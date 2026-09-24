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Ο Όμιλος Quest επιβεβαίωσε τη διαχρονική δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος, κατακτώντας τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Hellenic Responsible Business Awards 2026, το θεσμό που για 11η χρονιά αναδεικνύει και επιβραβεύει πρωτοβουλίες υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Οι διακρίσεις του Ομίλου Quest αναδεικνύουν την έμφαση που δίνει στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εκπαίδευση και τη δημιουργία λύσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Οι βραβεύσεις του Ομίλου Quest

GOLD

• Quest Group – iQnovus powered by Unisystems σε συνεργασία με την Compellio

◦ Κατηγορία: 8.2 Επίδραση στις Τοπικές Κοινωνίες

◦ Έργο: CivicPass, Digital Wallet για Δήμους

SILVER

• Quest Group – iQnovus powered by Unisystems

◦ Κατηγορία: 5.3 Συνεργασία B2B

◦ Έργο: Innoconnect, Πλατφόρμα Διαχείρισης Καινοτομίας & Οικοσυστημάτων

SILVER

• Quest Group – iQnovus powered by Unisystems

◦ Κατηγορία: 8.1 Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες

◦ Έργο: Student-X, Πλατφόρμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παιδιών

BRONZE

• Quest Group – Info Quest Technologies

◦ Κατηγορία: 4.1 Ενέργειες για το Περιβάλλον

◦ Έργο: Smart Class: Έξυπνη Σχολική Αίθουσα για Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ευημερία και Βιώσιμη Λειτουργία

Ο Όμιλος Quest συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής του.