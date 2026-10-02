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Σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική θέση εξακολουθεί να βρίσκεται το Καζίνο Κέρκυρας, παρά τη βελτίωση που εμφάνισε η λειτουργική του δραστηριότητα το 2025. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα €3,19 εκατ. από 2,70 εκατ., ωστόσο η εταιρεία παρέμεινε ζημιογόνος, με καθαρές ζημιές €420.682 ευρώ, έναντι €1,5 εκατ. το 2024.

Οι συσσωρευμένες ζημιές ανέρχονται σε €12,69 εκατ., ενώ η εταιρεία έχει αναλάβει χρέη συγγενών εταιρειών ύψους €13 εκατ., με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να έχουν καταστεί αρνητικά κατά €22,94 εκατ. Οι συνολικές υποχρεώσεις φθάνουν τα €28,38 εκατ., με το βραχυπρόθεσμο μέρος των δανείων στα €16,45 εκατ.

Η πίεση στη ρευστότητα είναι επίσης έντονη. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά περίπου €17,3 εκατ., ενώ ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας. Στην έκθεσή του επισημαίνει ότι υφίσταται «ουσιώδης αβεβαιότητα» σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας (going concern). Η προειδοποίηση στηρίζεται κυρίως στις επαναλαμβανόμενες ζημιές, στα αρνητικά ίδια κεφάλαια €22,94 εκατ. και στο σοβαρό έλλειμμα ρευστότητας, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά περίπου €17,3 εκατ.

Σε ποιους χρωστάει

Σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων αφορά τον δανεισμό, με το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων να ανέρχεται σε €16,45 εκατ. και την Invictus USA LLC να αναφέρεται στην έκθεση στο πλαίσιο των βασικών πιστωτικών σχέσεων της εταιρείας.

Παράλληλα, υπάρχουν υποχρεώσεις €6,31 εκατ. προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες έχει ενεργοποιηθεί ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, την οποία η εταιρεία αναφέρει ότι εξυπηρετεί κανονικά. Επιπλέον, καταγράφονται ληξιπρόθεσμες οφειλές €16,4 εκατ. προς τρίτους, χωρίς στο συγκεκριμένο σημείο των οικονομικών καταστάσεων να κατονομάζονται αναλυτικά οι πιστωτές.

Σημαντική επιβάρυνση αποτελούν και τα €13 εκατ. χρεών συγγενών εταιρειών που έχει αναλάβει το Καζίνο Κέρκυρας και τα οποία έχουν επιβαρύνει την καθαρή του θέση.

Η λύση αναζητείται στον νέο μέτοχο

Το κρίσιμο κεφάλαιο πλέον είναι η ολοκλήρωση της αλλαγής ιδιοκτησίας και η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) έχει ήδη εκδώσει απόφαση πιστοποίησης της καταλληλότητας του νέου μετόχου, της Saint Geore Participation Company LLC, η οποία συνδέεται με το Glafka Global Opportunities SPC / Invictus Fund SP.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως εκκρεμεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η διαδικασία έγκρισης της μεταβίβασης των μετοχών, η οποία τελεί υπό όρους και αιρέσεις. Μετά την έγκριση, ο νέος μέτοχος προβλέπεται να αναλάβει την περαιτέρω υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, αλλά και να παράσχει την αναγκαία κεφαλαιακή υποστήριξη στην εταιρεία.

Όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν το newmoney, η Saint George Participations αποτελεί επενδυτικό όχημα που συνδέεται με την οικογένεια Χιόνη, γνωστής από τον κατασκευαστικό όμιλο ΜΕΤΩΝ–ΕΤΕΠ (Αρφάνης–Χιώνης) και με παλαιότερη εμπλοκή στο Καζίνο Ρίου. Η εταιρεία έχει εμφανιστεί ως ο νέος επενδυτής για τα καζίνο που συνδέονταν με τον Κώστα Πηλαδάκη, μεταξύ αυτών και της Κέρκυρας.

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