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Με υψηλότερες χρεώσεις στην κιλοβατώρα ξεκινά ο Οκτώβριος για τα περισσότερα νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια.

Η άνοδος της χονδρεμπορικής αγοράς μεταφέρεται στους λογαριασμούς, με αυξήσεις από 6,7% έως 27% στους παρόχους και μεγάλες αποκλίσεις στις τελικές τιμές.

Για περισσότερους από 3 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν επιλέξει τη συγκεκριμένη κατηγορία, το κόστος του μήνα θα εξαρτηθεί από την κατανάλωση, τον προμηθευτή και τις προϋποθέσεις των εκπτώσεων. Την ίδια στιγμή, οι χαμηλότερες χρεώσεις που προσφέρουν ορισμένα σταθερά προγράμματα ενισχύουν το ενδιαφέρον για τα μπλε τιμολόγια, καθώς τα νοικοκυριά αναζητούν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις δαπάνες τους.

Πίσω από τις ανατιμήσεις βρίσκεται η άνοδος της μέσης χονδρεμπορικής τιμής στα 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο, από 133,4 ευρώ τον Αύγουστο. Η αύξηση κατά περίπου 17,2% επιβάρυνε το κόστος προμήθειας, αν και οι περισσότερες εταιρείες απορρόφησαν το κόστος και επέλεξαν μικρότερες ποσοστιαίες αναπροσαρμογές στη λιανική.

Τι σημαίνουν οι αυξήσεις σε ευρώ

Στη ΔΕΗ, η τιμή του πράσινου Γ1/Γ1Ν για καταναλώσεις έως 200 κιλοβατώρες ανεβαίνει στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 14,9 λεπτά τον Σεπτέμβριο.

Για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 200 κιλοβατωρών, η χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται επομένως στα 31,83 ευρώ, έναντι 29,83 ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η επιβάρυνση είναι 2 ευρώ ή 6,7% για την ίδια κατανάλωση. Τα ποσά αφορούν αποκλειστικά την ενέργεια, χωρίς πάγιο, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

Στην Protergia, το Value Special διαμορφώνεται στα 18,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ανεξαρτήτως κατανάλωσης, σημειώνοντας αύξηση 8,9%. Για κατανάλωση 300 κιλοβατωρών, η χρέωση ενέργειας φθάνει στα 55,20 ευρώ.

Ο ΗΡΩΝ διατηρεί αμετάβλητη την τιμή του Basic Home στα 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με προϋπόθεση την εμπρόθεσμη εξόφληση. Στις 300 κιλοβατώρες, το αντίστοιχο κόστος είναι 44,28 ευρώ.

Οι αποκλίσεις δείχνουν ότι για τον καταναλωτή μετρά πρωτίστως η τελική τιμή της κιλοβατώρας. Μια μικρότερη ποσοστιαία αύξηση δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην χαμηλότερο κόστος, καθώς κάθε προμηθευτής ξεκινά από διαφορετική βάση.

Οι τιμές στην υπόλοιπη αγορά

Στην ENERWAVE, η χρέωση για την κλίμακα κατανάλωσης έως 100 κιλοβατώρες διαμορφώνεται στα 17,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αυξημένη κατά 12,6%. Για την ίδια κλίμακα, η ΖΕΝΙΘ ανακοινώνει τιμή 22,5 λεπτών, με άνοδο 15,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για χρεώσεις της πρώτης κλίμακας, οι οποίες δεν αρκούν για να υπολογιστεί ολόκληρο το κόστος ενέργειας ενός νοικοκυριού με μεγαλύτερη κατανάλωση. Για τη σύγκριση χρειάζεται να συνεκτιμηθούν και οι τιμές που εφαρμόζονται πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Η «Φυσικό Αέριο Ελλάδος» διαμορφώνει το πράσινο τιμολόγιό της στα 23,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αυξημένο κατά 9,6%. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ, η τιμή ανεβαίνει στα 25,26 λεπτά, με αύξηση 12,1%, ενώ η nrg χρεώνει 25,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας άνοδο 13,1%.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία ανατίμηση μεταξύ των παραπάνω παρόχων εμφανίζεται στη Volton, όπου η χρέωση αυξάνεται κατά 26,7%, στα 27,37 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Είχε προηγηθεί σημαντική μείωση τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχα, η ΖΕΝΙΘ είχε μειώσει την τιμή της κατά 18,2% τον προηγούμενο μήνα, πριν προχωρήσει στη νέα αύξηση.

Η επιλογή της σταθερής χρέωσης

Η άνοδος των πράσινων τιμολογίων μεγαλώνει το ενδιαφέρον για τα μπλε προγράμματα στα οποία η τιμή της ενέργειας παραμένει σταθερή για τη συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν συμβόλαια 12, 18 και 24 μηνών, με διαφορετικά πάγια και όρους.

Η ΔΕΗ διατηρεί και τον Οκτώβριο την φθηνότερη μπλε κιλοβατώρα του myHome Online στα 11,5 λεπτά. Με τη συγκεκριμένη χρέωση, η κατανάλωση 300 κιλοβατωρών αντιστοιχεί σε κόστος ενέργειας 34,50 ευρώ, πριν προστεθούν το πάγιο και οι λοιπές επιβαρύνσεις.

Η σύγκριση με τα πράσινα προγράμματα αποτυπώνει το περιθώριο εξοικονόμησης στο κόστος ενέργειας. Το τελικό όφελος, όμως, εξαρτάται από τη συνολική κατανάλωση και τους όρους κάθε σύμβασης. Ένα υψηλότερο πάγιο μπορεί να περιορίσει το κέρδος, ιδίως σε κατοικίες με χαμηλή κατανάλωση, ενώ τυχόν χρέωση πρόωρης αποχώρησης πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται.

Το σταθερό τιμολόγιο εξασφαλίζει προβλεψιμότητα στην τιμή της κιλοβατώρας για τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο συνολικός λογαριασμός εξακολουθεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το πόσο ρεύμα καταναλώνει το νοικοκυριό και τις υπόλοιπες χρεώσεις που τον διαμορφώνουν.

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