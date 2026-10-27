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Με αυξημένη επιβατική κίνηση, ενισχυμένα έσοδα και σταθερή λειτουργική κερδοφορία ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2026 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική των δραστηριοτήτων του, παρά τις προσαρμογές που προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 530 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,6%, ενώ η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 4,3%, στα 27,3 εκατομμύρια επιβάτες. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 173,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 331,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, εξέλιξη που βρίσκεται εντός των βραχυπρόθεσμων στόχων της εταιρείας.

Αντίστοιχα, η μείωση της καθαρής κερδοφορίας κατά 6,6% αποδίδεται κυρίως στην επίδραση από την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία περιορίστηκε εν μέρει από την αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Στα 27,3 εκατομμύρια οι επιβάτες

Η ισχυρή θερινή περίοδος συνέβαλε στη διατήρηση της ανοδικής πορείας της επιβατικής κίνησης στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο ΔΑΑ εξυπηρέτησε 27,3 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Προχωρά το πρόγραμμα επέκτασης

Παράλληλα, συνεχίζεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου, με τις κατασκευαστικές εργασίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε δύο σημαντικές υποδομές.

Πρόκειται για τον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων (MSP) και τον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (NWA).

Τον Οκτώβριο ξεκίνησε επίσης η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση της Νότιας Πτέρυγας του Κύριου Αεροσταθμού (South Pier).

Την ίδια στιγμή, προχωρούν οι προετοιμασίες για τα επόμενα στάδια ανάπτυξης, με βάση την αναθεωρημένη στρατηγική της εταιρείας, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των επενδύσεων σε επιμέρους φάσεις, με μεγαλύτερη ευελιξία.

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Κατά το εννεάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 27,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του εννεαμήνου 2025 κατά 4,2% και 4,3%, αντίστοιχα. Η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του 2025 σε κάθε τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,1% το πρώτο τρίμηνο, 2,2% το δεύτερο και 4,0% το τρίτο τρίμηνο.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου διατήρησε την ισχυρή της επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου αιχμής, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της ταξιδιωτικής ζήτησης, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας ενός εκ των δύο διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης για δύο ημέρες τον Σεπτέμβριο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Παράλληλα, οι θεμελιώδεις παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παρέμειναν ισχυροί, ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση του αεροδρομίου της Αθήνας, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον διασυνδεδεμένων αεροδρόμιων της Ευρώπης, διατηρώντας για μια ακόμη χρονιά την 8η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο6. Παρά τις σχετικά συγκρατημένες εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους, εν μέσω των σημαντικών πιέσεων στις τιμές των καυσίμων, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό το 2026.

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα

Κατά το εννεάμηνο του 2026, το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 0,6%, σε €530,0 εκατ.

από €526,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2025.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €393,6 εκατ., καταγράφοντας μείωση 1,0% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην τιμολογιακή πολιτική των Αεροπορικών Χρεώσεων της Εταιρείας και, ειδικότερα, στην εφαρμογή της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία ίσχυσε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόστηκε με στόχο την εναρμόνιση της κερδοφορίας των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για το 2026 με τη μέγιστη απόδοση 15% επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο7, μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €136,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 5,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Κατά το τρίτο τρίμηνο, η αύξηση των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες ήταν μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης της επιβατικής κίνησης, λόγω της σύνθεσης της επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα στην περιοχή Extra-Schengen, τη διατήρηση ισχυρών καταναλωτικών τάσεων καθώς και των στοχευμένων βελτιώσεων που υλοποιήθηκαν στους χώρους εστίασης (F&B) στην περιοχή Intra-Schengen. Η θετική αυτή επίδοση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα έσοδα από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων (MSP), με τις πιέσεις αυτές να είναι ωστόσο ηπιότερες κατά το τρίτο τρίμηνο.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €187,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €7,5 εκατ., ή 4,2%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις, στις αναπροσαρμογές κατώτατων μισθών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στους πρόσθετους πόρους (προσωπικό της Εταιρείας και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης, τη διαχείριση των λειτουργικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES) και τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από το χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος «Route 2025», καθώς και από τη χαμηλότερη Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων, η οποία υπολογίστηκε βάσει της χαμηλότερης κερδοφορίας του προηγούμενου έτους. EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA Κατά το εννεάμηνο του 2026, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €342,5 εκατ., μειωμένα κατά €4,4 εκατ. ή 1,3% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €331,2 εκατ., χαμηλότερα επίσης κατά 1,3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Κερδοφορία

Τα κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε €231,8 εκατ., έναντι €241,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €173,5 εκατ., μειωμένα κατά €12,3 εκατ. ή 6,6% έναντι του εννεαμήνου του 2025, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου

Οι κατασκευαστικές εργασίες στον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων (MSP) και στον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (NWA) συνεχίζονται, με τα δύο έργα να αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης οχημάτων και στην αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών αντίστοιχα. Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου VIP Αεροσταθμού βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη, ενώ η πρώτη φάση ανάπτυξης του σχετικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, παρέχοντας πρόσθετη επιχειρησιακή ευελιξία.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση της Νότιας Πτέρυγας του Κυρίου Αεροσταθμού ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου 2026, με τις κατασκευαστικές εργασίες να προγραμματίζεται να αρχίσουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Παράλληλα, το Γραφείο Μελετών έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών στον σχεδιασμό για την προετοιμασία του διαγωνισμού επέκτασης της Βόρειας Πτέρυγας, καθώς και την υποστήριξη της Εταιρείας στην αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη στρατηγική της