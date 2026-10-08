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Συνολικές επενδύσεις 346 εκατ. ευρώ δρομολογεί ο όμιλος της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ στον κλάδο της φιλοξενίας σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, μέσω του εξειδικευμένου βραχίονα της MHV Mediterranean Hospitality Venture

Με την ολοκλήρωση των εν λόγω επενδύσεων ο όμιλος προσβλέπει στον ορίζοντα των επόμενων 3 έως 5 ετών σε μία αξία του ξενοδοχειακού του χαρτοφυλακίου άνω των 1,23 δισ. ευρώ από τα 671 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα στα 9 υφιστάμενα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 1.253 κλειδιών χωρίς να συμπεριλαμβάνονται νέα projects που ήδη βρίσκονται υπό συζήτηση στις τρείς βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Πολυτελής φιλοξενία και premium real estate είναι οι δύο τομείς όπου εστιάζει η MHV, «δημιουργώντας ολοκληρωμένους προορισμούς με εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης στην Κύπρο ο διευθύνων σύμβουλος κ. Αχιλλέας Δωροθέου, για τα projects του ομίλου που συνδυάζουν διαμονή, κατοικία, εργασία, γαστρονομία, ευεξία αλλά και εμπορικούς χώρους με πολυτελή brands.

Από το σύνολο των 346 εκατ. ευρώ στις αναπτύξεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, τα 252 εκατ. ευρώ αφορούν τις ξενοδοχειακές υποδομές, ενώ τα 94 εκατ. ευρώ το κομμάτι των κατοικιών, συνδυαστικά στα ξενοδοχεία.

Στο οικιστικό σκέλος, η Ακαθάριστη Αξία Ενεργητικού (GAV) κατά την ολοκλήρωση των έργων υπολογίζεται σε 207,5 εκατ. ευρώ με πάνω από 18.000 τετραγωνικα μέτρα προς ανάπτυξη και μέση τιμή πώλησης στα 11.400 ευρώ ανά τ.μ., ενώ οι πιο ακριβές κατοικίες με τιμές άνω των 20.000 ευρώ ανά τ.μ. θα είναι στη Λεμεσό. «Η MHV ιδρύθηκε το 2021 με στρατηγικό στόχο τη βελτιστοποίηση της αξίας και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου φιλοξενίας της Prodea», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΕΑΠ κ. Αριστοτέλης Καρυτινός.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω επενδύσεων τα σταθεροποιημένα κέρδη πρό φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) για την εταιρεία θα ανέρχονται στα 79 εκατ. ευρώ με μία μέση τιμή δωματίου σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία στα 500 ευρώ.

Στο ερώτημα γιατί η Prodea επέλεξε να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι της αγοράς ο κ. Καρυτινός ανέφερε ότι «καταγράφεται διεθνώς ραγδαία άνοδος στα ταξίδια πολυτελείας και μάλιστα πρόκειται για έναν τομέα που συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά τον γεωπολιτικό παράγοντα. Τα άτομα Υψηλής Καθαρής Θέσης (High-Net-Worth Individuals – HNWIs), ενώ αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,3% του παγκόσμιου πληθυσμού, πραγματοποιούν το 36% των συνολικών ταξιδιωτικών δαπανών και σχεδόν το 70% των δαπανών για ταξίδια πολυτελείας. Οι μέσες ημερήσιες τιμές στα πολυτελή ξενοδοχεία το 2022 είχαν ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019 κατά περισσότερο από 25% στην Αμερική και στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, με την Ευρώπη να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο στη μέση τιμή διεθνώς».

Το χαρτοφυλάκιο της Κύπρου

Για την ΜHV, η μεγαλύτερη ανάπτυξη στη Λευκωσία, συνολικής αξίας κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, αφορά το The Landmark Nicosia από τα πιο φιλόδοξα, νέα projects της Κύπρου, συνδυάζοντας πολυτελή φιλοξενία και premium real estate σε έναν νέο προορισμό με σύγχρονο, πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων, κατοικίες, γραφεία, εστιατόρια, ευεξία, εμπορικούς χώρους και χώρους εκδηλώσεων.

