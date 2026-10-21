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Η τιμή των καυσίμων εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με την πανελλαδική εικόνα να κρύβει μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιμέρους περιοχών. Στις 13 Οκτωβρίου 2026, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,202 ευρώ το λίτρο, ενώ για την αμόλυβδη των 100 οκτανίων έφτασε τα 2,439 ευρώ.

Ακριβότερη παραμένει η εικόνα και στο diesel κίνησης, η μέση τιμή του οποίου ανήλθε στα 2,117 ευρώ το λίτρο. Για το υγραέριο κίνησης, η πανελλαδική μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 1,117 ευρώ το λίτρο.

Οι μέσοι όροι, ωστόσο, δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε κάθε περιοχή. Οι διαφορές είναι ιδιαίτερα έντονες στα νησιά, όπου το κόστος μεταφοράς και οι ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής αγοράς διαμορφώνουν υψηλότερες τιμές.

Στην κορυφή της ακρίβειας οι Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες καταγράφουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην απλή αμόλυβδη, με τη μέση τιμή να φτάνει τα 2,433 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για επίπεδο που βρίσκεται περίπου 23 λεπτά πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, γεγονός που καθιστά την περιοχή την ακριβότερη της χώρας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα, όπου η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,333 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθεί η Κεφαλλονιά με 2,286 ευρώ.

Υψηλές τιμές καταγράφονται και σε άλλες νησιωτικές περιοχές, επιβεβαιώνοντας ότι η γεωγραφική θέση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το τελικό κόστος για τον καταναλωτή.

Η εικόνα γίνεται ακόμη ακριβότερη στην αμόλυβδη 100 οκτανίων. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή φτάνει τα 2,637 ευρώ το λίτρο, διατηρώντας την περιοχή στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης.

Αντίστοιχα υψηλό είναι το κόστος και στο diesel κίνησης, καθώς στις Κυκλάδες η μέση τιμή ανέρχεται στα 2,358 ευρώ το λίτρο. Η διαφορά σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο είναι σημαντική και επιβαρύνει ιδιαίτερα όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους.

Οι χαμηλότερες τιμές

Στον αντίποδα, ορισμένες περιοχές εμφανίζουν αισθητά χαμηλότερες τιμές. Για την απλή αμόλυβδη, η Ημαθία βρίσκεται στην τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης, με μέση τιμή 2,166 ευρώ το λίτρο.

Στην αμόλυβδη των 100 οκτανίων, η χαμηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στην Πέλλα, στα 2,389 ευρώ το λίτρο, ενώ στο diesel κίνησης η Πιερία εμφανίζει τη χαμηλότερη τιμή, στα 2,076 ευρώ το λίτρο.

Η απόσταση ανάμεσα στις ακριβότερες και τις φθηνότερες περιοχές δείχνει ότι η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία δεν είναι ενιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη και όταν η πανελλαδική μέση τιμή κινείται σε συγκεκριμένα επίπεδα, η τελική επιβάρυνση μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τον νομό.

Μεγάλες αποκλίσεις και στο diesel

Το diesel κίνησης παρουσιάζει επίσης σημαντικές διαφορές. Με μέση τιμή 2,358 ευρώ το λίτρο στις Κυκλάδες, η περιοχή βρίσκεται αρκετά πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 2,117 ευρώ.

Στην άλλη πλευρά της κατάταξης βρίσκεται η Πιερία, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,076 ευρώ το λίτρο. Η διαφορά των επιπέδων μεταξύ των δύο περιοχών είναι ενδεικτική της έντονης διαφοροποίησης που καταγράφεται στην αγορά.

Για τους καταναλωτές, οι αποκλίσεις αυτές μεταφράζονται σε διαφορετικό κόστος ακόμη και για την ίδια ποσότητα καυσίμου. Ιδιαίτερα για όσους πραγματοποιούν συχνές μετακινήσεις ή χρησιμοποιούν το όχημά τους επαγγελματικά, μερικά λεπτά διαφοράς στην τιμή ανά λίτρο μπορούν να δημιουργήσουν αισθητή πρόσθετη δαπάνη σε μηνιαία βάση.

Η εικόνα της 13ης Οκτωβρίου δείχνει, επομένως, ότι η ακρίβεια στα καύσιμα δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην Ελλάδα, με τις Κυκλάδες να ξεχωρίζουν ως η ακριβότερη περιοχή και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας να κινούνται χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο.