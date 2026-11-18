Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές φιλοξενίας στην Ευρώπη, με ισχυρή διεθνή ζήτηση, κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και αυξανόμενη εμπιστοσύνη από την πλευρά των επενδυτών. Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, η MGallery Collection επιταχύνει το αναπτυξιακό της πλάνο στην ελληνική αγορά, θέτοντας ως στόχο τον τριπλασιασμό του δικτύου της μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συνάντηση ιδιοκτητών ξενοδοχείων, συνεργατών και στελεχών του brand στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ολοένα σημαντικότερη θέση της χώρας στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή στρατηγική της MGallery Collection.

Σήμερα, η MGallery Collection διαθέτει πέντε ξενοδοχεία στην Ελλάδα, με περισσότερα από 450 δωμάτια, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες για την ανάπτυξη πέντε επιπλέον ξενοδοχείων, συνολικής δυναμικότητας άνω των 800 δωματίων. Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το brand φιλοδοξεί να τριπλασιάσει το δίκτυό του στη χώρα έως το 2029.

«Η Ελλάδα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία ανάπτυξης για την MGallery Collection, συνδυάζοντας ισχυρή διεθνή απήχηση, σημαντική εγχώρια τεχνογνωσία στον τομέα της φιλοξενίας και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Η ανάπτυξή μας βασίζεται σε μια ξεκάθαρη στρατηγική: τη συνεργασία με καταξιωμένους Έλληνες ιδιοκτήτες και αξιόπιστες εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων, με στόχο την ένταξη ξεχωριστών μονάδων στη συλλογή μας, διατηρώντας παράλληλα τη μοναδική τους ταυτότητα και τη σύνδεσή τους με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται. Οι μακροχρόνιες αυτές συνεργασίες βρίσκονται στον πυρήνα του αναπτυξιακού μας μοντέλου και αναδεικνύουν την αξία που μπορεί να προσφέρει η Accor μέσα από τη διεθνή της παρουσία, το ισχυρό οικοσύστημα πιστότητας και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των ξενοδοχειακών της brands. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, διακρίνουμε σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της MGallery στην Ελλάδα, με στόχο η χώρα να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές του brand». – Xavier Grange, Chief Development Officer, Luxury Brands Europe, Global Sofitel, MGallery & Emblems, Accor

Η αναπτυξιακή αυτή δυναμική αποτυπώνεται ήδη στις πρόσφατες αφίξεις της MGallery Collection σε προορισμούς του Αιγαίου, αλλά και στο διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο νέων ξενοδοχειακών έργων σε ολόκληρη τη χώρα.

Πιστή στη φιλοσοφία της, η MGallery Collection επιλέγει ξενοδοχεία που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε προορισμού μέσα από την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία, την ευεξία και τις χαρακτηριστικές εμπειρίες M Moments, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν ουσιαστικότερα τον τοπικό πολιτισμό και την κληρονομιά κάθε τόπου.

Δύο νέες ξενοδοχειακές αφίξεις στα νησιά του Αιγαίου το 2026

Kove Hotel & Spa Mykonos – MGallery Collection

Σε μια προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, ανάμεσα στον ήρεμο Ορνό και την παραλία του Κόρφου, που χαρακτηρίζεται από τους δυνατούς ανέμους, το Kove Hotel & Spa Mykonos – MGallery Collection αποτελεί ένα ξεχωριστό καταφύγιο φιλοξενίας 35 δωματίων, που αναπτύχθηκε μέσω συμφωνίας franchise με την οικογένεια Δακτυλίδη.

Συνδυάζοντας τη μινιμαλιστική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με ιδιωτικές βεράντες και μια απομονωμένη παραλία, το ξενοδοχείο διαθέτει το παραθαλάσσιο εστιατόριο eNa, ένα rooftop με θέα στους δύο κόλπους, καθώς και το Cave Spa, διαμορφωμένο μέσα στον φυσικό βράχο.

Η ιδιαίτερη ταυτότητα της Μυκόνου αναδεικνύεται μέσα από την εμπειρία M Moment «First Light of Delos», μια ιδιωτική πρωινή ιστιοπλοϊκή εξόρμηση στη Δήλο, τον ιερό τόπο γέννησης του Απόλλωνα και της Άρτεμης. Η εμπειρία περιλαμβάνει ξενάγηση με τη συνοδεία ιστορικού και ολοκληρώνεται με πρωινό δίπλα στη θάλασσα.

Nírema Hotel & Spa Samos – MGallery Collection

Σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία της MGallery Collection στη Σάμο, το Nírema Hotel & Spa Samos – MGallery Collection αποτελεί ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 72 δωματίων, στο Βαθύ, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και το όρος Άμπελος.

Υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality Management, το ξενοδοχείο διαθέτει οκτώ σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, ιδιωτική παραλία και ένα ολοκληρωμένο spa ευεξίας, εμπνευσμένο από τους ήρεμους ρυθμούς του νησιού.

Με αναφορές στη μακραίωνη οινική παράδοση της Σάμου, το Curvus wine cellar φιλοξενεί την εμπειρία M Moment «The Cup of Pythagoras – A Samian Wine Ritual». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη οινική τελετουργία, κατά την οποία τα φημισμένα μοσχάτα κρασιά της Σάμου σερβίρονται σε αυθεντικές Πυθαγόρειες κούπες, συνοδευόμενα από τοπικές γαστρονομικές δημιουργίες.

