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Iσχυρά οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψε για το εννεάμηνο του 206 ο Όμιλος Quest, με ενοποιημένες πωλήσεις €1.128 δισ., κέρδη EBITDA €78 εκατ., κέρδη προ φόρων €54 εκατ., κέρδη μετά από φόρους €42,2 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές €38,4 εκατ. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 10,7%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 5,7%, στα κέρδη προ φόρων (EBT) 5,5%, και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (EAT) 14,7%.

Σε σύγκριση μόνο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, το εννεάμηνο του 2026 σημείωσε αύξηση στις πωλήσεις 11,5%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 16,2%, στα κέρδη προ φόρων (EBT) 15,5%, και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές (EAT & NCI) 26,6%.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

* Δεν περιλαμβάνονται τα “Λοιπά κέρδη / (ζημίες)” των αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα.

Την 23η Δεκεμβρίου 2025, η θυγατρική εταιρεία «Quest Energy A.E.» ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι ποσού €36 εκ. μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, τα συγκριτικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2025 διακρίνονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι διακοπείσες αφορούν τη δραστηριότητα των πωληθεισών θυγατρικών της Quest Energy A.E.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€65,9 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €65,9 εκ.) έναντι €1,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (30/9/2025) και έναντι €107,6 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2025. Η μεταβολή από τις 31/12/2025, οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους €42,3 εκ. (€0,4 ανά μετοχή), στις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης – όπως κάθε χρόνο στην αντίστοιχη χρονική περίοδο – αλλά και στην επένδυση, ύψους €29 εκ. περίπου, για την απόκτηση συμμετοχής 13% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Fourlis ΑΕ.

Αποτελέσματα 9Μ 2026 ανά δραστηριότητα:

• Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή).

Κατά το εννεάμηνο του 2026 σημειώθηκε αύξηση 11% στις πωλήσεις, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 21,1% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των μεγεθών από τις περισσότερες δραστηριότητες.

• Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi).

Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις 15,8% και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 21,2%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο εξωτερικό. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

• Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 11,3%. Η ανάπτυξη της εταιρείας οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της, λόγω των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε υποδομές και αυτοματισμούς.

• Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Τα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με τα περυσινά, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας του 2025 προήλθε από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €34 εκ. σε σχέση με €12,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2025, κυρίως λόγω αυξημένης είσπραξης μερισμάτων από τις θυγατρικές εταιρείες. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €30,7 εκ., σε σχέση με κέρδη €11,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προοπτικές για το σύνολο του 2026

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

• Εμπορική Δραστηριότητα: Αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025. Τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από το 2025.

• Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται διψήφια αύξηση των πωλήσεων και ηπιότερη αύξηση των κερδών. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog σε υπογεγραμμένες συμβάσεις) να υπερβαίνει τα €600 εκ.

• Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Ήπια Αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2025, υψηλότερη αύξηση της κερδοφορίας.

• Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας θα είναι σημαντικά χαμηλότερα λόγω της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7 MW. Αναμένονται πωλήσεις €1,4 εκ. περίπου, με EBITDA περί το 50% και EBT περί το 38% των πωλήσεων αντίστοιχα.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2026, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων για το σύνολο του έτους παρόμοιο με το εννεάμηνο. Επίσης, εκτιμά ήπια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και των κερδών προ φόρων, λόγω της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους του ενεργειακού κλάδου κατά το 2025. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες η αύξηση είναι σαφώς υψηλότερη. Οι αναφερόμενες προβλέψεις για το 2026 βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει αρνητική εξέλιξη στις τιμές της ενέργειας, των βασικών αγαθών και της κατανάλωσης, λόγω αρνητικών γεγονότων στη διεθνή οικονομία.

Σημειώνεται επίσης ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις τυχόν παρουσιασθούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Σημαντικά γεγονότα μετά τo εννεάμηνο

Η Quest Συμμετοχών έχει ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς μέρους των υφιστάμενων μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της «Uni Systems Μ.Α.Ε.» και εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, βάσει σχετικών εταιρικών αποφάσεων της 2ας και 3ης Νοεμβρίου 2026. Η ολοκλήρωση της εισαγωγής προϋποθέτει την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της αίτησης εισαγωγής από την Euronext Athens.

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι θα αναδειχθεί καλύτερα η εσωτερική αξία του Ομίλου Quest, με την αυτόνομη εισαγωγή των μετοχών μίας από τις σημαντικότερες θυγατρικές του, η οποία έχει καταγράψει εξαιρετική πορεία τα τελευταία χρόνια και διαθέτει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Επίσης, η Quest στις 30/10/2026 εξάσκησε το δικαίωμά της για την επαναγορά του 20% της ACS Α.Ε.Ε. («ACS») από την GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. («GLS»), σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) του Οκτωβρίου 2024, καθώς η GLS δεν άσκησε το δικαίωμά της για την αγορά του 80% της ACS.

Το τίμημα επαναγοράς ανέρχεται σε €37 εκ. πλέον των προβλεπόμενων προσαρμογών, έναντι τιμήματος €74 εκ. πλέον προσαρμογών (περίπου €3 εκ.) κατά τη μεταβίβαση του ίδιου ποσοστού στην GLS τον Οκτώβριο 2024, γεγονός που αντιστοιχεί σε καθαρό χρηματοοικονομικό όφελος περίπου €37 εκ. για τον Όμιλο Quest. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου 2026, οπότε η Quest θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ACS.

Το καθαρό όφελος των €37 εκ. περίπου, δεν θα εμφανισθεί στα κέρδη χρήσεως του 2026, αλλά θα επηρεάσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.