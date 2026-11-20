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Έρμαιο στις ορέξεις των πωλητών ήταν σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συντονίστηκε με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Οι ρευστοποιήσεις ήταν γενικευμένες, πλήττοντας τόσο τις τράπεζες, όσο και τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 48,53 μονάδες ή -1,87% και έκλεισε στις 2.552,70 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.526,96 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.580,28 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενός μήνα και συγκεκριμένα από τις 23 Οκτωβρίου (2.530,46 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ διολίσθησε -3,17%, με τις απώλειες εντός του Νοεμβρίου να διαμορφώνονται σε -2,53%. Η φετινή απόδοση έχει περιοριστεί στο +20,37%.

Ισχυρό κύμα πωλήσεων στο ταμπλό

Απώλειες -3,4% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.045,52 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,98% στις 6.539,78 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κατά -1,49% στις 3.032,12 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 386,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 62,3 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 60,4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 187,44 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 92 μετοχές, θετικό για 17, ενώ 6 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -4,58% στα 4,311 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (-4,17% στα 16,105 ευρώ), η Πειραιώς (-3,92% στα 9,454 ευρώ) και η Eurobank (-2,14% στα 4,7 ευρώ). Η CrediaBank έχασε -4,48% στο 0,874 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -2,78% στα 10,5 ευρώ και η Optima bank -0,2% στα 14,9 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «βουτιά» άνω του -4% σημείωσαν η ElvalHalcor (-4,56% στα 3,45 ευρώ) και η Viohalco (-4,51% στα 15,24 ευρώ), ενώ ακολούθησαν με απώλειες άνω του -3% η Metlen (-3,88% στα 43,06 ευρώ) και η Cenergy (-3,26% στα 21,38 ευρώ). Πάνω από -2% έχασαν η ΕΥΔΑΠ (-2,74% στα 13,5 ευρώ), η Aktor (-2,72% στα 9,67 ευρώ) και η Lamda Development (-2,42% στα 5,64 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Motor Oil (-1,89% στα 59,55 ευρώ) και η Titan (-1,48% στα 43,98 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, ο ΔΑΑ κατέγραψε «άλμα» +3,45% στα 12,3 ευρώ και ακολούθησαν η ΔΕΗ με άνοδο +1,49% στα 23,16 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κέρδη +0,78% στα 43,92 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πτώση άνω του -2% σημείωσαν η Σαράντης (-2,59% στα 12,04 ευρώ), η Alter Ego Media (-2,47% στα 6,32 ευρώ), η Intracom Holdings (-2,44% στα 3 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (-2,35% στα 4,365 ευρώ), η Ελλάκτωρ (-2,19% στο 1,16 ευρώ), η ΑΒΑΞ (-2,18% στα 3,365 ευρώ) και η Noval Property (-2,09% στα 2,34 ευρώ). Πάνω από -1% έχασαν η Bally’s Intralot (-1,93% στο 1,065 ευρώ), η Ideal (-1,49% στα 5,29 ευρώ), η Dimand (-1,41% στα 14 ευρώ), η Fourlis (-1,33% στα 3,7 ευρώ) και η Quest (-1,1% στα 7,17 ευρώ).

«Πονοκέφαλος» το AI trade – Η ατζέντα της ερχόμενης εβδομάδας

Υπό το βάρος των ισχυρών πιέσεων που ασκούνται στις διεθνείς αγορές κινήθηκε σήμερα το ΧΑ, με το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο να επιβαρύνει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Η αναζωπύρωση των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI εντείνει τη νευρικότητα, οδηγώντας τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτικές τοποθετήσεις.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύεται από την επιθετική ρητορική της Fed, καθώς οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών. Ούτε η πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic κατάφερε να αναστρέψει την επιφυλακτικότητα γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων να παραμένουν στο προσκήνιο.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, πρόσθετος παράγοντας που ενίσχυσε τη μεταβλητότητα ήταν η σημερινή λήξη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) μηνιαίας διάρκειας, καθώς οι αναπροσαρμογές και το κλείσιμο θέσεων στην αγορά παραγώγων επηρέασαν τη συναλλακτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Bally’s Intralot και σημαντικές εταιρικές πράξεις σε εισηγμένες εταιρείες συνεχίζεται σήμερα η δραστηριότητα στο XA. Η Bally’s Intralot δημοσίευσε πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης τα οικονομικά της μεγέθη για το εννεάμηνο του 2026.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη ΜΕΤΚΑ, καθώς σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραπέμπουν σε επιτυχή έκβαση της διαδικασίας, με την έκδοση να έχει προσελκύσει ισχυρή επενδυτική ζήτηση. Στα 10 ευρώ ανά μετοχή αναμένεται να διαμορφωθεί η τελική τιμή διάθεσης. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί και στο κλείσιμο η τιμή, τότε η ΜΕΤΚΑ αποτιμάται κοντά στο 1 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει τελικά 300 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Eurobank, ενόψει της αποκοπής του ενδιάμεσου μερίσματος τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Η τράπεζα έχει εγκρίνει τη διανομή συνολικού ποσού 214 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της, με το μέρισμα ανά μετοχή να διαμορφώνεται περίπου στα 0,0599 ευρώ. Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων έχει οριστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Σήμερα εισήχθησαν επίσης προς διαπραγμάτευση 5.993.467 δικαιώματα προτίμησης της SOFTWeb, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου, ενώ η προθεσμία άσκησής τους εκτείνεται έως τις 3 Δεκεμβρίου. Η τιμή εκκίνησης των δικαιωμάτων έχει καθοριστεί στα 0,027 ευρώ, με ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης.

Παράλληλα, από σήμερα οι μετοχές της Dotsoft διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω διανομής δωρεάν μετοχών. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση 5.504.000 νέων μετοχών, με αναλογία περίπου 1,7641 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά. Ταυτόχρονα, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξάνεται στα 0,50 ευρώ, από 0,10 ευρώ προηγουμένως. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Στο ημερολόγιο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η συνέχεια δίνεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όταν η Fourlis θα ανακοινώσει τα οικονομικά της μεγέθη για το εννεάμηνο του 2026. Την ίδια ημέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, αναμένονται τα αποτελέσματα της Motor Oil. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, θα δημοσιεύσει τις οικονομικές της επιδόσεις η Κρι Κρι. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου σειρά έχει η AS Company και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.