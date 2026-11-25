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Την είσοδό της στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα το 2028 δρομολογεί η Lidl, βάζοντας στο επίκεντρο τα προϊόντα bazaar, μια κατηγορία στην οποία η ελληνική αγορά έχει αποτελέσει πεδίο δοκιμής για τον γερμανικό όμιλο.

Τον σχεδιασμό αποκάλυψε σήμερα, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, η κα Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer της Lidl Ελλάς.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση η Ελλάδα προορίζεται να προστεθεί στις εννέα ευρωπαϊκές αγορές όπου η Lidl διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα (Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Τσεχία, Πολωνία και Σλοβακία).

Εκτός σχεδιασμού παραμένουν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις τροφίμων, με την αλυσίδα να επικεντρώνεται σε κατηγορίες όπως τα εργαλεία, οι οικιακές συσκευές, ο εξοπλισμός σπιτιού, τα αθλητικά είδη, τα ρούχα και τα παπούτσια.

Η ζήτηση από τους ίδιους τους καταναλωτές, αλλά και η εμπειρία που αποκόμισε η εταιρεία από την αναδιοργάνωση της δραστηριότητάς της στα προϊόντα εκτός τροφίμων στην Ελλάδα, συνέβαλαν στη λήψη της απόφασης.

Η κα Πάμπα αναφέρθηκε ειδικότερα στην πιλοτική ανάπτυξη έξι θεματικών ενοτήτων non-food στο ελληνικό δίκτυο καταστημάτων και στην ανανέωση των σημάτων Crivit και Silvercrest, που αφορούν τα αθλητικά είδη και τις μικρές οικιακές συσκευές αντίστοιχα.

«Η μεγάλη απήχηση και των δύο πρωτοβουλιών επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες», σημείωσε.

Αλλαγές στα ταμεία

Μια ακόμη αλλαγή που προανήγγειλε η κα Πάμπα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι αγορές στα φυσικά καταστήματα της Lidl.

Πρόκειται για το Self Scanning, μια νέα λειτουργία της εφαρμογής Lidl Plus που θα επιτρέπει στους πελάτες να καταχωρίζουν τις αγορές τους μέσω του κινητού τους τηλεφώνου την ώρα που κινούνται στους διαδρόμους του καταστήματος, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή πόσο θα πληρώσουν.

Ουσιαστικά, η διαδικασία σκαναρίσματος των προϊόντων μεταφέρεται από το ταμείο στο ράφι, με τον καταναλωτή να περνά από το ταμείο αυτοεξυπηρέτησης για να ολοκληρώσει την πληρωμή, χωρίς να χρειάζεται να βγάλει τα προϊόντα από το καλάθι του.