Τέσσερις στρατηγικές συμφωνίες διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο της MGallery Collection στην Ελλάδα

Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection

Σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια τοποθεσία, με θέα στον Αργολικό Κόλπο, στην Ελληνική Ριβιέρα, το Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection αποτελεί ένα σημαντικό έργο ξενοδοχειακής αναβάθμισης, που αναπτύσσεται μέσω συμφωνίας franchise με τη Mediterranean Hospitality Venture (MHV Group – Prodea).

Το resort θα διαθέτει συνολικά 100 κλειδιά, με μέσο εμβαδόν δωματίου 58 τ.μ., 19 σουίτες και ιδιωτικές παραθαλάσσιες βίλες. Οι εγκαταστάσεις του θα περιλαμβάνουν τέσσερις χώρους εστίασης και αναψυχής: εστιατόριο ολοήμερης λειτουργίας, εσωτερικό lobby lounge bar, beach club με εξωτερική πισίνα και rooftop bar με πανοραμική βεράντα στον έκτο όροφο, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στον Αργολικό Κόλπο. Τις υποδομές συμπληρώνουν κέντρο ευεξίας και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι συνεδρίων και εκδηλώσεων.

MGallery Collection Rhodes

Το MGallery Collection Rhodes, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Colossos Α.Ε. στην περιοχή της Καλλιθέας, αποτελεί ένα νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα αποκλειστικά για ενήλικες, με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας την άνοιξη του 2027.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 222 δωμάτια, σουίτες και bungalows με θέα στη θάλασσα, οργανωμένα γύρω από ένα εντυπωσιακό δεκαώροφο κτίριο σπειροειδούς μορφής. Στον περιβάλλοντα χώρο, ανάμεσα σε χαρακτηριστική μεσογειακή βλάστηση, θα αναπτύσσονται 50 ιδιωτικές πισίνες, σχεδιασμένες με έμφαση στην ιδιωτικότητα.

Η γαστρονομική πρόταση θα περιλαμβάνει ένα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, τέσσερα θεματικά εστιατόρια και επιλεγμένους χώρους bar. Παράλληλα, το ξενοδοχείο θα διαθέτει spa επιφάνειας 1.100 τ.μ., που δημιουργείται σε συνεργασία με τα ελβετικά προϊόντα περιποίησης Valmont και Swiss Perfection.

MGallery Collection Chania (Κρήτη)

Στο παραλιακό μέτωπο των Χανίων, ανάμεσα στο ιστορικό Ενετικό Λιμάνι και την παραλία της Νέας Χώρας, το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο πόλης συνδυάζει την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής, μέσα από την αποκατάσταση και αξιοποίηση του ιστορικού εργοστασίου σαπωνοποιίας και ελαιουργίας ΑΒΕΑ, με την κατασκευή μιας νέας, σύγχρονης πτέρυγας.

Η ανάπτυξη πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Χανιώτες ξενοδόχους Νικόλαο και Μιχάλη Περογιάννη και προβλέπει τη δημιουργία 215 δωματίων, δύο εξειδικευμένων εστιατορίων, κεντρικού bar και rooftop πισίνας με bar και θέα στο Κρητικό Πέλαγος.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει επίσης κέντρο ευεξίας με εσωτερική πισίνα, καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνολικής επιφάνειας 450 τ.μ. για τη φιλοξενία συνεδρίων, επαγγελματικών συναντήσεων και εκδηλώσεων.

MGallery Collection Athens Maroussi

Ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην Αθήνα, η MGallery Collection προσθέτει μια τρίτη ξενοδοχειακή μονάδα στην ελληνική πρωτεύουσα, μέσα από ένα νέο έργο που διευρύνει τη στρατηγική συνεργασία της Accor με τη ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και την οικογένεια Λασκαρίδη.

Το νέο ξενοδοχείο θα βρίσκεται στο Μαρούσι, έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κόμβους των βορείων προαστίων της Αθήνας, και θα διαθέτει 170 δωμάτια με τρεις χώρους εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόριο ολοήμερης λειτουργίας και υπαίθριο rooftop lounge, μεγάλη πισίνα στην ταράτσα και ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες συναντήσεων.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό του καταλαμβάνει το εκτεταμένο spa επιφάνειας 2.183 τ.μ., το οποίο θα περιλαμβάνει εσωτερική πισίνα και σύγχρονο γυμναστήριο.

Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο

Η επέκταση της MGallery Collection στην Ελλάδα εντάσσεται στην ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία του brand διεθνώς.

Σήμερα, η MGallery Collection αριθμεί περισσότερα από 125 ξενοδοχεία και 14.000 δωμάτια παγκοσμίως, ενώ το αναπτυξιακό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περισσότερες από 60 νέες ξενοδοχειακές μονάδες και 8.000 επιπλέον δωμάτια.

Με επίκεντρο την προσεκτική επιλογή ξενοδοχείων που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, την ιστορία και τον πολιτισμό των προορισμών τους, η MGallery Collection συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη και σε σημαντικές διεθνείς αγορές.

Στην Ελλάδα, με πέντε ξενοδοχεία ήδη σε λειτουργία και πέντε ακόμη υπό ανάπτυξη, η MGallery διαμορφώνει τις βάσεις για την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου: ένα δίκτυο περίπου 15 ξενοδοχείων έως το 2029.