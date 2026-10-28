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Με ορίζοντα τον Απρίλιο του 2027 εκτιμάται η ανάθεση της σύμβασης για τη νέα επέκταση των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού που «τρέχει» ήδη από τις 26 Οκτωβρίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 26η Φεβρουαρίου 2027 για το έργο το οποίο είναι κρίσιμο για την αύξηση της χωρητικότητας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας με δεδομένες και τις συνεχιζόμενες αυξητικές ροές στην επιβατική κίνηση, με συνακόλουθες όμως πιέσεις και αρκετές καθυστερήσεις στις ώρες αιχμής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο διαγωνισμός αφορά στη μελέτη και κατασκευή της νότιας επέκτασης του κύριου αεροσταθμού (Main Terminal Building), της δυτικής επέκτασης του δορυφορικού αεροσταθμού (Satellite Terminal Building), καθώς και των συνοδευτικών έργων στους χώρους στάθμευσης και κίνησης αεροσκαφών.

Το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασης αφορά τη δημιουργία περίπου 25.000 τετραγωνικών μέτρων νέων εγκαταστάσεων στη νότια πτέρυγα του κύριου αεροσταθμού. Οι νέοι χώροι θα περιλαμβάνουν πύλες επιβίβασης με απευθείας πρόσβαση στα αεροσκάφη, πύλες εξυπηρέτησης μέσω λεωφορείων, εμπορικούς χώρους, αίθουσες εξυπηρέτησης επιβατών υψηλών απαιτήσεων (CIP lounges) και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται επέκταση του δορυφορικού αεροσταθμού κατά περίπου 950 τ.μ., με τη δημιουργία δύο νέων ανοικτών πυλών επιβίβασης μέσω λεωφορείων και τη μετατροπή των υφιστάμενων πυλών C17 και C18 σε αντίστοιχους χώρους αναμονής. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται επίσης η αναδιαμόρφωση περίπου 1.000 τ.μ. εντός του υφιστάμενου κύριου αεροσταθμού.

Σημαντικό σκέλος του έργου αφορά στις αεροπορικές υποδομές, με τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών και την εγκατάσταση έξι νέων γεφυρών επιβίβασης επιβατών. Επιπλέον, προβλεπεται και η κατασκευή νέας, μόνιμης υπόγειας σύνδεσης μεταξύ του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού, η οποία θα παρακάμπτει τη νότια επέκταση και θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη μετακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το σύστημα μελέτη–κατασκευή καλύπτοντας το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, κατασκευαστικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, δοκιμών και διαδικασιών παράδοσης. Σε σχέση με τις απαιτήσεις οικονομικής επάρκειας και τεχνικής εμπειρίας για τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστικούς ομίλους και τις κοινοπραξίες, οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του 2025, καθώς και διαθέσιμη πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο έργο. Παράλληλα, απαιτείται εμπειρία στην ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός έργου υποδομής, συμβατικής αξίας 100 εκατ. ευρώ και άνω, κατά την τελευταία δεκαετία. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επίσης να ορίσουν επικεφαλής μελετητικό γραφείο με αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό νέου αεροσταθμού ή επέκτασης υφιστάμενου αεροσταθμού.

Τα έργα σε εξέλιξη

Σε σχέση με τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη, με βάση τη σχετική ενημέρωση της διοίκησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με αφορμή τα αποτελέσματα του εννιαμήνου που ανακοινώθηκαν χθές, οι υφιστάμενες κατασκευαστικές εργασίες στον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων (MSP) και στον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (NWA) συνεχίζονται, με τα δύο έργα να αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης οχημάτων και στην αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών αντίστοιχα. Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου VIP Αεροσταθμού βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη, ενώ η πρώτη φάση ανάπτυξης του σχετικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, «παρέχοντας πρόσθετη επιχειρησιακή ευελιξία».

Παράλληλα, το Γραφείο Μελετών έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών στον σχεδιασμό για την προετοιμασία του διαγωνισμού επέκτασης της Βόρειας Πτέρυγας, καθώς και την υποστήριξη της εταιρείας στην αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη στρατηγική της. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η διοίκηση του ΔΑΑ έλαβε την απόφαση το καλοκαίρι για τμηματική προσέγγιση και όχι συνολική όπως ήταν το πρώτο πλάνο του αρχικού μεγάλου διαγωνισμού επέκτασης συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ του αεροδρομίου με στόχο τη χωρητικότητα έως 40 εκατ. επιβάτες, προχωρώντας τώρα ακριβώς με αυτό το πλάνο. Με την πίεση στη δυναμικότητα να έχει έρθει νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, η διοίκηση επιλέγει τώρα την αλλαγή πλεύσης ως προς την επέκταση του αεροδρομίου, σε μία πρόσθετη προσπάθεια να περιοριστούν, όσο το δυνατόν, οι επιπτώσεις των έργων στη λειτουργία και στις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα για μεγαλύτερης κλίμακας ανάπτυξη στο μέλλον.

Για το λόγο αυτό άλλωστε, η εκτίμηση για το σύνολο της επιβατικής κίνησης το 2026 αναθεωρείται ήδη προς τα πάνω με μία πρόβλεψη για πάνω από 35 εκατ. επιβάτες. Κατά το εννεάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 27,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του εννεαμήνου 2025 κατά 4,2% και 4,3%, αντίστοιχα. Η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του 2025 σε κάθε τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,1% το πρώτο τρίμηνο, 2,2% το δεύτερο και 4,0% το τρίτο τρίμηνο.