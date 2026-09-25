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Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, κοντά στην Πύλη του Ανδριανού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για παλιό κτίριο απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Η μία εκ των δύο είναι ηλικιωμένη, ενώ αμφότερες μεταφέρονται στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για άτομα που καλούσαν σε βοήθεια, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, καθώς υπήρξε φόβος ότι επρόκειτο για ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο κτήριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας.

Από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε καταστήματα της περιοχής.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω της έκρηξης προκλήθηκε και πυρκαγιάς μικρής εστίας.

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