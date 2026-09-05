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Το δρόμο των διαδικασιών μέσω στρατηγικών επενδύσεωνλαμβάνει το project που προωθεί στη Βόρεια Ελλάδα ο όμιλος Μεντεκίδη, συνολικού ύψους 95 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το έργο στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη που θα έχει το χαρακτήρα μικτής ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας στην αρχιτεκτονική πρόταση και ψηλό κτίριο.

Ο επενδυτικός φάκελος της «Μεντεκίδης Διαχείρισης Ακινήτων Α.Ε.», έχει κατατεθεί στην οργανισμό της ENTERPRISE GREECE και όπως αναφέρεται το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο «Ανάπτυξη Θεματικού Πάρκου Επιχειρηματικότητας , Εμπορίου, και Αναψυχής, στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός οργανωμένου συγκροτήματος πολυλειτουργικού χαρακτήρα, μικτής χρήσης, με κεντρικό στοιχείο ένα ψηλό κτίριο γραφείων, το οποίο θα λειτουργεί ως επιχειρηματικός κόμβος και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.

Στη βάση του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο αναπτύσσεται ανοικτό εμπορικό πάρκο, το οποίο περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κατακόρυφη ανάπτυξη της δόμησης επιλέγεται εν προκειμένω δεδομένου ότι επιτρέπει τη διατήρηση μεγάλου μέρους της έκτασης ως ελεύθερου χώρου, «δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας για εργαζομένους, επισκέπτες και κατοίκους», όπως δηλώνει η εταιρεία, ενώ για την υλοποίηση του σχεδιασμού θα απαιτηθούν επιμέρους αδειοδοτήσεις και δεσμεύσεις από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το επενδυτικό σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, σε μία έκταση κοντά στα 101.500 τ.μ., με την περιοχή, σύμφωνα με την εταιρεία, να χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλων εμπορικών και επιχειρηματικών εγκαταστάσεων.

Επισημαίνεται εδώ ότι ο όμιλος είχε αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο που στέγαζε το παλιό εργοστάσιο της Siemens στη Θεσσαλονίκη πίσω στο 2010, έναντι τιμήματος 25 εκατ. ευρώ με την έκταση να θεωρείται τότε «φιλέτο» λόγω της θέσης.

Τώρα, φαίνεται ότι έχουν ωριμάσει περισσότερο οι συνθήκες προκειμένου ο όμιλος, με ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο των ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης και της μεγάλης τουριστικής επένδυσης στον Αγιο Ιωάννη Σιθωνίας με ξενοδοχείο 5 αστέρων αλλά και τη δημιουργία τουριστικού χωριού), να προχωρήσει στην αξιοποίηση της έκτασης σε ένα project που θα συνδυάζει περισσότερες χρήσεις.

Στο φάκελο που κατατέθηκε στο Enterprise Greece, o φορέας αιτείται, όπως επισημαίνεται, την ένταξη του έργου στις διατάξεις του ν.4864/2021 ως στρατηγική επένδυση στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», και τη λήψη του κινήτρου χωροθέτησης του άρθρου 7 (εκπόνηση και έγκριση ΕΣΧΑΣΕ -Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) και τη λήψη του κινήτρου της ταχείας αδειοδότησης, του ν.4864/2021.

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