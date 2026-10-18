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Ολοκληρώθηκαν και παραλήφθηκαν έγκαιρα εντός του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης 315 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 329,6 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, με την προβλεπόμενη δημόσια ενίσχυση να ανέρχεται σε 160,1 εκατ. ευρώ.

Τα σχέδια εντάσσονται στους δύο κύκλους του υποέργου «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» της δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αφορούν παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων, την ενίσχυση της συνεργασίας και την ισχυροποίηση της θέσης των αγροτών στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Α΄ και στον Β΄ κύκλο υποβλήθηκαν συνολικά 457 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 348. Το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων επενδύσεων διαμορφώνεται σε 363,44 εκατ. ευρώ, ενώ η δημόσια ενίσχυση φτάνει τα 176,71 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι περίπου τρεις στις τέσσερις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, εξαντλώντας τον σχετικό προϋπολογισμό.

Από τα 348 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, τα 315 έχουν πλέον παραληφθεί οριστικά, ποσοστό που υπερβαίνει το 90% του συνόλου των εγκρίσεων. Πρόκειται για επενδύσεις που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα στάδια ελέγχου και επαλήθευσης, φτάνοντας στο τελικό στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

Η ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος, καθώς επιβεβαιώνει την πρόοδο των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη δράση. Η οριστική παραλαβή, πάντως, δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με την πλήρη εξόφληση της δημόσιας ενίσχυσης προς τους δικαιούχους.

«Πίσω από τα χρηματοδοτικά μεγέθη, ο σχεδιασμός του υποέργου θέτει ως βασική επιδίωξη την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» δήλωσε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντώνης Φιλιππής, υπογραμμίζοντας «Η ενίσχυση της συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα συνδέεται με τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και τη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας».

Και προσέθεσε ότι «στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην παραγωγή της πρώτης ύλης, αλλά επεκτείνεται στην οργάνωση των επόμενων σταδίων, μέχρι την τυποποίηση και την εμπορία. Ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί το υπόβαθρο για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής αγροδιατροφής».

Η κατανομή των επενδύσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των 315 επενδυτικών σχεδίων που έχουν παραληφθεί οριστικά, με την Κεντρική Μακεδονία να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοιχούν 144 επενδυτικά σχέδια που έχουν παραληφθεί, συνολικού ύψους 167,60 εκατ. ευρώ και δημόσιας συμμετοχής 80,45 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή αναλογεί περίπου το 46% των συγκεκριμένων σχεδίων και λίγο περισσότερο από το μισό του συνολικού επενδυτικού προϋπολογισμού τους.

Ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με 52 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 51,13 εκατ. ευρώ και δημόσια συμμετοχή 25,30 εκατ. ευρώ. Στη Θεσσαλία έχουν παραληφθεί 42 σχέδια, με συνολικό ύψος επένδυσης 36,46 εκατ. ευρώ και δημόσια ενίσχυση 18 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις αυτές περιφέρειες συγκεντρώνουν συνολικά 238 από τα 315 επενδυτικά σχέδια, δηλαδή περίπου το 76% των επενδύσεων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία οριστικής παραλαβής.

Στη Δυτική Μακεδονία έχουν παραληφθεί 31 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 28,68 εκατ. ευρώ, με δημόσια συμμετοχή 14,29 εκατ. ευρώ. Η Στερεά Ελλάδα ακολουθεί με 20 επενδύσεις, συνολικού ύψους 18,27 εκατ. ευρώ και ενίσχυση 8,88 εκατ. ευρώ. Στη Δυτική Ελλάδα έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί έντεκα επενδυτικά σχέδια, ύψους 10,90 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια συμμετοχή να διαμορφώνεται σε 5,40 εκατ. ευρώ.

Στην Ήπειρο, πέντε επενδυτικά σχέδια αντιστοιχούν σε επενδύσεις 10,08 εκατ. ευρώ και δημόσια ενίσχυση 4,29 εκατ. ευρώ. Από τρία σχέδια έχουν παραληφθεί στην Αττική και στο Βόρειο Αιγαίο, με επενδυτικούς προϋπολογισμούς 1,95 εκατ. και 1,83 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η δημόσια συμμετοχή ανέρχεται σε περίπου 757.000 ευρώ στην Αττική και 1,27 εκατ. ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο.

Στο Νότιο Αιγαίο έχουν παραληφθεί δύο επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 1,35 εκατ. ευρώ και δημόσιας ενίσχυσης περίπου 812.000 ευρώ. Δύο σχέδια έχουν επίσης παραληφθεί στην Πελοπόννησο, με συνολικό προϋπολογισμό 1,32 εκατ. ευρώ και δημόσια συμμετοχή περίπου 658.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή αφορά αποκλειστικά τα 315 επενδυτικά σχέδια που έχουν παραληφθεί οριστικά και όχι το σύνολο των 348 εγκεκριμένων επενδύσεων του προγράμματος.

Η αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων αποτελεί επίσης κεντρικό στόχο της δράσης. Μέσω των συγκεκριμένων επενδύσεων επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων, παράλληλα με την ενσωμάτωση καινοτόμων διαδικασιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Αντίστοιχη έμφαση δίνεται στην περιβαλλοντική διάσταση των επενδύσεων, με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, που συμβάλλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαμβάνονται επίσης στις βασικές επιδιώξεις του προγράμματος, παράλληλα με τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

«Η παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος» σημείωσε ο κ. Φιλιππής, επισημαίνοντας ότι «η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων στην αποδοτικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στη διαχείριση των πόρων απαιτεί στοιχεία πέρα από τη διοικητική πρόοδο που έχει καταγραφεί».