Το σύνολο της επένδυσης πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το Φεβρουάριο του 2027. Ηδη από το Δεκέμβριο του 2025 έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το ξενοδοχειακό σκέλος, αξίας 90 εκατ. ευρώ για το ‘’The Landmark Nicosia’’, υπό το brand των Autograph Collection της Marriott, στη θέση ενός από τα πλέον ιστορικά ξενοδοχεία της Λευκωσίας.

To Landmark Nicosia, μετρά 60 χρόνια παρουασίας, αποτελώντας το πρώτο 5άστερο της Λευκωσίας, ως Hilton Cyprus: Στο μακρινό παρελθόν της δεκαετίας του ‘60 είχε δημιουργηθεί εν έτει 1967 ως κρατική επένδυση από τον Πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για να περάσει σε ιδιωτικά χέρια πρίν από 20 χρόνια, το 2007 υπό τη MIG που απέκτησε την πλειοψηφία του 75% (με τον όμιλο Louis ως εταίρο), ενώ το 2019 εντάχθηκε κάτω από την ομπρέλα της Prodea και της βασικής της μετόχου, της Invel Real Estate.

Σήμερα και μετά την ανακαίνιση, το ξενοδοχείο διαθέτει συνολικά 283 κλειδιά, τρείς πισίνες, γήπεδα πάντελ και τένις, επαγγελματικούς χώρους, χωρους ευεξίας κ.ο.κ.. Το project συμπληρώνεται με δύο πύργους με γραφεία και κατοικίες σε μια επένδυση 105 -110 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθούν έως το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο πύργος κατοικιών περιλαμβάνει 54 πολυτελείς κατοικίες προς πώληση (ήδη έχουν πουληθεί 33) οι ιδιοκτήτες των οποίων θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.

Οι τιμές για σπίτια των 110 τ.μ. δύο υπνοδωματίων (με επιπλέον 25 τ.μ. βεραντών) ξεκινούν από τις 800.000 ευρώ. To έργο συμπληρώνεται από το ‘’The Landmark Office Tower, τον πύργο γραφείων 16 ορόφων, συνολικής επιφάνειας 21.650 τετραγωνικών, με περιβαλλοντικές προδιαγραφές LEED Gold και μισθωτές ήδη τις EY και Murex, ενώ ολοκληρώνονται και οι επαφές για τις υπόλοιπες μισθώσεις.

Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου στην Κύπρο, στη Λεμεσό όμως εντάσσεται και το ‘’Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol’’ που εξελίσσεται σε έναν προορισμό μικτών χρήσεων με πολυτελή διαμονή, γαστρονομία υπο το brand και του Nammos, αθλητικές δραστηριότητες, ευεξία, πολυτελείς εμπορικούς χώρους με monobrand καταστήματα διεθνών οίκων (Dior, Loro Piana, Loewe, Celine και Bottega Veneta) και premium κατοικίες. Το resort διαθέτει 222 δωμάτια, 34 σουίτες και 18 ανεξάρτητες βίλλες.

Το χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα

Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου συμπληρώνεται από 1 ακόμη ξενοδοχείο 80 δωματίων υπό ανακαίνιση στους Δολομίτες, στην Κορτίνα της Ιταλίας, το οποίο θα λειτουργήσει σε συνεργασία με το πολυτελές brand των Emblems Collection της Accor έχοντας και δύο επώνυμους χώρους εστίασης του Nammos και επιπλέον 5 μονάδες στην Ελλάδα.

Στο κέντρο της Αθήνας, η MHV έχει δύο μισθωμένα ξενοδοχεία με συνολικά 76 κλειδιά (38 το καθένα) υπό τη διαχείριση εγχώριων ομίλων (Domes και Ergon).

