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Συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο Χίου, τη διευκόλυνση των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων και την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης του νησιού ανέλαβε η κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να ανακοινώσει έως το τέλος της εβδομάδας το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των έργων, ενώ προβλέπεται τακτική παρακολούθηση της προόδου τους σε συνεργασία με τον ανάδοχο και τους τοπικούς φορείς. Παράλληλα, τα αρμόδια υπουργεία δεσμεύτηκαν να εξετάσουν τις ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων κατά την περίοδο των εργασιών και να ενισχύσουν τις υγειονομικές υπηρεσίες και το ΕΚΑΒ.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα για το αεροδρόμιο Χίου, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και, τηλεφωνικά, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, οι βουλευτές Χίου Νότης Μηταράκης και Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Βαγενάς, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου Παντελής Λεγάτος, ο Πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ Γιώργος Ντινόπουλος, ο πολιτικός μηχανικός του ΤΕΕ Θεόδωρος Καλλέργης και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Ιωάννης Γεωργιάδης.

Κατά τη σύσκεψη, από την πλευρά της κυβέρνησης κατέστησαν σαφή τα ακόλουθα:

1. *Χρονοδιάγραμμα εργασιών:* Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εκδώσει έως το τέλος της εβδομάδας ανακοίνωση με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές δεσμεύσεις για την τήρησή του.

2. *Τακτική ενημέρωση και παρακολούθηση:* Θα υπάρχει τακτική επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, του αναδόχου του έργου και των φορέων της Χίου, ώστε να διασφαλίζονται η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.

3. *Ακτοπλοϊκή σύνδεση:* Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεσμεύτηκε να υλοποιήσει τα αιτήματα των φορέων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατά την περίοδο των εργασιών.

4. *Υγειονομική κάλυψη:* Το Υπουργείο Υγείας δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενίσχυσης των υγειονομικών υπηρεσιών και του ΕΚΑΒ, με στόχο την απρόσκοπτη υγειονομική κάλυψη των κατοίκων.