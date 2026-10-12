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Την εκλογή της κας Σεμίραμις Παληού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean ανακοίνωσε σήμερα η αεροπορική εταιρεία.

Αναλυτικότερα, η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 9.10.2026, έλαβε γνώση της παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Καλαμάτα από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την εκλογή της κας Σεμίραμις Παληού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, και τον ορισμό της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, αφού διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ίδιου νόμου.

Η εν λόγω εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες.

Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Παληού είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Diana Shipping Inc., διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, της τεχνικής διαχείρισης και της διαχείρισης πληρωμάτων, είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού (BSc in Mechanical Engineering) από το Imperial College του Λονδίνου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc in Naval Architecture) στη Ναυπηγική από το University College London. Το βιογραφικό σημείωμα της κας Παληού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Καλαμάτα για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά και υποστήριξη στην Εταιρεία.

Νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο Γεώργιος Χριστόπουλος

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου Καλαμάτα, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 9/10/2026 συνεδρίασή του, ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής.

H νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα, στην από 9/10/2026 συνεδρίασή της, ως ακολούθως:

Νικόλαος Σοφιανός, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου -ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Ναταλία Νικολαΐδη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου -ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου -μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Ο ορισμός του νέου μέλους έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

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