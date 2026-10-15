Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν πλέον μόνο περιβαλλοντική απειλή για την Ευρώπη, αλλά και παράγοντα που αναδιαμορφώνει τις επενδυτικές προτεραιότητες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων. Η συχνότερη εμφάνιση καυσώνων, πυρκαγιών και πλημμυρών αυξάνει την ανάγκη για υποδομές που μπορούν να αντέξουν σε ένα ολοένα δυσκολότερο κλιματικό περιβάλλον, δημιουργώντας παράλληλα μια νέα αγορά για τον βιομηχανικό κλάδο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες που διαθέτουν τεχνολογίες για ηλεκτρικά δίκτυα, συστήματα ψύξης, αυτοματισμούς, διαχείριση ενέργειας και εξοπλισμό υποδομών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Schneider Electric, ABB και Siemens, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε κτίρια και δίκτυα.

Οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για την προσαρμογή των υποδομών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ότι θα φθάσουν περίπου τα 500 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το ποσό αυτό δημιουργεί ένα νέο πεδίο ανάπτυξης για τη βιομηχανία, καθώς αρκετές από τις τεχνολογίες που απαιτούνται είναι ήδη διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται σε άλλους ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους.

Η κλιματική προσαρμογή ως νέα επενδυτική αγορά

Η έκρηξη των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων έχει ήδη ενισχύσει τη ζήτηση για συστήματα ηλεκτροδότησης, ψύξης, εξοπλισμό δικτύων και τεχνολογίες αυτοματισμού. Η ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη σημαντικό μοχλό ζήτησης για τις ίδιες ή παρεμφερείς λύσεις.

Η αναβάθμιση των υποδομών ώστε να αντέχουν στις υψηλότερες θερμοκρασίες, στις πυρκαγιές και στα ακραία φαινόμενα απαιτεί επενδύσεις σε ηλεκτρική ανθεκτικότητα, δίκτυα και ενεργειακή διαχείριση. Παράλληλα, τα κτίρια χρειάζονται περισσότερα συστήματα ψύξης, εξαερισμού και αυτοματοποιημένου ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας.

Για τις βιομηχανικές εταιρείες, η εξέλιξη αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα σε ενδεχόμενη επιβράδυνση της ζήτησης που συνδέεται αποκλειστικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η ανάπτυξη της AI έχει δημιουργήσει τεράστιες παραγγελίες για εξοπλισμό, ωστόσο η κλιματική προσαρμογή προσθέτει μια διαφορετική και περισσότερο μακροπρόθεσμη πηγή ζήτησης.

Η Schneider Electric έχει ήδη επωφεληθεί από την άνοδο των δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν αυξήσει τη ζήτηση για τον εξοπλισμό των data centers. Αντίστοιχα, οι ABB και Siemens έχουν βρεθεί σε θέση να αξιοποιήσουν την ευρύτερη ανάπτυξη των υποδομών.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα για τον κλάδο είναι ότι σημαντικό μέρος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα data centers μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες υποδομές. Διακόπτες, μετασχηματιστές και λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης αποτελούν τεχνολογίες που μπορούν να βρουν εφαρμογή τόσο σε ένα κέντρο δεδομένων όσο και σε ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή μια βιομηχανική εγκατάσταση.

Κτίρια, ψύξη και ενεργειακή ανθεκτικότητα

Οι επιπτώσεις της ανόδου της θερμοκρασίας γίνονται ολοένα πιο εμφανείς στα κτίρια. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ενεργειακή αναβάθμιση είχε μέχρι σήμερα ως βασικό στόχο τον περιορισμό των εκπομπών. Πλέον, όμως, η αυξανόμενη θερμοκρασία δημιουργεί πρόσθετη ανάγκη για ψύξη, εξαερισμό και έξυπνα συστήματα ελέγχου.

Αυτό ανοίγει χώρο για εταιρείες όπως η Alfa Laval και η Munters, των οποίων οι τεχνολογίες ψύξης έχουν ήδη επωφεληθεί από την ανάπτυξη των data centers.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό και οι κυβερνήσεις καλούνται να προστατεύσουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές από τις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών.

Νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα εγκαταστάσεων όπου η διαχείριση της θερμοκρασίας και η αξιόπιστη ηλεκτροδότηση αποκτούν κρίσιμο χαρακτήρα.

