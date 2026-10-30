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Στην απόκτηση 300.000 ίδιων μετοχών προχώρησε η Aktor, έναντι 2,99 εκατ. ευρώ και με μέση τιμή ανά μετοχή 10,01 ευρώ. Πλέον, η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.340.000 ίδιες μετοχές.

H ανακοίνωση της Aktor

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 14.09.2026 ανακοίνωσης προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε με την από 16.07.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την από 14.09.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την περίοδο 21.10.2026 – 30.10.2026, απέκτησε συνολικά 300.000 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η «Πειραιώς ΑΕΠΕΥ»).

Μετά και τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.340.000 ίδιες μετοχές. Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.