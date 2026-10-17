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Σε έναν νέο επιχειρηματικό πόλο με σύγχρονα γραφεία, χώρους εμπορικών εκθέσεων και εκτεταμένες πράσινες εκτάσεις σχεδιάζεται να μετατραπεί το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας στον Ελαιώνα με μια συνολική αξία επένδυσης της τάξεως των 189,2 εκατ. ευρώ.

Η ανάπλαση, με φορέα επένδυσης την IQ ATHENS Α.Ε., θυγατρική της DIMAND, αφορά ακίνητο συνολικής έκτασης περίπου 49,3 στρεμμάτων και προβλέπει τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής δόμησης άνω των 39.000 τ.μ., συνδυάζοντας την κατασκευή νέων γραφείων με τη διατήρηση και επανάχρηση ιστορικών βιομηχανικών κτιρίων. Μάλιστα, για το έργο έχουν ήδη γίνει και οι πρώτες ανακοινώσεις σε συνέχεια της συμφωνίας της εταιρείας ανάπτυξης με τον ΔΕΔΔΗΕ το περασμένο καλοκαίρι και του διαγωνισμού που πραγματοποίησε ο τελευταίος για τα νέα κεντρικά του γραφεία και την αναδιάρθρωση των ακινήτων του. Ο ΔΕΔΔΗΕ με βάση το χρονοδιάγραμμα, θα παραλάβει τους πρώτους γραφειακούς χώρους το β’ τρίμηνο του 2028,, ενώ το τίμημα της πώλησης είναι ύψους 134,7 εκατ. ευρώ που θα καταβληθεί τμηματικά. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα εγκατασταθεί στους χώρους που δημιουργούνται στις μία από τις δύο διακριτές, κάθετες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα στην πρώτη έκταση των 32 στρεμμάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στα γραφεία της υπόλοιπης έκτασης θα εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο ακόμη μεγάλοι χρήστες με την AVIS να έχει ήδη «κλείσει», όπως φαίνεται.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που βγήκε τώρα σε διαβουλευση να αποτυπώνει αναλυτικά τις προβλεπόμενες κατασκευές, τις νέες χρήσεις και τις παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Κεντρικός στόχος είναι η επαναξιοποίηση μιας μεγάλης πρώην βιομηχανικής έκτασης στην καρδιά του Ελαιώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών σχεδίων αστικής αναβάθμισης. Το ακίνητο βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 35 του Δήμου Αθηναίων, με πρόσβαση από την Ιερά Οδό και τις οδούς Χαρτεργατών και Αγίου Πολυκάρπου, καθώς και από την υπό διάνοιξη οδό Προφήτη Δανιήλ. Η συνολική του επιφάνεια ανέρχεται σε 49.341 τ.μ. και αποτελείται από δύο ιδιοκτησίες, έκτασης περίπου 32,4 και 17 στρεμμάτων αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η συνολική προβλεπόμενη δόμηση διαμορφώνεται σε 39.102 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 25.548 τ.μ. αντιστοιχούν στην πρώτη ιδιοκτησία και 13.554 τ.μ. στη δεύτερη ενώ οι συνολικοί χώροι στάθμευσης ανέρχονται σε 836 θέσεις.

