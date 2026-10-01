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Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του Lidl House Athens, ενός νέου χώρου 670 τ.μ. για τη γαστρονομία, τη διατροφή και το ελληνικό τραπέζι, έκανε χθες το βράδυ η διοίκηση της Lidl Ελλάς στη Στοά Αρσακείου, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα διαφορετικό εγχείρημα για την αλυσίδα, καθώς στον χώρο δεν θα πραγματοποιούνται πωλήσεις, αλλά θα φιλοξενούνται δωρεάν σεμινάρια, εργαστήρια και δράσεις για το κοινό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Μίλτος Φοροζίδης, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ανάπτυξη του δικτύου, ανακοινώνοντας ότι τα τέσσερα νέα καταστήματα της τρέχουσας οικονομικής χρήσης θα βρίσκονται σε Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι και Πάρο. Παράλληλα, αποκάλυψε τον επόμενο νησιωτικό προορισμό της αλυσίδας, τη Νάξο, όπου νέο κατάστημα θα λειτουργήσει το 2027.

Οπως διευκρίνισε αργότερα στο περιθώριο της εκδήλωσης, οι τέσσερις νέες ενάρξεις θα έχουν πραγματοποιηθεί έως το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, τον Φεβρουάριο, ενώ για την επόμενη χρήση ο σχεδιασμός προβλέπει ακόμη πέντε έως έξι νέα καταστήματα. Στη Νάξο, μάλιστα, ο στόχος είναι το νέο σημείο να λειτουργήσει πριν από το καλοκαίρι του 2027.

Το δίκτυο

Οι νέες ενάρξεις εξειδικεύουν το ήδη ανακοινωμένο επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027. Ο ετήσιος επενδυτικός προϋπολογισμός της Lidl Ελλάς κινείται σταθερά γύρω από τα 100 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με τον κ. Φοροζίδη, θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και την επόμενη οικονομική χρήση.

Τα κεφάλαια κατευθύνονται τόσο στην επέκταση όσο και στο υφιστάμενο δίκτυο, με περισσότερα από 50 καταστήματα να εκσυγχρονίζονται κάθε χρόνο. Την ίδια ώρα, οι νέες ενάρξεις αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω και το προσωπικό της Lidl Ελλάς, το οποίο σήμερα ξεπερνά τους 7.000 εργαζομένους.

Στο ίδιο αναπτυξιακό πλάνο εντάσσεται και το μεγάλο νέο κέντρο logistics που σχεδιάζει η εταιρεία. Ο κ. Φοροζίδης έδωσε ως στόχο το 2030 για τη λειτουργία του, διευκρινίζοντας ότι η κατασκευή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και ότι αυτή την περίοδο αρχίζουν οι μελέτες και οι διαδικασίες αδειοδότησης.

Η αγορά

Για τη φετινή πορεία της αγοράς, η διοίκηση της Lidl εμφανίζεται ικανοποιημένη, με τον κ. Φοροζίδη να κάνει λόγο για αύξηση, χωρίς πάντως να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για την εξέλιξη των πωλήσεων της εταιρείας.

Απέφυγε επίσης να συνδέσει ευθέως την πληθωριστική κρίση με ενίσχυση της Lidl λόγω της μεγαλύτερης έμφασης που δίνουν οι καταναλωτές στις τιμές. «Η πληθωριστική κρίση δεν σημαίνει ότι κερδίζει κάτι παραπάνω κάποιος. Είναι ανάλογα πώς τρέχει η αγορά και τι προσαρμογές υπάρχουν», σημείωσε.

Όταν, πάντως, η συζήτηση πέρασε στο εάν οι χαμηλές τιμές βοηθούν την αλυσίδα να κερδίζει μερίδιο, η απάντησή του ήταν πιο χαρακτηριστική: «Κάτι κάνουμε!». Υπενθύμισε, μάλιστα, τη θέση που διατυπώνει η Lidl τα τελευταία χρόνια για την κατάταξή της στην αγορά: «Το έχουμε αναφέρει εδώ και δυο χρόνια ότι είμαστε καθαρά Νο2».

