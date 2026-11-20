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Έως τα τέλη του 2027 με αρχές του 2028 αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο μεγάλο κύμα επενδύσεων, ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με αιχμή το νέο πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων και σειρά παρεμβάσεων στις αεροπορικές υποδομές.

Την ίδια στιγμή, προχωρά και ο σχεδιασμός για την περαιτέρω επέκταση των εγκαταστάσεων του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, το οποίο αναμένεται να εξυπηρετήσει φέτος περισσότερους από 35 εκατομμύρια επιβάτες, με τη διοίκησή του να επισημαίνει την ανάγκη οι επενδύσεις στις υποδομές να συνοδευτούν από αντίστοιχη ενίσχυση των δυνατοτήτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Στα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, πέραν του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης, περιλαμβάνονται η δημιουργία 32 θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών κοντά στο εκθεσιακό κέντρο, η κατασκευή μικρού αεροσταθμού εξυπηρέτησης VIP επιβατών, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης στους τροχοδρόμους, τα συστήματα φωτισμού κ.τ.λ..

Όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Καλλιμασιάς χθες από το βήμα του συνεδρίου ‘’Reimagine Tourism’’, περισσότερο από το 70% των επισκεπτών στην Ελλάδα φτάνει στη χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων, ενώ περίπου το 40% συνδέεται με την Αθήνα, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία των αεροπορικών υποδομών για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. «Φέτος θα εξυπηρετήσουμε λίγο πάνω από 35 εκατομμύρια επιβάτες».

Η νέα επέκταση των 260 εκατ. ευρώ

Παράλληλα με τις επενδύσεις που υλοποιούνται ήδη, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προωθεί το επόμενο μεγάλο έργο επέκτασης των εγκαταστάσεών του, προϋπολογισμού 260 εκατ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξανόμενων επιβατικών ροών.

Ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 26 Οκτωβρίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26η Φεβρουαρίου 2027 και εκτιμώμενο χρόνο ανάθεσης της σύμβασης τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Το έργο αφορά τη νότια επέκταση του κύριου αεροσταθμού (Main Terminal Building), τη δυτική επέκταση του δορυφορικού αεροσταθμού (Satellite Terminal Building), καθώς και πρόσθετες παρεμβάσεις στους χώρους στάθμευσης και κίνησης των αεροσκαφών.

Το μεγαλύτερο τμήμα της ανάπτυξης περιλαμβάνει περίπου 25.000 τ.μ. νέων εγκαταστάσεων στη νότια πλευρά του κύριου αεροσταθμού, με νέες πύλες επιβίβασης, εμπορικούς χώρους, αίθουσες εξυπηρέτησης επιβατών υψηλών απαιτήσεων και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Προβλέπεται επίσης επέκταση του δορυφορικού αεροσταθμού κατά 950 τ.μ., με δύο νέες πύλες εξυπηρέτησης μέσω λεωφορείων, αναδιαμόρφωση περίπου 1.000 τ.μ. στον υφιστάμενο κύριο αεροσταθμό και εγκατάσταση έξι νέων γεφυρών επιβίβασης. Σημαντικό μέρος της παρέμβασης αφορά ακόμη τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών και την κατασκευή νέας μόνιμης υπόγειας σύνδεσης μεταξύ των δύο αεροσταθμών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη μετακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων.

Το «αγκάθι»

Ωστόσο, η αύξηση της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων δεν αρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση των πιέσεων που προκαλεί η συνεχής άνοδος της αεροπορικής κίνησης: Ο κ. Καλλιμασιάς χθες, ερωτηθείς σχετικά αναφέρθηκε και «σε ένα από τα μεγάλα αγκάθια στον κλάδο μας που είναι τα προβλήματα με την εναέρια κυκλοφορία».

Προφανώς είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων και όποιες άλλες ανάγκες υπάρχουν από τους αρμόδιους φορείς. Εμείς, ως ΔΑΑ κάναμε τη δωρεά νωρίτερα μέσα στη χρονιά μαζί με άλλους φορείς (σ.σ. πέραν του ΔΑΑ, περιλαμβάνονται ακόμη οι Fraport Greece, Aegean Airlines, Sky Express και Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής -Voice Communication & Recording System – VCRS.

Όμως, είναι κρίσιμο όλες αυτές οι επενδύσεις που γίνονται και θα γίνουν σε υποδομές να συνοδευτούν και από αντίστοιχη αύξηση της δυνατότητας του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να υποστηριχθούν στη πράξη οι αυξημένες ανάγκες στην κίνηση.

Στο μέτωπο των νέων αεροπορικών συνδέσεων, η διοίκηση του αεροδρομίου εμφανίζεται αισιόδοξη για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, παρά τους αστάθμητους παράγοντες, όπως οι τιμές των καυσίμων και οι περιορισμοί της εναέριας κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον αριθμό των δρομολογίων να έχει υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Στα νέα ανοίγματα περιλαμβάνεται η σύνδεση της Αθήνας με το Σιάτλ από την Alaska Airlines, καθώς και νέο δρομολόγιο προς το Ντιτρόιτ από τη Delta κατά τη θερινή περίοδο του 2027, ενώ παράλληλα καταγράφεται επιμήκυνση της περιόδου εξυπηρέτησης των υπερατλαντικών συνδέσεων.

Στις νέες αγορές στις οποίες στρέφεται το ενδιαφέρον περιλαμβάνεται η Ινδία, όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί άνοιγμα μέσω της IndiGo, ενώ έπεται και η AEGEAN, η οποία με την απόκτηση των νέων αεροσκαφών του στόλου της θα δημιουργήσει πρόσθετες δυνατότητες για συνδέσεις με αγορές μεγαλύτερων αποστάσεων.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξετάζει τις προοπτικές νέων συνδέσεων με τη Λατινική Αμερική και την Άπω Ανατολή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κορμό της διεθνούς επιβατικής κίνησης, αν και πρόκειται για αγορά περισσότερο ευαίσθητη στις μεταβολές των τιμών.