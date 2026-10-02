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Στα 10.330 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αντιστοιχεί η μέση τιμή στην οποία έχουν πουληθεί μέχρι στιγμής τα σπίτια στο μεγάλο συγκρότημα Skyline Havens που είναι ήδη υπό κατασκευή εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου συνολικά 28 κατοικίες έχουν δεσμευθεί μέσω των σχετικών συμφωνιών, συνολικής τελικής αξίας πώλησης 43,6 εκατ. ευρώ και συνολικής επιφάνειας 4.223 τ.μ..

Το Skyline Havens, που περιλαμβάνει συνολικά 150 κατοικίες σε οκτώ κτίρια σχεδιασμένα από το αρχιτεκτονικό γραφείο Liakos Architects, βρίσκεται στο East Village του The Ellinikon, ενώ την ευθύνη ανάπτυξης του έργου έχει η Hellenic Estates Α.Ε.. Σημειώνεται εδώ ότι η Hellenic Estates ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και Δημήτρη Γονέο και, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η διοίκησή της «αποτελεί μια εταιρεία ανάπτυξης μετοχικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το Μονακό». Ο κ. Δημήτρης Γονέος ηγείται της EUROERGO A.E., κατασκευαστικής εταιρείας με πορεία δεκαετιών στον κλάδο των κατασκευών με τα πρώτα έργα ήδη από τη δεκαετία του ’60 και παρουσία σε Αττική, Κυκλάδες κ.ο.κ.. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, διαθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα στο real estate, το λιανεμπόριο και το yachting. Ειδικά στον τομέα του real estate δραστηριοποιείται από το 2005 με έργα σε Μονακό, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο λιανεμπόριο έχει διαχειριστεί ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο από το 1981, εκπροσωπώντας διεθνή brands (Replay, Brooks Brothers κ.α.) πέραν και της συμμετοχής του στα Attica Department Stores.

Η Hellenic Estates ολοκλήρωσε ήδη από πέρυσι, έναντι συνολικού τιμήματος άνω των 32 εκατ. ευρώ την αγορά των οικοπέδων από το φορέα ανάπτυξης του project τη LAMDA Development στο πλαίσιο της στρατηγικής της τελευταίας για την πώληση οικοπέδων σε τρίτους επενδυτές εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου.

Το συγκρότημα Skyline Havens βρίσκεται στα 400 μέτρα από τον σταθμό Μετρό «Ελληνικό» και περίπου 1,4 χλμ. από τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά και την παραλία. Την προώθηση και τις πωλήσεις των κατοικιών έχει αναλάβει αποκλειστικά η LAMDA Prime Properties, θυγατρική της LAMDA Development, πραγματοποιώντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σχετικές παρουσιάσεις του έργου σε υποψήφιους αγοραστές. Aπό πλευράς της Hellenic Estates, η συνεργασία με τη LAMDA Prime Properties που υπεγράφη πέρυσι τον Αύγουστο, εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την οργανωμένη εμπορική διάθεση των κατοικιών και την υλοποίηση του business plan.

Mέχρι στιγμής από τα σπίτια που έχουν συμφωνηθεί προς πώληση 23 έχουν ήδη μεταβιβαστεί με οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας συνολικής αξίας 35,7 εκατ. ευρώ και συνολικής επιφάνειας περί τα 3.500 τ.μ., με τη μέση σταθμισμένη τιμή πώλησης να διαμορφώνεται σε περίπου 10.244 ευρώ ανά τ.μ. Από τα συμβόλαια αυτά η εταιρεία έχει εισπράξει κατά κανόνα το 40% της αξίας τους με διασπορά ως προς την τυπολογία τους (κατοικίες ενός, 2, 3 και 4 υπνοδωματίων), ενώ για επιπλέον 5 κατοικίες, συνολικής αξίας 7,9 εκατ. ευρώ η διαδικασία υπογραφής των αντίστοιχων οριστικών συμβολαίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά, η μέση σταθμισμένη τιμή αντιστοιχεί σε περίπου 10.330 ευρώ ανά τ.μ.. Οι παροχές περιλαμβάνουν εξωτερικές πισίνες, γυμναστήριο, υπηρεσίες concierge και υποδοχής, παιδική χαρά κ.α..

Ως προς την πρόοδο των κατασκευαστικών έργων και στα οκτώ κτήρια του project έχει επιτευχθεί το πρώτο κατασκευαστικό στάδιο για την έναρξη σκυροδέτησης, ενώ τώρα, μέσα στο φθινόπωρο έχει τρέξει το δεύτερο κατασκευαστικό στάδιο για την έναρξη σκυροδέτησης οροφής του β’ ορόφου. Συνολικά, το Skyline Havens εντάσσεται στην πρώτη φάση ανάπτυξης του The Ellinikon, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση και παράδοση το τέταρτο τρίμηνο του 2028.

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