Δεν θέλησε, ωστόσο, να επιβεβαιώσει εάν οι πωλήσεις της Lidl Ελλάς έχουν πλέον φθάσει τα 2,5 δισ. ευρώ, παραπέμποντας στην ετήσια έκθεση που, όπως είπε, αναμένεται να δημοσιευθεί περί τον Νοέμβριο.

Στο μέτωπο των τιμών, η εταιρεία προτίθεται επίσης να συνεχίσει τη συμμετοχή της στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης και κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους. «Εμείς συμμετέχουμε και θα συμμετέχουμε σε όλες τις πρωτοβουλίες. Σε όλες έχουμε συμμετάσχει. Το στηρίζουμε όλο αυτό», ανέφερε ο κ. Φοροζίδης.

Ελληνικό αποτύπωμα

Ενα ακόμη κομμάτι στο οποίο στάθηκε η διοίκηση είναι η συνεργασία με την ελληνική παραγωγή. Η Lidl συνεργάζεται με περισσότερους από 400 Ελληνες προμηθευτές, τους οποίους ο κ. Φοροζίδης χαρακτήρισε «στρατηγικούς συνεργάτες», σημειώνοντας ότι μαζί τους πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της εταιρείας στην Ελλάδα.

Το διεθνές δίκτυο της Lidl λειτουργεί παράλληλα ως δίαυλος για την παρουσία ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2025 η αξία των ελληνικών προϊόντων που διοχετεύθηκαν μέσω του δικτύου της αλυσίδας στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 600 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη είναι η παρουσία των φρούτων και λαχανικών. Περισσότερα από 7.000 φορτηγά με ελληνικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας αναχώρησαν μέσα στο 2025 με προορισμό 19 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Lidl House

Η αφορμή για τη χθεσινή συνάντηση ήταν, πάντως, ένα εγχείρημα αρκετά διαφορετικό από τη συνήθη δραστηριότητα μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Το Lidl House στη Στοά Αρσακείου δεν διαθέτει προϊόντα προς πώληση, αλλά έχει σχεδιαστεί ως χώρος δράσεων γύρω από το φαγητό, τη γαστρονομία, τη διατροφή και τη βιωσιμότητα.

Ο χώρος των 670 τ.μ. σχεδιαζόταν εδώ και δυόμισι χρόνια, ενώ η ιδέα έχει τις ρίζες της στη Lidl Food Academy, που ξεκίνησε στην Κύπρο το 2013.

«Η σχέση μας με τον καταναλωτή δεν σταματάει στο ράφι», ανέφερε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, συνοψίζοντας τη λογική πίσω από το νέο εγχείρημα.

Σε εβδομαδιαία βάση θα πραγματοποιούνται μαθήματα, εργαστήρια και άλλες δράσεις με τη συμμετοχή σεφ, σομελιέ και ειδικών από τους χώρους της υγείας και της διατροφής, καθώς και πρωτοβουλίες γύρω από τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν, έπειτα από εγγραφή μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

Στη θέση του Lidl House μέσα στο συνολικό εγχείρημα της ανανεωμένης Στοάς Αρσακείου στάθηκε και ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Legendary Foods, της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της Στοάς. Όπως ανέφερε, το Lidl House αποτελεί τον εκπαιδευτικό πυλώνα ενός σχεδίου που αναπτύσσεται γύρω από πέντε άξονες: τα ελληνικά προϊόντα, τη γαστρονομία, τους Ελληνες δημιουργούς, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται η «Στοά Αγορά», ένας χώρος περίπου 1.000 τ.μ. για ελληνικά προϊόντα μικρών και μεσαίων παραγωγών, καθώς και δέκα εστιατόρια. Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος σημείωσε ακόμη ότι η νέα Στοά περνά πλέον από τη δοκιμαστική στην κανονική λειτουργία, έπειτα από περίπου δύο μήνες πιλοτικής λειτουργίας.

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