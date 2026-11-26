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Η τιμή του βαρελιού μπορεί να υποχωρήσει αισθητά μέσα στο 2027, χωρίς οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις να δουν ανάλογη ελάφρυνση στα καύσιμα. Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στη στενότητα των διυλισμένων προϊόντων, στις ζημιές ενεργειακών εγκαταστάσεων και στο αυξημένο κόστος μεταφοράς, που εμποδίζουν την ομαλή μετάδοση της πτώσης του αργού μέχρι την αντλία.

Για την ελληνική οικονομία, η διάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Μεταφορές, γεωργία, ναυτιλία και τουρισμός παραμένουν εκτεθειμένοι στο κόστος καυσίμων, το οποίο επηρεάζει τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και τις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Γιατί η πτώση του αργού δεν αρκεί

Οι τελικές χρεώσεις βενζίνης και ντίζελ δεν καθορίζονται αποκλειστικά από το Brent. Εξαρτώνται από τις διεθνείς τιμές των έτοιμων καυσίμων, την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου, τα περιθώρια εμπορίας και διανομής και τη φορολογία.

Στην Ελλάδα, οι σταθεροί ειδικοί φόροι κατανάλωσης, μαζί με τον ΦΠΑ, αποτελούν σημαντικό τμήμα της τιμής. Επομένως, μια ποσοστιαία μείωση στην αξία του αργού δεν μεταφράζεται σε ισόποση ποσοστιαία υποχώρηση του λογαριασμού στο πρατήριο.

Το σημαντικότερο εμπόδιο, όμως, αφορά στη διαθεσιμότητα καυσίμων. Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια της Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής έχουν περιορίσει τη δυναμικότητα παραγωγής. Ταυτόχρονα, οι περιορισμοί εξαγωγών από Ρωσία και Κίνα μειώνουν τις ποσότητες που φτάνουν στη διεθνή αγορά.

Η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς χρειάζεται εισαγωγές για να καλύψει τις ανάγκες της, παρότι διαθέτει πλεόνασμα βενζίνης. Έτσι, η επάρκεια αργού δεν εξασφαλίζει αυτομάτως επαρκείς ποσότητες ντίζελ.

Οι ανατιμήσεις και η εκκρεμότητα των συντηρήσεων

Η ένταση της κρίσης αποτυπώνεται στις ευρωπαϊκές τιμές προϊόντων από τις αρχές του 2026 έως τα τέλη Οκτωβρίου. Το ντίζελ αυξήθηκε κατά 139%, από 626 σε 1.499 δολάρια ανά τόνο, ενώ η βενζίνη ενισχύθηκε κατά 77%, από 595 σε 1.055 δολάρια.

Ακόμη μεγαλύτερη σε απόλυτους αριθμούς ήταν η επιβάρυνση στο αεροπορικό καύσιμο, που έφτασε τα 1.595 δολάρια ανά τόνο, με άνοδο 128%. Η αποκλιμάκωση από τα υψηλά δεν έχει εξαλείψει τις διαφορές έναντι της αρχής της χρονιάς.

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν οι εργασίες συντήρησης που μετατέθηκαν, καθώς οι εγκαταστάσεις διατηρούσαν υψηλή παραγωγή. Το 2027 αναμένεται να επηρεαστεί δυναμικότητα περίπου 1,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως παγκοσμίως, περιορίζοντας προσωρινά τη δυνατότητα μετατροπής αργού σε καύσιμα.

Παράλληλα, ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές και περιορισμένη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων επιβαρύνουν τις παραδόσεις. Ακόμη και μετά την αποκατάσταση των εμπορικών οδών, η εξομάλυνση θα χρειαστεί χρόνο.

Το σενάριο υπερπροσφοράς για το 2027

Στην αγορά αργού, αντίθετα, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η παραγωγή μπορεί να ξεπεράσει τη ζήτηση. Ένα από τα σενάρια τοποθετεί το Brent στα 75 δολάρια στα τέλη του 2027, έναντι 95 δολαρίων στο τέλος του 2026, δηλαδή περίπου 21% χαμηλότερα.

Οι εκτιμήσεις για τη μέση ετήσια τιμή του 2027 κινούνται μεταξύ 79 και 87 δολαρίων, ανάλογα με τις παραδοχές για την αποκατάσταση των εξαγωγών της Μέσης Ανατολής. Η αναπλήρωση των μειωμένων αποθεμάτων αναμένεται, πάντως, να απορροφήσει μέρος της προσφοράς και να συγκρατήσει την πτώση.

Για τα έτοιμα καύσιμα, οι προβλέψεις τέλους 2027 διαμορφώνονται περίπου στα 750 δολάρια ανά τόνο για τη βενζίνη, στα 1.000 δολάρια για το ντίζελ και στα 1.100 δολάρια για το αεροπορικό καύσιμο.

Πρόκειται για αισθητή διόρθωση, με την ουσιαστικότερη εξομάλυνση να ενδέχεται να μετατεθεί έως το 2028. Μέχρι τότε, η πορεία των διυλιστηρίων και των εμπορικών ροών θα παραμένει εξίσου καθοριστική με την τιμή του βαρελιού. Για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, συνεπώς, οι προσδοκίες χαμηλότερου ενεργειακού κόστους θα εξαρτώνται από την αποκατάσταση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαθεσιμότητα των τελικών προϊόντων.