.

Στην Ελλάδα, δηλαδή, με εξαίρεση την επιδότηση στην αντλία για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης που δόθηκαν οριζόντια σχεδόν 63 από κάθε 100 ευρώ των μέτρων στήριξης έχουν συγκεκριμένη ομάδα αποδεκτών, έναντι περίπου 38 ευρώ στο ευρωπαϊκό σύνολο.

Στοχευμένο δεν σημαίνει αποκλειστικά βοήθημα για φτωχά νοικοκυριά. Περιλαμβάνει και στήριξη συγκεκριμένων επαγγελματικών ή παραγωγικών κατηγοριών.

Αντίθετα, οι γενικευμένες μειώσεις ενεργειακών φόρων ωφελούν ευρύτατα καταναλωτές και επιχειρήσεις, χωρίς ιδιαίτερα κριτήρια, αλλά και χωρίς μετρήσιμη απόδοση των μέτρων γι’ αυτούς που πλήττονται περισσότερο.

Πώς μοιράζονται τα 950 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Μαζί με τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί έως 14 Νοεμβρίου, τα μέτρα στήριξης στη χώρα μας ανέρχονται σε 950 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα δόθηκαν:

-Στα καύσιμα και στο οικογενειακό εισόδημα επιδοτήσεις 318 εκατ. ευρώ.

-Για το Fuel Pass Απριλίου – Μαΐου 113 εκατ. ευρώ.

-Ως έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί 232 εκατ. ευρώ.

-Για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 52 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σε αγρότες, επιχειρήσεις και μεταφορές, διατέθηκαν: 48 εκατ. ευρώ για λιπάσματα, 60 εκατ. για αποζημιώσεις ακτοπλοϊκών λόγω συγκράτησης των ναύλων και 32 εκατ. για ναυτιλιακά καύσιμα. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούσαν συγκεκριμένες παραγωγικές και οικονομικές δαπάνες, αντί να επιδοτούν αδιακρίτως την κατανάλωση. Στους αγρότες, για παράδειγμα, η επιδότηση κάλυψε το 15% των τιμολογίων λιπασμάτων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για την περίοδο 15 Μαρτίου – 31 Αυγούστου, ενώ άλλα 95 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο βιομηχανικό ρεύμα, με υποχρέωση τουλάχιστον το 50% της επιδότησης να κατευθυνθεί σε επενδύσεις μείωσης εκπομπών και ενεργειακού κόστους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά μέτρα ανταποκρίνονται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στον κατάλογο μέτρων AccelerateEU ζητά «έγκαιρη, προσωρινή και στοχευμένη στήριξη», με τήρηση κινήτρων εξοικονόμησης ενέργειας και συνεκτίμηση των δημοσιονομικών αντοχών και ορίων.

Η Κομισιόν προκρίνει απευθείας εισοδηματικές ενισχύσεις με αντίστοιχα κριτήρια, ενεργειακά κουπόνια, κοινωνικά τιμολόγια και βοήθεια στην ενεργοβόρα βιομηχανία με δεσμεύσεις για ενεργειακή βελτίωση.

Μέτρα ενίσχυσης και τον Δεκέμβριο

Την εβδομάδα που πέρασε το πετρέλαιο brent έφτασε να κινείται κάτω και από τα 92 δολάρια, ενώ η λιανική τιμή της αμόλυβδης στην εγχώρια αγορά υποχώρησε κάτω και από τα 2 ή τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Καθώς οι τιμές αλλάζουν, οι επιδοτήσεις καυσίμων θα συνεχιστούν μεν και τον Δεκέμβριο, αλλά αυτό δεν προδικάζει ότι θα παραμείνει αμετάβλητη η ενίσχυση ανά λίτρο. Με τα σημερινά δεδομένα, έως τις 30 Νοεμβρίου το κράτος συνεχίζει να επιδοτεί ανά λίτρο με 20 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά το κίνησης και 10 λεπτά την απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων.

Με πρόσθετες εκπτώσεις των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση φτάνει αντιστοίχως τα 40, 20 και 10 λεπτά ανά λίτρο. Ωστόσο τα ποσοστά επιδότησης έμειναν σταθερά έως τις 30 Νοεμβρίου, λόγω της διάχυτης αβεβαιότητας που επικρατούσε για τις διεθνείς συνθήκες και πότε θα φανούν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στην αντλία.