Το έργο περιλαμβάνει τη διατήρηση και επανάχρηση τριών υφιστάμενων κτιρίων (Κ1 – Κτίριο 9ης Μηχανής, Κ2 – Υδατόπυργος & Άλεση ΧΙΙ στην πρώτη ιδιοκτησία , Κ3 – Κτίριο 3 στην δεύτερη ιδιοκτησία ) με αλλαγή χρήσης σε γραφεία, καθώς και την ανέγερση δύο νέων τετραώροφων κτιρίων (Β1, Β2), ενός διώροφου κτιρίου για τη χωροθέτηση των κεντρικών ηλεκτρομηχανολογικων υποδομών και του πενταώροφου κτιρίου στάθμευσης (P1) στην πρώτη ιδιοκτησία, και του τετραώροφου κτιρίου γραφείων (Β3) με υπόγειο χώρο στάθμευσης και του τριώροφου κτιρίου στάθμευσης (P2) στη δεύτερη ιδιοκτησία.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν -πέραν της αλλαγής χρήσης, της ανακατασκευής των υφιστάμενων κτιρίων από βιομηχανία σε γραφεία και εμπορική έκθεση και της προσθήκης νέας δόμησης με τα νέα κτίρια γραφείων- τη διαμόρφωση εκτεταμένου περιβάλλοντος χώρου με φύτευση 15.443 τ.μ. (31,3% του οικοπέδου) και 247 δέντρα συνολικά, σύφμωνα με τη ΜΠΕ, αλλά και τη διατήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών καταλοίπων στους τομείς Α και Β, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες του Υπουργείου Πολιτισμού. «Τα τρία υφιστάμενα κτίρια (Κ1, Κ2, Κ3) διατηρούνται μέσω εκτεταμένης στατικής ενίσχυσης και αλλαγής χρήσης από βιομηχανία σε γραφεία, διαφυλάσσοντας τη βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας και αναδεικνύοντας τα ως μνημεία της βιομηχανικής ιστορίας της Αθήνας», αναφέρεται σχετικά.

Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα συνολικής επιφάνειας 4.806 τ.μ. καθώς και σύγχρονος ενεργειακός σχεδιασμός με αντλίες θερμότητας, σύστημα BMS, υψηλή θερμική μόνωση κελύφους και επιδιωκόμενη πιστοποίηση κατά LEED Gold, διασφαλίζοντας χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τη φάση λειτουργίας.

Σκοπιμότητα του έργου

Στη ΜΠΕ γίνεται εκτενής αναφορά για τη σκοπιμότητα του έργου δεδομένου ότι το ακίνητο αποτελούσε για δεκαετίες ένα σημαντικό βιομηχανικό συγκρότημα της Αθήνας (πρώην ιδιοκτησία της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας») που, μετά την παύση λειτουργίας του και τις διαδοχικές καταπονήσεις από πυρκαγιές (1994, 2015) και σεισμούς (1981, 1999, 2019), παρέμενε σε κατάσταση εγκατάλειψης. Η εγκατάλειψη αυτή δημιουργούσε προβλήματα ασφαλείας, υποβάθμιζε την εικόνα της περιοχής και αποτελούσε χαμένη ευκαιρία για την ποιοτική αναβάθμιση του Ελαιώνα.

Επιπλέον, η θέση του ακινήτου στον Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων αποτελεί ιδανική περιοχή για την εγκατάσταση των κεντρικών γραφείων εταιριών, μικρού και μεγάλου μεγέθους, λόγω της εγγύτητας στον σταθμό Μετρό «Ελαιώνας» της Γραμμής 3 (~400-500 μέτρων) και των βασικών οδικών αρτηριών (Λεωφ. Κηφισού, Ιερά Οδός), που εξασφαλίζουν πολυτροπική προσβασιμότητα τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εξυπηρετούμενους πολίτες.

Το έργο εντάσσεται πλήρως στις γενικότερες κατευθύνσεις της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας για την περιοχή του Ελαιώνα (ΠΔ Ελαιώνα ΦΕΚ 1049/Δ/30.11.1995, Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ελαιώνα, Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 2014), που προβλέπουν τη σταδιακή απομάκρυνση των οχλουσών βιομηχανικών χρήσεων και την αντικατάστασή τους με ηπιότερες χρήσεις όπως γραφεία, διοίκηση, εκπαίδευση και πολιτισμός, ενώ μία ακόμη παράμετρος σχετίζεται με την αξιοποίηση ενός πρώην, υφιστάμενου βιομηχανικού οικοπέδου εντός αστικού ιστού: «Πρόκειται για μία περιβαλλοντικά ευνοϊκή επιλογή σε σχέση με την ανάπτυξη νέου έργου σε αδόμητη έκταση, καθώς αξιοποιεί την υφιστάμενη πολυτροπική προσβασιμότητα, μειώνει την ανάγκη νέων υποδομών και συμβάλλει στη βιώσιμη αξιοποίηση του δομημένου χώρου».