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Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ στη διετία, άνοιγμα δέκα νέων καταστημάτων, εκτεταμένη αναμόρφωση του υφιστάμενου δικτύου και είσοδο στο ηλεκτρονικό εμπόριο το 2028 περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Lidl Ελλάς, τον οποίο παρουσίασε σήμερα ο CEO και πρόεδρος διοίκησης της εταιρείας, κ. Μίλτος Φοροζίδης, στο πλαίσιο της ετήσιας συνέντευξης Τύπου.

«Η ανάπτυξή μας παραμένει οργανική», υπογράμμισε ο κ. Φοροζίδης, σημειώνοντας ότι η εταιρεία διατηρεί σταθερό τον ετήσιο επενδυτικό προϋπολογισμό στα 100 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων, στις υποδομές logistics και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της.

Τα νέα καταστήματα

Η αλυσίδα, η οποία αριθμεί σήμερα 234 καταστήματα, πέντε κέντρα διανομής και περισσότερους από 7.000 εργαζομένους στην Ελλάδα, έχει ήδη προσθέσει στο δίκτυό της κατά το τρέχον οικονομικό έτος δύο νέα σημεία στο Ξυλόκαστρο και τη Σκιάθο, έχει μετεγκαταστήσει το κατάστημα της Σαντορίνης και έχει ανακαινίσει πλήρως τρία καταστήματα στις Μοίρες Ηρακλείου, την Αλεξανδρούπολη και τον Γέρακα.

Έως τον Φεβρουάριο του 2027 δρομολογείται η λειτουργία πέντε νέων καταστημάτων σε Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι, Πάρο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο διάστημα προγραμματίζονται η μετεγκατάσταση ενός καταστήματος στον Πειραιά, η πλήρης ανακαίνιση και διεύρυνση του χώρου πώλησης των καταστημάτων σε Χίο και Σίνδο, καθώς και η αναβάθμιση 29 καταστημάτων με νέο εξοπλισμό και διαρρύθμιση.

Για το επόμενο οικονομικό έτος, που ξεκινά τον Μάρτιο του 2027, ο σχεδιασμός προβλέπει ακόμη πέντε νέα καταστήματα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Νάξο, δύο μετεγκαταστάσεις στην Ήπειρο και την Καλλιθέα και έξι πλήρεις ανακαινίσεις σε Ρέθυμνο, Δράμα, Κοζάνη, Ναύπλιο, Χανιά και Αργυρούπολη. Περίπου 20 ακόμη καταστήματα θα αποκτήσουν νέο εξοπλισμό και διαρρύθμιση.

Συνολικά, έως τον Φεβρουάριο του 2028, 74 καταστήματα θα έχουν υιοθετήσει το νέο εμπορικό πρότυπο της Lidl. Η ζώνη των φρέσκων προϊόντων μεταφέρεται στην είσοδο, η γκάμα ξεπερνά τους 3.000 κωδικούς, ενώ ενσωματώνονται αυτόματα ταμεία, ψηφιακές οθόνες, τερματικά τιμών και σύγχρονος εξοπλισμός ψύξης.

Το e-shop και οι αγορές μέσω κινητού

Παράλληλα με τον μετασχηματισμό του φυσικού δικτύου, η Lidl προετοιμάζει την είσοδό της στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. Η λειτουργία του e-shop τοποθετείται χρονικά στο 2028, με έμφαση στα μη διατροφικά προϊόντα (non-food), όπου η διοίκηση διαπιστώνει ενδιαφέρον των Ελλήνων καταναλωτών για διαδικτυακές αγορές.

«Για εμάς, ζητούμενο δεν είναι απλώς η online παρουσία, αλλά να μεταφέρουμε και στο ψηφιακό περιβάλλον την ίδια αξιοπιστία, ταχύτητα και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής που μας χαρακτηρίζει στα φυσικά μας καταστήματα», ανέφερε ο κ. Φοροζίδης.

Νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2027, ξεκινά πιλοτικά η υπηρεσία Scan & Go σε τέσσερα καταστήματα, δύο στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη. Μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, οι καταναλωτές θα μπορούν να σκανάρουν με το κινητό τους τα προϊόντα που επιλέγουν από το ράφι, να τα τοποθετούν απευθείας στην τσάντα τους, να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το κόστος των αγορών τους και να ολοκληρώνουν τη συναλλαγή στο ταμείο χωρίς να χρειάζεται να βγάλουν ξανά τα προϊόντα από την τσάντα. Στόχος είναι η σταδιακή επέκταση της υπηρεσίας σε 35 καταστήματα, κυρίως στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Η εφαρμογή Lidl Plus έχει ήδη ξεπεράσει τους 2,5 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα και αριθμεί 132 εκατ. χρήστες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Φοροζίδης, το καλάθι αγορών μέσω της εφαρμογής εμφανίζει αύξηση 4% μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Οκτωβρίου 2026, με τα φρούτα και τα λαχανικά να αποτελούν τις δημοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων μεταξύ των Ελλήνων χρηστών.

Από τις 22 Οκτωβρίου λειτουργεί και το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Lidl Points, μέσω του οποίου οι καταναλωτές συγκεντρώνουν έναν πόντο για κάθε ευρώ αγορών, με δυνατότητα εξαργύρωσης σε μια γκάμα 400 κωδικών, πέραν των υφιστάμενων εκπτωτικών κουπονιών.

