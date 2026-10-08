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Ρύπανση από ανεπαρκώς επεξεργασμένα λύματα και παραβιάσεις περιβαλλοντικών όρων καταγράφει για το White Coast στη Μήλο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε ένα πόρισμα που εκθέτει τη λειτουργία της πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας.

Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες επέκτασης, ο έλεγχος αποκάλυψε προβλήματα στον βιολογικό καθαρισμό και απουσία υποχρεωτικών μετρήσεων. Η υπηρεσία απέρριψε τις εξηγήσεις της εταιρείας και επισήμανε ότι όφειλε να είχε διακόψει τη διάθεση των λυμάτων στον τελικό αποδέκτη.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου του 2025 από το Τμήμα Υποδομών και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, κατόπιν εντολής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν τόσο το τμήμα του ξενοδοχείου που λειτουργεί από τον Μάιο του 2024, δυναμικότητας 99 κλινών, όσο και οι εργασίες επέκτασης, με τις οποίες η συνολική δυναμικότητα σχεδιάζεται να φτάσει τις 271 κλίνες.

Οι ελεγκτές εντόπισαν έξι παραβάσεις. Η σημαντικότερη, την οποία η υπηρεσία χαρακτήρισε «μέτριας» σημασίας, αφορούσε την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Τα ευρήματα ανέδειξαν κενά τόσο στην παρακολούθηση της λειτουργίας της όσο και στην αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας των αποβλήτων.

Οι μετρήσεις ήρθαν μετά τον έλεγχο

Παρότι η μονάδα λειτουργούσε ήδη από το 2024, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες μετρήσεις μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων.

Η V Tourism, η εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, προχώρησε σε ελέγχους τέσσερις ημέρες μετά την επίσκεψη της Περιφέρειας και κοινοποίησε τα αποτελέσματα 15 ημέρες αργότερα, υποστηρίζοντας ότι είχε ξεκινήσει συστηματική παρακολούθηση.

Η υπηρεσία δεν θεώρησε επαρκή την απάντηση. Επισήμανε ότι οι μετρήσεις έπρεπε να γίνονται ήδη από το 2024, ενώ διαπίστωσε ότι ακόμη και στα στοιχεία που υποβλήθηκαν μετά την αυτοψία απουσίαζαν τιμές για σειρά φυσικοχημικών παραμέτρων.

Επιπλέον, οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κατέγραψαν υπερβάσεις στις παραμέτρους TSS, BOD5 και COD. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, τα αποτελέσματα έδειχναν ότι υγρά απόβλητα κατέληγαν στους τελικούς αποδέκτες χωρίς να έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η τεχνική βλάβη και η απάντηση της Περιφέρειας

Η εταιρεία απέδωσε το πρόβλημα σε «απρόβλεπτη τεχνική δυσχέρεια» στον εξοπλισμό του βιολογικού καθαρισμού, υποστηρίζοντας ότι είχε αποκατασταθεί.

Ωστόσο, η Περιφέρεια απέρριψε και αυτή την εξήγηση. Όπως επισήμανε, οι τιμές που παρέμεναν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια έδειχναν ότι η εγκατάσταση δεν είχε επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Η επισήμανση της υπηρεσίας ότι η εταιρεία έπρεπε να είχε διακόψει τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον τελικό αποδέκτη προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στα ευρήματα. Θέτει ζήτημα και για τα μέτρα που όφειλε να λάβει η επιχείρηση απέναντι στην προβληματική λειτουργία του συστήματος.

Επέκταση με περιβαλλοντικές εκκρεμότητες

Οι υπόλοιπες παραβάσεις, τις οποίες η υπηρεσία αξιολόγησε ως μικρότερης σημασίας, αφορούσαν την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν ελλείψεις στις καταγραφές για ρύπους, σκόνη και θόρυβο, καθώς και απουσία πλήρους φακέλου για τα φυτοτεχνικά έργα.

Ελλείψεις καταγράφηκαν και στην τεκμηρίωση της υδροδότησης. Οι εργασίες επέκτασης είχαν ξεκινήσει χωρίς να έχει υποβληθεί εγκαίρως πλήρης φάκελος για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε νερό. Καθώς οι απαιτούμενες ποσότητες ξεπερνούσαν εκείνες που μπορούσε να διαθέσει το δημοτικό δίκτυο, η εταιρεία προχώρησε τελικώς και στην αδειοδότηση γεώτρησης.

Το πόρισμα καταγράφει, πάντως, ότι κατά την ελεγχόμενη περίοδο η λειτουργία και η επέκταση του White Coast συνοδεύονταν από παραβάσεις βασικών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων.

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