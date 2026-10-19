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Ο αναλυτής ενέργειας της Goldman Sachs, Νικχίλ Μπαντάρι, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η επιδείνωση της κρίσης στον τομέα της διύλισης θα μπορούσε να παρατείνει τα προβλήματα με τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης στα πρατήρια μέχρι και το 2027.

Τώρα, ο IEA ενισχύει αυτή την προειδοποίηση, επισημαίνοντας ότι η προσφορά ντίζελ ενδέχεται να παραμείνει περιορισμένη μέχρι και το β’ εξάμηνο του επόμενου έτους.

«Η ισορροπία στην αγορά του πετρελαίου κίνησης θα παραμείνει στενή μέχρι και το 2027 και εξαρτάται από την ανάκαμψη της προσφοράς προϊόντων από τη Μέση Ανατολή. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω μειώσεις της ζήτησης και το βαρύ οικονομικό κόστος που αυτές θα συνεπάγονται, προκειμένου να εξισορροπηθούν οι αγορές», ανέφερε ο ΙΕΑ στην Έκθεση για την Αγορά Πετρελαίου του Οκτωβρίου.

Η έκθεση υπογράμμισε πως: «Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου κίνησης παρουσίασαν στενότητα αντίθετα προς την εποχική τάση το γ’ τρίμηνο του 2026, καθώς οι παρατεταμένες διαταραχές στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία ανάγκασαν την άντληση αποθεμάτων».

«Σε συνδυασμό με τις πολύ μεγαλύτερες από το συνηθισμένο μειώσεις των αποθεμάτων το β’ τρίμηνο του 2026, αυτό έχει στερήσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου κίνησης από κρίσιμη κάλυψη αποθεμάτων εν όψει της περιόδου αιχμής της χειμερινής ζήτησης».

Ως απάντηση, οι κυβερνήσεις μειώνουν δραστικά τους φόρους στα καύσιμα, επιδοτούν τους καταναλωτές και αντλούν από τα στρατηγικά αποθέματα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κίνησης σπάνε ρεκόρ σε όλο τον κόσμο.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να αμβλύνουν τον άμεσο κλονισμό, αλλά ο ΙΕΑ προβλέπει ότι «ακόμη και με την αναμενόμενη ταχεία ανάκαμψη της παραγωγικής ικανότητας των διυλιστηρίων έως το τέλος του έτους, η προσφορά πετρελαίου κίνησης δεν θα επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση το δ’ τρίμηνο του 2026, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αναπλήρωση των χαμένων αποθεμάτων, πέραν των τυπικών εποχιακών διακυμάνσεων, είναι απίθανη πριν από το β’ εξάμηνο του 2027».

Ο συνδυασμός της καταστροφής των ρωσικών διυλιστηρίων από την Ουκρανία με επιθέσεις με drones και των συνεχιζόμενων διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ έχει οδηγήσει τον κόσμο σε μια κρίση διύλισης.

Εάν αυτές οι πιέσεις συνεχιστούν, θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εξισορρόπηση της αγοράς κατά το α’ εξάμηνο του επόμενου έτους, ωθώντας τις τιμές ακόμη υψηλότερα και πυροδοτώντας μια πιο σφοδρή περίοδο κατάρρευσης της ζήτησης.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θα περιορίσουν τη χρήση καυσίμων λόγω των υπερβολικά υψηλών τιμών, με συνέπειες για τις μεταφορές, τη γεωργία και τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Οι υψηλότερες τιμές καυσίμων θα μπορούσαν επίσης να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, να ωθήσουν προς τα πάνω τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και να επιβαρύνουν τις παγκόσμιες αγορές μετοχών.

Με τις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ να ξεπερνούν τα 6,50 δολάρια το γαλόνι τον περασμένο μήνα, η πίεση στα βιομηχανικά καύσιμα ώθησε τον Πρόεδρο Τραμπ προς μια απίθανη πηγή ανακούφισης: τη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ δήλωσε ότι συνήψε συμφωνία με τη Μόσχα για την άμεση προμήθεια 300.000 μετρικών τόνων ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, επιδιώκοντας να ανακουφίσει την έλλειψη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ πίεσε επίσης το γκρουπ των G7 να διαθέσει 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων καυσίμων τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να περιορίσει τις τιμές πριν από τον χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο, σύμφωνα με το Zerohedge.

Επιπροσθέτως, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχει ο νόμος περί αμυντικής παραγωγής για να αυξήσει την παραγωγή καυσίμων σε ένα διυλιστήριο στο Τέξας.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι η κυβέρνηση Τραμπ, σε συνεργασία με το διυλιστήριο της Delek, έχει εφαρμόσει τον Νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής και πρόκειται να επεκτείνουμε το διυλιστήριο εδώ, στο Τάιλερ του Τέξας», δήλωσε.

«Θέλουμε να βγουν από αυτό το διυλιστήριο εκατομμύρια γαλόνια καυσίμων εμπορικής ποιότητας και στρατιωτικών προδιαγραφών, επιπλέον αυτών που ήδη παράγει», υποστήριξε ο Βανς σε ομιλία του.