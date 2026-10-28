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Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης δίνονται στην κυκλοφορία αύριο Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στο τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, και εκπροσώπων του αναδόχου.

Η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ που κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο από την Αktor, σηματοδοτεί το πρώτο βήμα λειτουργίας του νέου αυτοκινητοδρόμου, την ώρα που τα προβλήματα στη σήραγγα Σεληναρίου ανοίγουν ένα νέο μέτωπο τεχνικών δυσκολιών σε διαφορετικό τμήμα του οδικού άξονα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο Χερσόνησος–Νεάπολη, που υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, από την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR.

Πληροφορίες μιλούν για καθίζηση σε μήκος τουλάχιστον 50 μέτρων στην υπό κατασκευή σήραγγα, η οποία έχει οδηγήσει σε αναστολή των εργασιών στο εσωτερικό της.

Αρμόδιες πηγές με γνώση των προβλημάτων επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους γεωλογικές ιδιομορφίες δεν είναι ασυνήθιστες κατά τη διάνοιξη σηράγγων και ότι οι δυσκολίες στο έργο είχαν φανεί εδώ και καιρό. Εκτιμούν, ωστόσο, ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος επιδείνωσαν τις συνθήκες του υπεδάφους, προκαλώντας ένα «γεωλογικό ντόμινο» που οδήγησε στην καθίζηση.

Για την αξιολόγηση του φαινομένου και την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής λύσης θα απαιτηθούν νέες γεωτεχνικές μελέτες πριν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση, παραμένουν ανοιχτές οι επιπτώσεις στο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα του συγκεκριμένου τμήματος.

Οι επόμενες παραδόσεις

Η παράδοση των πρώτων χιλιομέτρων στο Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος, έρχεται έπειτα από διαδοχικές μεταθέσεις. Η προηγούμενη ημερομηνία είχε οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου, ωστόσο η κακοκαιρία καθυστέρησε την τελετή παραλαβής.

Το υπόλοιπο τμήμα, του έργου μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, παραμένει υπό κατασκευή. Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του οδικού άξονα έχει παραταθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2027, λόγω καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις και στις μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφέλειας, αναγκαίων τροποποιήσεων των μελετών και εκκρεμοτήτων με το ρυμοτομικό σχέδιο της Νεάπολης. Με προϋπολογισμό 157 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2022 και προέβλεπε την ολοκλήρωση του έργου εντός τριετίας. Οι παρατάσεις που ακολούθησαν μετέφεραν την προθεσμία από τον Σεπτέμβριο του 2025 στο καλοκαίρι του 2026 και έκτοτε στα τέλη Οκτωβρίου.

Την παράδοση επιβεβαίωσε χθες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, προαναγγέλλοντας ότι έως το τέλος του έτους θα δοθούν στην κυκλοφορία νέα τμήματα στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Όπως σημείωσε, εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, από την Κίσσαμο έως τον Άγιο Νικόλαο.

Οι επόμενες αυτές παραδόσεις εντάσσονται στη σταδιακή ανάπτυξη της μεγάλης παραχώρησης Χανιά–Ηράκλειο, με επέκταση προς την Κίσσαμο, όπου προχωρούν οι πρόδρομες εργασίες και ανοίγουν νέα κατασκευαστικά μέτωπα. Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου, την ασφάλεια των μετακινήσεων στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ καλούνται να ενισχύσουν οι παρεμβάσεις σε 131 χιλιόμετρα, με ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, διαχωριστικά στοιχεία και κλαδοκοπές.

Πρόσθετα έργα στο Ηράκλειο

Ειδικά στο Ηράκλειο, ο σχεδιασμός διευρύνεται με συμπληρωματικά έργα για την καλύτερη σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου με την πόλη. Πέρα από τις εργασίες που ήδη εκτελούνται στην παράκαμψη, το υπουργείο δρομολογεί πρόσθετες παρεμβάσεις, έπειτα από συμφωνία με τους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Τα επόμενα βήματα συζητήθηκαν στη συνάντηση της 20ής Οκτωβρίου, στην οποία συμμετείχαν οι δήμαρχοι Αλέξης Καλοκαιρινός και Μενέλαος Μποκέας, ο κ. Δήμας, ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και στελέχη του υπουργείου.

Η νέα μελέτη, που αναμένεται να ανατεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, θα περιλαμβάνει νέο κόμβο στο ΠΑΓΝΗ, στέγαστρα στην περιοχή του Γαζίου και αναβάθμιση του παράπλευρου οδικού δικτύου. Στόχος είναι η καλύτερη σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου με τον αστικό ιστό και η εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων.

Η συμφωνία ανταποκρίνεται σε μέρος των διεκδικήσεων των δύο δήμων, χωρίς ακόμη να έχουν προσδιοριστεί ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Κατά την εκτίμηση του δημάρχου Ηρακλείου, η μελετητική και περιβαλλοντική προετοιμασία μπορεί να απαιτήσει περίπου δώδεκα μήνες.

Ανοιχτές παραμένουν οι ενστάσεις του Δήμου Μαλεβιζίου για το τμήμα Λινοπεράματα–Φόδελε, κυρίως ως προς την πρόσβαση στην Αγία Πελαγία και τη σύνδεση των τουριστικών περιοχών με τον νέο δρόμο.

Το επόμενο βήμα προς τη Σητεία

Στο ανατολικό άκρο του σχεδιασμού, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ολοκλήρωση των μελετών για την επέκταση προς τη Σητεία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Ζερβάκη, που επικαλούνται κρητικά μέσα ενημέρωσης, οι υπολειπόμενες μελέτες προβλέπεται να παραδοθούν έως τις 31 Μαρτίου 2027, ενώ το τμήμα Καλό Χωριό–Παχιά Άμμος χαρακτηρίζεται ήδη μελετητικά ώριμο.

Για το Παχιά Άμμος–Σητεία, η ολοκλήρωση της προετοιμασίας θα επιτρέψει την αναζήτηση χρηματοδότησης. Η εξασφάλιση των πόρων και ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής παραμένει το κρίσιμο ζητούμενο, ώστε η ανατολική επέκταση του ΒΟΑΚ να περάσει από τις μελέτες στην υλοποίηση.