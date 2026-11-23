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Σε μια νέα μεγάλη εξαγορά προχωρά η ABB, καθώς η ελβετική εταιρεία τεχνολογίας και βιομηχανικού αυτοματισμού συμφώνησε να αποκτήσει τη γερμανική Ziehl-Abegg, έναν από τους σημαντικούς κατασκευαστές συστημάτων ψύξης, εξαερισμού και ηλεκτροκινητήρων, έναντι 2,2 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία αποτιμά τη γερμανική εταιρεία στα 2,65 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, και εντάσσεται στη στρατηγική της ABB για επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Η Ziehl-Abegg αναμένεται να εμφανίσει έσοδα περίπου 1,4 δισ. δολαρίων το 2026, ενώ η εξαγορά της θα ενισχύσει τις δραστηριότητες της ABB στους ηλεκτροκινητήρες και στα συστήματα ελέγχου κίνησης, προσθέτοντας ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης και ολοκληρωμένες λύσεις για εγκαταστάσεις ψύξης.

Στο επίκεντρο η αυξανόμενη ζήτηση για ψύξη και data centers

Η συμφωνία επιτρέπει στην ABB να διευρύνει την παρουσία της σε αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, όπως τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), η βιομηχανική ψύξη και η θερμική διαχείριση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αυξανόμενη ανάγκη ψύξης των κέντρων δεδομένων (data centers), καθώς η επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τις απαιτήσεις για αποδοτικότερη διαχείριση της θερμότητας και της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ABB, ένας ανεμιστήρας μπορεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 5% του αρχικού κόστους ενός συστήματος ψύξης, αλλά να ευθύνεται για περίπου το 80% της ενεργειακής κατανάλωσής του κατά τη διάρκεια της λειτουργικής του ζωής.

Η γερμανική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1910 και παραμένει οικογενειακή επιχείρηση, απασχολεί περίπου 6.300 εργαζομένους διεθνώς, με παραγωγικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.

Η ABB εκτιμά ότι η εξαγορά θα αποφέρει απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων σημαντικά υψηλότερη από το μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου.

Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της Ziehl-Abegg μέσα στην πρώτη τριετία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Η ABB σκοπεύει να διατηρήσει την έδρα της γερμανικής εταιρείας στο Κίντσελσαου, καθώς και τη σημαντική παραγωγική και ερευνητική της παρουσία στη Γερμανία.

Νέο deal μετά την εμπλοκή με τη SoftBank

Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της έντονης εξαγοραστικής δραστηριότητας της ABB, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε άλλη μεγάλη επιχειρηματική συναλλαγή.

Η προγραμματισμένη πώληση του τομέα ρομποτικής της στη SoftBank, έναντι 5,4 δισ. δολαρίων, ανεστάλη έπειτα από παρέμβαση κινεζικής κρατικής αρχής που εξετάζει τις ξένες επενδύσεις.

Παρά την εμπλοκή αυτή, η ABB συνεχίζει να επενδύει σε δραστηριότητες που συνδυάζουν τον βιομηχανικό αυτοματισμό, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις αυξανόμενες ανάγκες των ψηφιακών υποδομών.