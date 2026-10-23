Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με ταχείς ρυθμούς αναπτύσσεται η δημοφιλής fintech εταιρεία Wealthyhood αρκετούς μήνες πλέον μετά από το «ντεμπούτο» της στην Ελλάδα, καθώς ήδη μετρά 35.000 εγγεγραμμένους χρήστες, με στόχο της τους 150.000 έως το τέλος του 2027.

Τις προηγούμενες ημέρες μάλιστα δημοσιοποίησε, με αφορμή τα «γενέθλιά» της στην ελληνική αγορά, την έκθεση «Greek Investor Pulse 2026: Ο Νέος Έλληνας Επενδυτής», με πολλά και ενδιαφέροντα ευρήματα.

«Είναι μια δουλειά που θεωρούμε πολύ σημαντική, γιατί βασίζεται σε πραγματικά, ανώνυμα δεδομένα και θέλουμε μέσα από αυτήν να συμβάλουμε στη συζήτηση για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στις κεφαλαιαγορές», αναφέρει στο newmoney ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, Co-Founder & CEO της Wealthyhood και εμπνευστής της καινοτόμου «έξυπνης» επενδυτικής πλατφόρμας της.

Οι ειδήσεις που την αφορούν είναι συνεχείς: στον απόηχο της στρατηγικής συνεργασίας της με την Τράπεζα Κύπρου, ήρθε και το νέο deal, αυτή τη φορά με την Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με πληροφορίες αναρτημένες και στο website αυτής, που δεν θα είναι -κατά τα φαινόμενα- το τελευταίο. Κι αυτό, διότι βρίσκονται σε εξέλιξη, παράλληλα, αντίστοιχες συζητήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών της Wealthyhood με άλλες τράπεζες και εκτός Ευρώπης!

Σύμφωνα με διαθέσιμα -δημόσια- στοιχεία στην ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας για τη νέα εμπορική συνεργασία της με τη δυναμικά αναπτυσσόμενη fintech, οι χρήστες θα μπορούν να βρουν στη νέα ενότητα «Επενδύσεις» του Next by NBG, εκπαιδευτικό περιεχόμενο για βασικές επενδυτικές έννοιες και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη Wealthyhood Europe ΑΕΠΕΥ, όπως ανέφερε χθες το newmoney.

Μέσω της διαδικασίας, ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα να επενδύσει σε διεθνείς μετοχές εισηγμένων σε Χρηματιστήρια και σε ETFs (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια – Exchange-Traded Funds) με ελάχιστη επένδυση από 1 ευρώ, όπως και σε τμήματα μετοχών (κλασματικές μετοχές – fractional shares).

Η τράπεζα εξηγεί ότι ο χρήστης της πλατφόρμας θα είναι εφικτό να παρακολουθεί την πορεία των μετοχών του «με μια ματιά» από το Next.

Δηλαδή:

Την αξία και την ημερήσια απόδοση των επενδύσεών του .

. Τη συνολική αξία του επενδυτικού του λογαριασμού .

. Το διαθέσιμο υπόλοιπό του για νέες επενδυτικές κινήσεις.

Τριπλό «στοίχημα» AI, B2B, Crypto

Στην ερώτησή μας σχετικά με τα επόμενα πλάνα της Wealthyhood για την Ελλάδα, οι απαντήσεις του κ. Χριστοδουλάκη είναι ξεκάθαρες:

«Ο πρώτος χρόνος στην Ελλάδα μάς έδειξε κάτι πολύ απλό: ο Έλληνας θέλει να επενδύει, αρκεί να του δώσεις έναν τρόπο απλό, φθηνό και ασφαλή. Πάνω από 35.000 άνθρωποι γράφτηκαν στη Wealthyhood μέσα σε έναν χρόνο, και ο τυπικός νέος επενδυτής ξεκινά με 100 ευρώ. Πάνω σε αυτό χτίζουμε το επόμενο βήμα, με τρεις άξονες:

AI. Το μεγάλο μας στοίχημα στο προϊόν είναι το Wealthyhood Co-Pilot, ένας προσωπικός επενδυτικός βοηθός. Αντί να ψάχνει κανείς σε μενού και διαγράμματα, θα μπορεί απλώς να ρωτήσει: τι ρίσκο παίρνω, γιατί έπεσε σήμερα το χαρτοφυλάκιό μου, τι σημαίνει αυτή η κίνηση πριν την κάνω. Συσχετίζεται με οτιδήποτε έχει να κάνει με το να μάθεις να διαχειρίζεσαι τον λογαριασμό σου, ακόμα και να προχωράς σε επενδυτικές κινήσεις.

B2B. Η τεχνολογία μας έχει ωριμάσει τόσο, που τη χρησιμοποιούν πλέον τράπεζες για να προσφέρουν επενδύσεις στους δικούς τους πελάτες. Η συνεργασία μας με την Τράπεζα Κύπρου ήταν η πρώτη. Πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι θα είναι μεγάλο μέρος των εσόδων μας τα επόμενα χρόνια.