Εξαγωγές άνω των 600 εκατ. ευρώ

Ισχυρή δυναμική εμφανίζουν οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μέσω του διεθνούς δικτύου της Lidl. Το 2025 η αξία τους ανήλθε σε 611,1 εκατ. ευρώ.

Συνολικά 263 Έλληνες προμηθευτές διέθεσαν 1.648 κωδικούς προϊόντων σε 31 χώρες, με τις θεματικές εβδομάδες ελληνικών προϊόντων Eridanous να αντιστοιχούν σε εξαγωγές αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Ήδη το διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2026 η αξία των εξαγωγών φθάνει τα 444 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλοί είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οι εξαγωγές των οποίων αυξήθηκαν κατά 35,5% στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, φθάνοντας τα 210 εκατ. ευρώ έναντι 155 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μόνο το 2025, 78 Έλληνες προμηθευτές εξήγαγαν μέσω της Lidl 200 διαφορετικά προϊόντα μαναβικής σε 21 χώρες, αξίας 214 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των εξαγωγών να αντιστοιχεί σε σχεδόν 8.000 φορτηγά.

Στην κορυφή των εξαγωγών βρίσκονται η φέτα, το ελληνικό γιαούρτι και οι ελιές, ενώ στα φρούτα πρωταγωνιστούν τα εσπεριδοειδή, τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα πυρηνόκαρπα, τα σταφύλια και οι φράουλες.

Οι Έλληνες προμηθευτές

«Σχεδόν επτά στα δέκα ευρώ του κύκλου εργασιών μας προέρχονται από τα προϊόντα Ελλήνων προμηθευτών», σημείωσε ο κ. Φοροζίδης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Lidl προσφέρει στους συνεργάτες της όρους πληρωμής που είναι «με διαφορά οι καλύτεροι της αγοράς».

Η Lidl Ελλάς, η οποία διαθέτει περισσότερα από 16.000 διαφορετικά προϊόντα, συνεργάζεται με πάνω από 2.300 Έλληνες προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, προϊόντα περισσότερων από 400 εγχώριων προμηθευτών αντιστοιχούν στο 69% του κύκλου εργασιών της.

Εγχώριας παραγωγής είναι το 100% των αυγών αχυρώνα και του φρέσκου κοτόπουλου και το 98% των φρέσκων κρεάτων, ενώ το 87% του τζίρου της μαναβικής προέρχεται από 102 Έλληνες προμηθευτές, οι οποίοι εφοδιάζουν καθημερινά την αλυσίδα με περισσότερους από 130 κωδικούς.

Στα γαλακτοκομικά, η Lidl συνεργάζεται με 24 Έλληνες προμηθευτές, οι οποίοι προμηθεύονται γάλα από περισσότερους από 1.700 μικρούς παραγωγούς σε όλη τη χώρα. Από τους 24 προμηθευτές, οι 18 καλύπτουν την παραγωγή των σειρών ΓΑΛΠΟ και Νώμα. Οι πωλήσεις της σειράς ΓΑΛΠΟ αυξήθηκαν κατά 13% το 2025, με τη γκάμα να φθάνει τους 87 κωδικούς, ενώ η σειρά Νώμα αριθμούσε την ίδια χρονιά 97 κωδικούς.

Παράλληλα, η αλυσίδα επενδύει ετησίως 1,8 εκατ. ευρώ στις πιστοποιήσεις ποιότητας των προμηθευτών της.

Το οικονομικό αποτύπωμα

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη κοινωνικοοικονομικής επίδρασης της Lidl Ελλάς, η συνολική συνεισφορά της δραστηριότητάς της στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας ανήλθε το 2025 σε 1,213 δισ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα, από τη δραστηριότητά της, την ενεργοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την τόνωση της κατανάλωσης υποστηρίζονται περισσότερα από 16.000 νοικοκυριά.

Η διατήρηση του επενδυτικού ρυθμού στην Ελλάδα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του μητρικού ομίλου Schwarz, οι συνολικές επενδύσεις του οποίου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2026. Η Lidl κατέγραψε το 2025 σε διεθνές επίπεδο κύκλο εργασιών 140,2 δισ. ευρώ, με περισσότερα από 12.900 καταστήματα σε 32 χώρες και πάνω από 395.000 εργαζομένους.

Κοινωνία και περιβάλλον

Στο ενεργειακό σκέλος, η Lidl Ελλάς καλύπτει το 100% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, διαθέτοντας φωτοβολταϊκά σε 34 καταστήματα, δύο κέντρα διανομής και τις κεντρικές υπηρεσίες της. Τα καταστήματα με σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα αυξηθούν από 94 σήμερα σε 103 έως το τέλος του οικονομικού έτους.

Το 2025 η εταιρεία διέθεσε 1,78 εκατ. ευρώ σε χορηγίες, δωρεές και κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, με έμφαση στη στήριξη των παιδιών, των ευάλωτων νοικοκυριών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ των πρωτοβουλιών της είναι η πολυετής συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού», τη UNICEF και τις Τράπεζες Τροφίμων, καθώς και η δημιουργία, με δωρεά 400.000 ευρώ, του Κόμβου Αντιμετώπισης Κρίσεων στο Χαλάνδρι, τον οποίο ανεφοδιάζει ετησίως με είδη πρώτης ανάγκης αξίας 200.000 ευρώ.