Στην οδό Μητροπόλεως, όπου ήδη λειτουργεί το Ergon House Athens, το Domes Mitropoleos πρόκειται να λειτουργήσει την επόμενη χρονιά, ενώ τα ετήσια έσοδα από μισθώματα θα ξεπερνούν τα 2,5 εκατ. ευρώ. Στην πλατεία Ομονοίας το Moxy Athens City, 201 κλειδιών λειτουργεί από το 2022 με μακροχρόνια μίσθωση 40 ετών και «ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες» σύμφωνα με τον κ. Καρυτινό.

Στα projects που θα απορροφήσουν νέα κεφάλαια είναι αυτό για το Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection στο πρώην Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι όπου ήδη υλοποιείται εκτεταμένη ανακαίνιση και επέκταση με προοπτική λειτουργίας από τη θερινή σεζόν του 2027. Με την ολοκλήρωση των εργασιών το resort θα διαθέτει 94 δωμάτια και σουίτες, έξι βίλες και τρεις χώρους εστίασης και αναψυχής.

Νέα κεφάλαια θα απορροφήσει και η ανακατασκευή του Porto Paros Resort το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του προβλέπεται ότι θα διαθέτει περίπου 140 δωμάτια σε παραθαλάσσια έκταση στην Πάρο. Στις νέες αναπτύξεις περιλαμβάνεται και το Domes White Coast στη Μήλο στην περιοχή Μύτακα, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού όπου η Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) με έκδοση τον Αύγουστο του 2024, προβλέπει την επέκτασή του σε όμορη έκταση 29,4 στρεμμάτων, ώστε η 5άστερη μονάδα να μεγαλώσει σε δυναμικότητα 271 κλινών από τις 99 κλίνες του αρχικού σχεδιασμού.

Το κρίσιμο ζήτημα της Μήλου

Λόγω της επέκτασης, το ξενοδοχείο με φορέα ανάπτυξης τη V Tourism βρέθηκε στη συνέχεια στο προσκήνιο με το δήμο Μήλου, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τρεις πολίτες να προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τις εργασίες να «παγώνουν» τον περασμένο Ιανουάριο. Η τελευταία εξέλιξη ήρθε πρόσφατα με την απόρριψη της προσφυγής ως εκπρόθεσμης με το σκεπτικό ότι είχε παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία από τη δημοσίευση της ΑΕΠΟ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η Prodea ανακοίνωσε προ ημερών ότι στόχος είναι οι κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027 ώστε το ξενοδοχείο να λειτουργήσει τη θερινή σεζόν του 2027 και η επέκταση να ολοκληρωθεί ένα χρόνο αργότερα.

« Η οπτική η δική μας αναδεικνύει κατά τη γνώμη μας, τα πράγματα που πρέπει να διορθώσει η χώρα», δήλωσε από την Κύπρο ο κ. Καρυτινός κληθείς να σχολιάσει το θέμα και απαντώντας στην κριτική για το μέγεθος και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επένδυσης σε μία περιοχή με ειδικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κοντά στο Σαρακήνικο.

«Είμαστε μία εταιρεία με διεθνείς επενδυτές και με επαγγελματικά στελέχη που τρέχουν την εταιρεία, επομένως ό,τι κάνουμε το κάνουμε όπως πρέπει, ακολουθώντας κατά γράμμα το νόμο. Στη Μήλο πήγαμε απολύτως νόμιμα, πήραμε ένα υφιστάμενο ξενοδοχείο που είχε επιπλέον οικόπεδο. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε δύο μικρότερα ξενοδοχεία όπως θα έκαναν οι περισσότεροι, όμως λάβαμε την απόφαση να κάνουμε μία επέκταση ώστε το ξενοδοχείο να είναι πιο οργανωμένο και αποδοτικό. Είναι θέμα στρατηγικής της χώρας, αν θέλει να έχει μικρά ξενοδοχεία των 25- 30 δωματίων ή πιο οργανωμένα, με ξενοδοχεία πολυτελείας που θα μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες υψηλότερης δαπάνης.