Crypto. Είναι από τα πράγματα που μας ζητάνε περισσότερο οι χρήστες μας. Θα τα φέρουμε με τον σωστό τρόπο, μέσα στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο του MiCA, και δουλεύουμε ήδη πάνω σε αυτό και θεωρούμε ότι θα είναι πολύ άμεσα διαθέσιμο στο κοινό.».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Wealthyhood τοποθετεί τον πήχη των προσδοκιών για το άμεσο μέλλον σε πολύ υψηλότερα επίπεδα:

«Στόχος μας είναι οι 150.000 εγγεγραμμένοι χρήστες στην Ελλάδα έως το τέλος του 2027. Σήμερα είμαστε σε πάνω από 35.000, μετά από μόλις έναν χρόνο.

Τα σχέδια επέκτασής μας: Η Ελλάδα αποτελεί την ευρωπαϊκή μας έδρα και τη βάση για τα επόμενα βήματα. Πρώτα η Νότια Ευρώπη, σε χώρες που μοιάζουν πολύ με την Ελλάδα και όπου ο πολύς κόσμος έμενε μέχρι σήμερα εκτός αγορών, και μετά η υπόλοιπη Ευρώπη.

Με την ελληνική μας άδεια μπορούμε να ανοίξουμε την πλατφόρμα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. πολύ γρήγορα. Παράλληλα, το B2B μπορεί να μας ανοίξει πόρτες και εκτός Ευρώπης, μέσα από τράπεζες.».

Μετά τις ελληνικές και κυπριακές μετοχές, τι; Ο Άλεξ μιλά χωρίς περιστροφές:

«Το Co-Pilot, τα crypto και περισσότερες επενδυτικές επιλογές. Οι ελληνικές μετοχές πάντως μας εξέπληξαν ευχάριστα: μέσα σε τρεις μήνες από τη διάθεση των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 1 στους 5 επενδυτές μας έχει ήδη ελληνικούς τίτλους στο χαρτοφυλάκιό του».

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών

Απρίλιο του 2025, η ανερχόμενη startup με έδρα στο Λονδίνο αλλά με Έλληνες στη σύνθεσή της και παρουσία στη χώρα μας μέσω θυγατρικής, ανακοίνωσε νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, με επικεφαλής και στρατηγικό επενδυτή την Global Wealth Group.

Συμμετείχαν, ακόμη, τότε, η Genesis Ventures και μια σειρά 20 κορυφαίων angel investors από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος και το Helidoni Group, ο Φίλιππος Κούρκουλος Λάτσης, ο Δημήτρης Τρύφων και το T-Life Capital, ο Alan Morgan, ο Θανάσης Παπαγγελής και ο Θανάσης Μισδανίτης με ομάδα επενδυτών.

Μάρτιο του 2026, ακολούθησε άλλος ένας -μεγαλύτερος- γύρος χρηματοδότησης ύψους 6 εκατ. ευρώ, με επικεφαλής την Τράπεζα Κύπρου και την ταυτόχρονη ανανέωση της «ψήφου εμπιστοσύνης» από την Genesis Ventures.

Σε σχέση με την άντληση των 6 εκατ. ευρώ του γύρου με lead investor την Τράπεζα Κύπρου και την αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων, ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης σχολιάζει:

«Βλέπουμε τι συνέβη, στην πράξη: λανσάραμε την κοινή εφαρμογή Wealthyhood x BoC στην Κύπρο, φέραμε τις ελληνικές και κυπριακές μετοχές στην εφαρμογή και «χτίσαμε» την υποδομή που επιτρέπει σε μια τράπεζα να ενσωματώσει τις επενδυτικές μας υπηρεσίες στο δικό της app. Τώρα ρίχνουμε το βάρος στο AI και στην επέκταση».

Για την προοπτική της σύναψης νέων στρατηγικών συνεργασιών η απάντηση είναι κάθετα «ναι», ως προς τις προθέσεις της διοίκησης της Wealthyhood.

Πεποίθησή της είναι ότι η συμπόρευση με την Τράπεζα Κύπρου έδειξε ότι το μοντέλο δουλεύει: μια τράπεζα μπορεί να δώσει στους πελάτες της σύγχρονες επενδύσεις μέσα σε μήνες, όχι σε χρόνια, πάνω στην τεχνολογία της fintech εταιρείας.

Μετά τη χρηματοδότηση των 6 εκατ. ευρώ προτεραιότητα της εταιρείας είναι η εκτέλεση του business plan της:

Να «βγει» το Co-Pilot, να «μεγαλώσει» το B2B και να πιάσει τους στόχους της σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη, με ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Πηγές της fintech δεν αποκλείουν να υπάρξει νέος χρηματοδοτικός γύρος, όταν κριθεί σκόπιμο να επιταχυνθεί η επέκτασή της στην Ευρώπη και σε άλλες αναδυόμενες αγορές…

Focus στο γυναικείο community

Από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας ήταν πως παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών είναι ακόμα μικρός, περίπου 1 στους 6 νέους επενδυτές, όμως πέτυχαν υψηλότερη απόδοση από τους άνδρες, 23,8% έναντι 20,9% σε ετήσια βάση.

Εκεί πιστεύει η ηγεσία της Wealthyhood ότι κρύβεται μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την ελληνική αγορά. Και αυτονόητα θέτει το γυναικείο επενδυτικό community στο «μικροσκόπιό» της, με σκοπό να επενδύσει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση.

Άλλα στοιχεία: ο τυπικός νέος επενδυτής «των 100 ευρώ» είναι 34 ετών και ξεκινά με 100 ευρώ και ο 1 στους 3 έχει ηλικία κάτω των 30 ετών!