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Είκοσι τέσσερις νέες βιβλιοθήκες με περισσότερα από 2.000 παιδικά βιβλία παραδόθηκαν στους χώρους αναμονής των κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», δημιουργώντας μικρές γωνιές ανάγνωσης για τα παιδιά που επισκέπτονται ή νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε μέσω της Humanity Greece, χάρη στη δωρεά της οικογένειας του Νικόλαου και της Κατερίνας Λυκιαρδοπούλου, στη μνήμη του Γιάννη Κολοτούρα, συνιδιοκτήτη και Γενικού Διευθυντή της ZEUS+DIONE.

Τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών συμπλήρωσε η προσφορά επιλεγμένων τίτλων για διαφορετικές ηλικίες από τη Library4all και τη Humanity Greece. Στην παράδοση παρέστη ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μαζί με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Αναστάσιο Μίχα, την Ιδρύτρια και Πρόεδρο της Humanity Greece Γεωργία Παράσχου, την Κατερίνα Κατώπη Λυκιαρδοπούλου, τη Δήμητρα Κολοτούρα, αδελφή του Γιάννη Κολοτούρα, καθώς και εργαζομένους του νοσοκομείου.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό του με το «Αγία Σοφία», όπου έχει εργαστεί ως νευροχειρουργός, σημειώνοντας ότι ένα παιδιατρικό νοσοκομείο δεν είναι μόνο χώρος θεραπείας, αλλά συχνά συνδέεται με την αγωνία και την αβεβαιότητα που βιώνουν παιδιά και γονείς.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία, καθώς εντάσσεται στη λογική της ολιστικής φροντίδας και μπορεί να κάνει πιο ήρεμο τον χρόνο που περνούν τα παιδιά έξω από το εξεταστήριο.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Humanity Greece και την οικογένεια Λυκιαρδοπούλου για αυτή την πρωτοβουλία στη μνήμη του Γιάννη Κολοτούρα. Είναι μια προσφορά που θα βοηθήσει ουσιαστικά τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους και θα μετουσιώνεται σε χαρά και δύναμη σε μια δύσκολη στιγμή τους», ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας.

Από την πλευρά της, η Γεωργία Παράσχου στάθηκε στη σημασία που μπορεί να έχει η ανάγνωση μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον ενός νοσοκομείου.

«Ένα βιβλίο μπορεί να προσφέρει στιγμές ξεγνοιασιάς, δημιουργικής απασχόλησης και αισιοδοξίας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι για τη Humanity Greece ιδιαίτερη αξία έχουν οι παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν πιο φωτεινή την καθημερινότητα των παιδιών.

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