Εμείς προχωρήσαμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως προβλέπεται, χρειάστηκε ενάμισης χρόνος για να λάβουμε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου κρίθηκε από ειδικούς ό,τιδήποτε έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος, το άν προσβάλλεται το τοπίο, τι επιτρέπεται να γίνει στην περιοχή- ενώ συζητήσαμε και με το δήμαρχο, ο οποίος ήταν σύμφωνος. Το δικό μας οικόπεδο δεν έχει σχέση με τη γεωμορφολογία του εδάφους του Σαρακήνικου, που βρίσκεται πιο μακριά. Η δική μας έκταση είναι χορτολιβαδική και δεν έχει διαμορφωμένη παραλία, παρά μόνο βράχια.

Ενώ είχε ξεκινήσει κατασκευαστικά το έργο, υπήρξε η προσφυγή του δήμου στο ΣτΕ. Με το δεδομένο ότι οι εργασίες ήταν σε πλήρη εξέλιξη εμφανίστηκε ένα φαραωνικό έργο, γεμάτο με μπάζα και υλικά, ενώ αντίθετα, όταν ολοκληρωθεί, το ξενοδοχείο θα είναι πλήρως ενσωματωμένο στο τοπίο, με φυτεμένες σκεπές. Το ξενοδοχείο έμεινε πέρυσι κλειστό με ζημιές ύψους 5 εκατ. ευρώ, δε μας επέτρεψαν να φτιάξουμε ούτε τον βιολογικό καθαρισμό, ενώ το ΣτΕ αποφάσισε ότι η προσφυγή ήρθε εκπρόθεσμα λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που πέρασε από την άδεια. Θεωρήθηκε ότι εμείς… πανηγυρίσαμε.

Στο δια ταύτα, μετά την απόφαση του ΣτΕ, δεν μπορούμε ούτως ή άλλως να συνεχίσουμε, γιατί υπάρχει η γενικότερη απαγόρευση των εργασιών (σ.σ. έως το τέλος του έτους ισχύει γενική αναστολή οικοδομικών εργασιών σε όλη τη βορειοανατολική ακτή του νησιού). Αναμένουμε το τί θα γίνει στο τέλος Δεκεμβρίου. Εχουμε μία νομιμότατη άδεια, η ΜΠΕ, αφού βγήκε σε διαβούλευση, εγκρίθηκε από ειδικούς στο κομμάτι αυτό και τέθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία τηρούνται κατά γράμμα. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει νόμος σε αυτή τη χώρα ή όχι. Τί μπορούμε τελικά εμείς να πούμε στους επενδυτές μας».

Στο επιχείρημα ότι το έργο είναι μεγάλο για τα δεδομένα του νησιού, ο κ. Καρυντινός ανέφερε: «Με τί κριτήριο είναι πολλά τα δωμάτια; Αν ληφθεί υπόψη η φέρουσα ικανότητα της Μήλου, το νησί δεν είναι σίγουρα η περίπτωση του κορεσμένου προορισμού. Εχει ελάχιστα πολυτελή καταλύματα αυτή την στιγμή και υπάρχουν και νέα ξενοδοχεία που έχουν ανακοινωθεί και θα ήθελαν στο μέλλον να γίνουν».

Για τις πισίνες του συγκροτήματος και το θέμα της διαχείρισης του νερού, ο κ. Καρυτινός ανέφερε ότι « η ΜΠΕ προβλέπει επακριβώς το θέμα του πώς θα λειτουργούν οι πισίνες και το πρόγραμμα αφαλάτωσης. Είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ακούμε λογικά επιχειρήματα. Κι εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να λογοδοτήσουμε σε επενδυτές που ζητούν απαντήσεις. Δε ζητήσαμε τίποτα, τηρήσαμε τους κανόνες όπως υπάρχουν, λάβαμε εγκρίσεις από τους πλέον ειδικούς, καταθέσαμε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και πήρε τις σχετικές εγκρίσεις ενάμιση χρόνο μετά». Στο ερώτημα αν σκοπεύουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ο κ. Καρυτινός ανέφερε ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις και είναι θέμα των μετόχων της εταιρείας, ωστόσο θα πρέπει πρώτα, σε κάθε περίπτωση, να ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

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