Τα δίκτυα στο επίκεντρο

Οι ανάγκες δεν περιορίζονται στα κτίρια. Οι συχνότερες πυρκαγιές και πλημμύρες αυξάνουν την πίεση για εκσυγχρονισμό και θωράκιση των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, πολλά από τα οποία βασίζονται σε υποδομές που σχεδιάστηκαν για πολύ διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, η επέκταση των data centers, η ηλεκτροκίνηση, η αυξημένη ηλεκτροδότηση των κτιρίων και η ανάπτυξη της βιομηχανίας δημιουργούν πρόσθετη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Όλες αυτές οι τάσεις καταλήγουν στο ίδιο σημείο: στην ανάγκη για ισχυρότερα και πιο ευέλικτα δίκτυα.

Για τις Schneider Electric, ABB και Siemens, αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της υπάρχουσας τεχνολογικής τους γκάμας μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο επενδυτικό πεδίο. Οι εταιρείες προμηθεύουν εξοπλισμό και λογισμικό που επιτρέπει την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Schneider Electric κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Τον Ιούλιο προχώρησε στην εξαγορά της AiDash έναντι 350 εκατ. δολαρίων, προσθέτοντας στις δυνατότητές της εργαλεία διαχείρισης κινδύνων που συνδέονται με πυρκαγιές και καταιγίδες.

Παράλληλα, η εταιρεία συμφώνησε να εξαγοράσει την PTC έναντι περίπου 22,6 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στον τομέα του βιομηχανικού λογισμικού και της τεχνητής νοημοσύνης.

70 δισ. ευρώ τον χρόνο έως το 2050

Η ανάγκη για επενδύσεις δεν αφορά μόνο την επόμενη δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι απαιτούνται περίπου 70 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2050 για έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης σε ολοένα μεγαλύτερους κινδύνους.

Η μετατόπιση της πολιτικής είναι σημαντική: αντί οι κυβερνήσεις να δαπανούν κυρίως χρήματα μετά την εκδήλωση μιας καταστροφής, αυξάνεται η έμφαση στην πρόληψη και στην ανθεκτικότητα των υποδομών.

Η τάση αυτή έχει ήδη αρχίσει να μεταφράζεται σε μεγάλα έργα. Η ιταλική Prysmian ανέλαβε σύμβαση ύψους 910 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση ελληνικών νησιών μέσω υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων, ενώ η γαλλική Enedis εξασφάλισε έργο 550 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του γαλλικού ηλεκτρικού δικτύου.

Τα κεφάλαια υπάρχουν, η ταχύτητα αποτελεί πρόκληση

Στη χρηματοδότηση των έργων αναμένεται να συμμετέχουν ολοένα περισσότερο και ιδιωτικά κεφάλαια, παράλληλα με τους δημόσιους πόρους. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η εξεύρεση των χρημάτων αλλά και η ταχύτητα με την οποία αυτά θα μετατρέπονται σε πραγματικές επενδύσεις.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ. Για την περίοδο 2021-2026 είχε προβλεφθεί προϋπολογισμός 17,8 δισ. ευρώ για έργα που σχετίζονται και με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, έχει δαπανηθεί μόλις ένα μέρος του ποσού, περίπου 2,5 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια αναμένεται να διοχετευθούν στα έργα κατά την περίοδο 2027-2029.

Για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η εικόνα είναι σαφής: η κλιματική αλλαγή δημιουργεί μια νέα, πολυετή επενδυτική ανάγκη, η οποία αφορά ηλεκτρικά δίκτυα, κτίρια, ψύξη, αυτοματισμούς και ενεργειακή αποδοτικότητα. Και καθώς οι κυβερνήσεις μεταφέρουν σταδιακά το βάρος από την αποκατάσταση στην πρόληψη, οι εταιρείες που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνολογίες βρίσκονται μπροστά σε μια αγορά εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Στεγαστικό: 15.000 ακίνητα σε τράπεζες και servicers περιμένουν να βγουν στην αγορά αλλά δεν είναι… αρκετά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα πάρετε αυξημένη προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα

Metlen: Η μεγάλη μπαταρία της Λάρισας «κουμπώνει» με το Αλουμίνιο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