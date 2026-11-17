Ακριβότερη ακόμη και μετά την κρατική ενίσχυση παραμένει φέτος η θέρμανση για ένα τυπικό ελληνικό νοικοκυριό. Σε διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων στην Αττική, η μηνιαία δαπάνη αυξάνεται κατά περίπου 41% με πετρέλαιο και κατά 50% με φυσικό αέριο, πριν συνυπολογιστεί το επίδομα. Η επιβάρυνση περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα και επαναφέρει το δίλημμα μεταξύ διατήρησης της υπάρχουσας εγκατάστασης και αναζήτησης οικονομικότερης λύσης.

Οι εκτιμήσεις αφορούν συγκεκριμένο παράδειγμα κατοικίας και ίδιες καταναλώσεις με πέρυσι. Δεν αποτελούν ενιαίο τιμοκατάλογο για όλα τα σπίτια, καθώς η μόνωση, οι ώρες λειτουργίας, η απόδοση του εξοπλισμού και οι εξωτερικές θερμοκρασίες αλλάζουν ουσιαστικά το τελικό κόστος.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Η μηνιαία διαφορά

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η εκτιμώμενη δαπάνη ανεβαίνει από 165 ευρώ τον μήνα το 2025 στα 232 ευρώ φέτος. Πρόκειται για πρόσθετη επιβάρυνση 67 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή αύξηση 40,6%, με αμετάβλητη κατανάλωση.

Στο παράδειγμα τετραμελούς οικογένειας που δικαιούται επίδομα, το καθαρό κόστος υπολογίζεται στα 188 ευρώ τον μήνα. Η ενίσχυση απορροφά μέρος της αύξησης, αλλά αφήνει διαφορά 23 ευρώ ή 13,9% έναντι της περυσινής δαπάνης των 165 ευρώ, όπως αυτή παρατίθεται στο συγκριτικό παράδειγμα.

Στο φυσικό αέριο, η μηνιαία επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 165 ευρώ, έναντι 110 ευρώ πέρυσι. Η αύξηση φθάνει τα 55 ευρώ ή 50%. Με την αναγωγή του επιδόματος σε μηνιαία βάση, το κόστος για τη δικαιούχο τετραμελή οικογένεια περιορίζεται στα 125 ευρώ. Παραμένει, συνεπώς, κατά 15 ευρώ ή 13,6% υψηλότερο από την περυσινή συγκριτική δαπάνη. Οι αρχικές εκτιμήσεις παρουσιάστηκαν από τον ενεργειακό επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη.

Εφόσον οι συγκεκριμένες μηνιαίες δαπάνες διατηρούνταν για πέντε μήνες, η πρόσθετη επιβάρυνση χωρίς επίδομα θα έφθανε τα 335 ευρώ στο πετρέλαιο και τα 275 ευρώ στο φυσικό αέριο. Είναι ένας ενδεικτικός υπολογισμός που δείχνει την πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, χωρίς να προεξοφλεί την εξέλιξη του καιρού ή των τιμών.

Το επίδομα μειώνει το βάρος, όχι την αρχική πληρωμή

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026. Στην αίτηση δηλώνονται, μεταξύ άλλων, το είδος καυσίμου, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ο οικισμός και τα στοιχεία της κατοικίας, ενώ για πετρέλαιο σε πολυκατοικία απαιτείται η αντίστοιχη επιλογή.

Η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ έχει ανακοινωθεί αύξηση του επιδόματος κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η ενίσχυση βοηθά στην κάλυψη της δαπάνης, αλλά δεν καταργεί την ανάγκη χρηματοδότησης των αγορών καυσίμου μέχρι την πληρωμή της.

Επιπλέον, τα ποσά των 188 και 125 ευρώ αποτελούν εκτιμώμενο καθαρό μηνιαίο κόστος μετά την επιδότηση. Δεν σημαίνουν ότι ο προμηθευτής εκδίδει μειωμένο λογαριασμό ούτε ότι κάθε δικαιούχος λαμβάνει την ίδια ενίσχυση.

Οι εναλλακτικές και το πραγματικό κόστος αλλαγής

Η αναζήτηση φθηνότερης θέρμανσης στρέφει το ενδιαφέρον και στα καυσόξυλα, με ενδεικτικές τιμές από 120 έως 150 ευρώ το κυβικό μέτρο. Το πεύκο βρίσκεται στα 120 ευρώ, η οξιά στα 130, η δρυς στα 140 και η ελιά στα 150 ευρώ, περίπου δέκα ευρώ υψηλότερα από πέρυσι.

Για πεντάμηνη χρήση, η δαπάνη εκτιμάται μεταξύ 500 και 650 ευρώ, δηλαδή 100 έως 130 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο. Η σύγκριση με πετρέλαιο και αέριο χρειάζεται, ωστόσο, κοινές παραδοχές για τους θερμαινόμενους χώρους και τις ώρες λειτουργίας. Διαφορετικά, οι χαμηλότερες δαπάνες μπορεί να αντανακλούν μικρότερη παρεχόμενη θέρμανση.

Στην αγορά εξοπλισμού, οι σόμπες υγραερίου εμφανίζουν τιμές εκκίνησης από 40 ευρώ, ενώ οι ενεργειακές ξυλόσομπες κινούνται κοντά στα 1.000 ευρώ. Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές αγοράς συσκευών και δεν περιγράφουν αναγκαστικά το συνολικό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας.

Για μια οικογένεια που διαθέτει ήδη λειτουργικό σύστημα, η αλλαγή απαιτεί υπολογισμό της αρχικής επένδυσης και του χρόνου απόσβεσης. Αντίστοιχα, στην ηλεκτρική θέρμανση καθοριστικά είναι η χρέωση της κιλοβατώρας και η τεχνολογία της συσκευής. Το οικονομικότερο αποτέλεσμα προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση της κατοικίας, του εξοπλισμού και των πραγματικών αναγκών της οικογένειας.