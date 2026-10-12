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Την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Aegean ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γερογιάννης, με επιστολή του προς τους εργαζομένους της εταιρείας. Επίσημη ανακοίνωση από την Aegean αναμένεται εντός της ημέρας, με την οποία εκτιμάται ότι θα αποσαφηνιστούν οι αλλαγές στη διοικητική δομή του ομίλου.

Στην επιστολή του, ο κ. Γερογιάννης κάνει έναν σύντομο απολογισμό της πολυετούς παρουσίας του σε θέσεις ευθύνης, υπογραμμίζοντας ότι βασικό κριτήριο των αποφάσεών του ήταν πάντοτε το συμφέρον και η ανάπτυξη της εταιρείας.

«Στα 25 χρόνια σε θέσεις ευθύνης, καθημερινά το μοναδικό κριτήριο σε κάθε απόφαση που πήρα και κάθε ενέργειά μου, στις δύσκολες ή λιγότερο δύσκολες εποχές, ήταν το καλό και η βελτίωση συνολικά του οργανισμού μας καθώς έτσι μόνον έρχεται και η βελτίωση για τους πελάτες μας, για εσάς, τους συναδέλφους μου, και τους μετόχους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη διαδοχή και τη μετάβαση στη νέα γενιά στελεχών, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Aegean διαθέτει ισχυρά θεμέλια, παρά τις διαδοχικές κρίσεις που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια.

«Η αλλαγή σκυτάλης, το σταδιακό πέρασμα στην επόμενη γενιά, γίνεται πάνω στις στέρεες βάσεις, το «μέταλλο» που όλοι μαζί σφυρηλατήσαμε αυτά τα χρόνια μέσα από και παρά τις πολλές και μεγάλες κρίσεις που έχουμε περάσει αλλά και μέσα από την επιτυχημένη εξέλιξη του οργανισμού», σημειώνει.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρησή του από τη θέση του CEO δεν σημαίνει και την πλήρη απομάκρυνσή του από την εταιρεία, καθώς προτίθεται να συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τη διαδικασία διαδοχής.

«Παραδίδω την σκυτάλη σε καλά, δοκιμασμένα χέρια. Όμως μετά από 27 χρόνια full thrust δεν μπορώ να πάω πίσω. Θα συνεχίσω να είμαι παρών, να ενθαρρύνω και να υποστηρίζω ενεργά τη μετάβαση στην νέα γενιά για την οποία νιώθω σίγουρος και εύχομαι να πάει τον οργανισμό πολύ πιο μακριά», τονίζει.

Σημειώνεται ότι αυξημένο ρόλο στη διοίκηση της Aegean έχει ήδη ο Μιχάλης Κουβελιώτης, ο οποίος κατέχει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

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