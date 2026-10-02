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Ούτε γάτα ούτε ζημιά για το White Coast στη Μήλο: οι μπουλντόζες θα επιστρέψουν στον Μύτακα για την επέκταση του οικολογικού τέρατος στις 271 κλίνες!

Στην επανέναρξη των εργασιών στο ξενοδοχειακό συγκρότημα White Coast, στον Μύτακα της Μήλου, προχωρεί από τις αρχές του 2027 η Prodea, μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της προσφυγής κατά της επέκτασής του.

Η εταιρεία, η οποία κατέχει το 49% της ιδιοκτήτριας V Tourism, σχεδιάζει την επαναλειτουργία της μονάδας το καλοκαίρι του επόμενου έτους και την ολοκλήρωση της επέκτασης έναν χρόνο αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣτΕ δεν εισήλθε στην ουσία της υπόθεσης, καθώς έκρινε ότι η προσφυγή είχε κατατεθεί μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας για την προσβολή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης ώστε να εξεταστούν τα ζητήματα οικοδομησιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας που έθεταν οι προσφεύγοντες.

Το White Coast αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων στη βορειοανατολική Μήλο και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επενδύσεις του νησιού. Οι οικοδομικές εργασίες είχαν «παγώσει» τον περασμένο Ιανουάριο, έπειτα από αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας του Δήμου Μήλου, της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και πολιτών.

Στο επίκεντρο της προσφυγής βρισκόταν η δυνατότητα δόμησης του ακινήτου, το οποίο, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, δεν διαθέτει πρόσωπο σε αναγνωρισμένη οδό. Παράλληλα, αμφισβητούσαν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου λόγω της απουσίας εγκεκριμένου χωροταξικού σχεδιασμού. Επικαλούνταν, επίσης, τη μελέτη χωρικής οργάνωσης της περιοχής, η οποία προέβλεπε ήπια τουριστική ανάπτυξη στη συγκεκριμένη ζώνη, εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής.

Η επιστροφή των συνεργείων προγραμματίζεται για το νέο έτος, μετά τη λήξη της γενικής αναστολής οικοδομικών εργασιών που ισχύει έως το τέλος του 2026 στη βορειοανατολική ακτή της Μήλου, με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επέκταση του White Coast βρέθηκε στο επίκεντρο των αντιδράσεων μετά την ανάδειξη της υπόθεσης της ξενοδοχειακής επένδυσης στο Σαρακήνικο, η οποία άνοιξε ευρύτερη συζήτηση για την οικοδομική πίεση στη Μήλο. Ακολούθησε η δικαστική κινητοποίηση του δήμου, της ΕΛΛΕΤ και κατοίκων, που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή των εργασιών.

Από τις 99 κλίνες του αρχικού σχεδιασμού, το White Coast προβλέπεται να φτάσει τις 271, με συνολικά 125 δωμάτια. Η επέκταση σε δύο γειτονικά οικόπεδα προχώρησε με διαδοχικές αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας του 2019, το 2021 και το 2024, και απαίτησε νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η ΑΕΠΟ τον Αύγουστο του 2024 κατέγραφε ένα κτίριο σε λειτουργία, δυναμικότητας 50 κλινών, και τέσσερα ακόμη υπό κατασκευή. Υπενθυμίζεται ότι, ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα για κάθε δωμάτιο, πέραν των κεντρικών πισινών.

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