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Υπό το βάρος των ισχυρών πιέσεων που ασκούνται στις διεθνείς αγορές κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο να επιβαρύνει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Η αναζωπύρωση των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI εντείνει τη νευρικότητα, οδηγώντας τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτικές τοποθετήσεις.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -2,01% και διαπραγματεύεται στις 2.548,95 μονάδες, που είναι και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.580,28 μονάδες. Με βάση την τρέχουσα εικόνα ο ΓΔ οδεύει προς ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες, οι οποίες ξεπερνούν το -3%.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύεται από την επιθετική ρητορική της Fed, καθώς οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών. Ούτε η πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic κατάφερε να αναστρέψει την επιφυλακτικότητα γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων να παραμένουν στο προσκήνιο.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, πρόσθετος παράγοντας που ενδέχεται να ενισχύσει τη μεταβλητότητα είναι η σημερινή λήξη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) μηνιαίας διάρκειας, καθώς οι αναπροσαρμογές και το κλείσιμο θέσεων στην αγορά παραγώγων μπορούν να επηρεάσουν τη συναλλακτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Bally’s Intralot και σημαντικές εταιρικές πράξεις σε εισηγμένες εταιρείες συνεχίζεται σήμερα η δραστηριότητα στο XA. Η Bally’s Intralot δημοσίευσε πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης τα οικονομικά της μεγέθη για το εννεάμηνο του 2026.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη ΜΕΤΚΑ, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραπέμπουν σε επιτυχή έκβαση της διαδικασίας, με την έκδοση να έχει προσελκύσει ισχυρή επενδυτική ζήτηση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Eurobank, ενόψει της αποκοπής του ενδιάμεσου μερίσματος τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Η τράπεζα έχει εγκρίνει τη διανομή συνολικού ποσού 214 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της, με το μέρισμα ανά μετοχή να διαμορφώνεται περίπου στα 0,0599 ευρώ. Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων έχει οριστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Σήμερα εισάγονται επίσης προς διαπραγμάτευση 5.993.467 δικαιώματα προτίμησης της SOFTWeb, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου, ενώ η προθεσμία άσκησής τους εκτείνεται έως τις 3 Δεκεμβρίου. Η τιμή εκκίνησης των δικαιωμάτων έχει καθοριστεί στα 0,027 ευρώ, με ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης.

Παράλληλα, από σήμερα οι μετοχές της Dotsoft διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω διανομής δωρεάν μετοχών. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση 5.504.000 νέων μετοχών, με αναλογία περίπου 1,7641 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά. Ταυτόχρονα, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξάνεται στα 0,50 ευρώ, από 0,10 ευρώ προηγουμένως. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Στο ημερολόγιο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η συνέχεια δίνεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όταν η Fourlis θα ανακοινώσει τα οικονομικά της μεγέθη για το εννεάμηνο του 2026. Την ίδια ημέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, αναμένονται τα αποτελέσματα της Motor Oil.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, θα δημοσιεύσει τις οικονομικές της επιδόσεις η Κρι Κρι. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου σειρά έχει η AS Company και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Κύμα πωλητών στο ταμπλό

Απώλειες -2,1% καταγράφει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.086,51 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -1,56% στις 6.567,91 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κατά -1,48% στις 3.032,34 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 18,04 εκατ. ευρώ, με την Metlen να κάνει τζίρο 2 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν με πάνω από 1 εκατ. ευρώ οι συστημικές τράπεζες και η Allwyn. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 187,26 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 80 μετοχές, θετικό για μόλις 6, ενώ 2 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχωρεί κατά -2,8%, η Alpha Bank κατά -2,4%, η Πειραιώς κατά -2,3% και η Eurobank κατά -1,8%. Η CrediaBank σημειώνει πτώση -2,7%, η Optima bank -2,3% και η Τράπεζα Κύπρου -1,9%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες περίπου -3% καταγράφουν η Viohalco, η Metlen και η ElvalHalcor. Πάνω από -2% χάνουν η Cenergy, η Titan, η HELLENiQ ENERGY και η Aegean. Κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν η Aktor, η Motor Oil, η Jumbo, η ΕΥΔΑΠ και η Lamda Development. Από την άλλη πλευρά, η Allwyn ενισχύεται κατά +0,9% και διαπραγματεύεται πάνω από τα 9,8 ευρώ, με ώθηση από τη δέσμευση της διοίκησης για ελάχιστη ετήσια χρηματική διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή, ακόμη και στην περίπτωση που οι δραστηριότητες της Betano στη Βραζιλία παραμείνουν εκτός λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πτώση άνω του -2% σημειώνουν ο ΑΔΜΗΕ, η Alter Ego Media, η ΑΒΑΞ, η Intracom Holdings και η Noval Property. Με απώλειες άνω του -1% ακολουθούν η Bally’s Intralot, η Ideal, η Quest, ο ΟΛΠ, η Σαράντης, η Qualco, η Κρι Κρι, η Euronext Athens, η Dimand και η Ελλάκτωρ.