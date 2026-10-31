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Η σχέση των ελληνικών τραπεζών με τις FinTech εταιρείες δεν ωριμάζει απλά, γίνεται όλο και στενότερη, καθώς εξελίσσεται σταδιακά και από τον… αρχικό ανταγωνισμό τους έχει ήδη περάσει στη φάση των μεταξύ τους στρατηγικών συμμαχιών.

Με λίγα λόγια: τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν -συχνά- κεφάλαια, υποδομές και πελατολόγιο, ενώ οι νεοφυείς τεχνολογικές επιχειρήσεις φέρνουν την ταχύτητα, την ευελιξία και την καινοτομία στη διαμόρφωση της νέας ψηφιακής εποχής του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Τα παραδείγματα πληθαίνουν, με πιο πρόσφατο αυτό της εμπορικής συνεργασίας της Wealthyhood με την Εθνική Τράπεζα, που αποκάλυψε το newmoney.

Η startup με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με Έλληνες στην ομάδα της και παρουσία στην εγχώρια αγορά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, σύναψε συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα, παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών στους πελάτες της δεύτερης, μέσω της «έξυπνης» επενδυτικής πλατφόρμας της.

Υπενθυμίζεται, ότι τον περασμένο Μάρτιο η Wealthyhood σήκωσε νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 6 εκατ. ευρώ με βασικό επενδυτή την Τράπεζα Κύπρου και νέα συμμετοχή της Genesis Ventures.

Η νέα άντληση κεφαλαίων συνοδεύθηκε από τη στρατηγική εμπορική συνεργασία των δύο μερών, για την προώθηση της πλατφόρμας, της εφαρμογής και των υπηρεσιών της Wealthyhood σε ιδιώτες και εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο, όπως και στη βάση πελατών της Τράπεζας Κύπρου.

Όπως μας ανέφερε ο συνιδρυτής και CEO της Wealthyhood Europe ΑΕΠΕΥ, Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, ο στόχος της καινοτόμου FinTech εταιρείας είναι να φτάσει στους 150.000 χρήστες στην ελληνική αγορά έως το τέλος του 2027 και αποκάλυψε ακόμη ότι υπάρχουν νέες συζητήσεις για ανάλογες συνεργασίες της με άλλες τράπεζες και εκτός Ευρώπης.

Οι περιπτώσεις σαφώς δεν σταματούν εδώ. Προηγήθηκε η συμπόρευση της Plum με την Eurobank, το deal της Τράπεζας Πειραιώς με την Natech για τη δημιουργία της neobank Snappi, η εξαγορά της Flexfin από την Alpha Bank και ίσως ορισμένες άλλες κινήσεις ή συνεργασίες.

Οι προοπτικές που ανοίγονται για τις διεθνείς εταιρείες Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν από τις ανακοινώσεις για τη γερμανική finmid, τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη έλαβε νέα χρηματοδότηση 17 εκατ. ευρώ με επικεφαλής της επέκτασης του γύρου Series A το ελληνικό VC Big Pi Ventures – μέσω του Big Pi Growth I.

Δραστηριοποιείται στον χώρο του embedded lending με έδρα το Βερολίνο, υποστηρίζει τα προγράμματα χρηματοδότησης των Wolt, Delivery Hero – efood, myPOS κ.ά. και λάνσαρε δύο από τα σημαντικότερα προϊόντα της: την πολυετή χρηματοδότηση οχημάτων με τη Bolt και το πρόγραμμα δανεισμού εμπόρων με τη Skroutz.

Ενημέρωσε μάλιστα ότι σκοπεύει να δημιουργήσει hub στην Αθήνα, αφού η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες της finmid, λόγω των ισχυρών συνεργασιών της σε αυτήν.

Λίγο νωρίτερα, μόλις το περασμένο καλοκαίρι, είχε αποκαλύψει τις σκέψεις της για την πιθανή δραστηριοποίηση της fintech startup Finny, με έδρα τη Νέα Υόρκη, σε Έλληνες δημοσιογράφους, στο περιθώριο μεγάλου event, η Ελληνίδα Co-Founder της, η Βικτώρια Τόλη. Η Finny αξιοποιεί το AI για να βοηθήσει τους οικονομικούς συμβούλους στον εντοπισμό και τη διαχείριση νέων πελατών.

Το χρονικό των συμφωνιών

Ποιο είναι το χρονικό των συμφωνιών; Η Plum είναι μια FinTech startup, με έδρα επίσης στη Βρετανία, με ελληνικό «DNA» όμως, και ιδρυτή και CEO τον Βίκτωρα Τροκούδη, η οποία ανέπτυξε μια εφαρμογή «έξυπνης» διαχείρισης χρημάτων, αυτόματης αποταμίευσης και επενδύσεων και πιστώνεται τη στρατηγική συνεργασία της με την Eurobank.

Από την ελληνική τράπεζα η Plum έχει δεχθεί επένδυση αθροιστικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, μέσω δύο διαδοχικών χρηματοδοτικών γύρων από το φθινόπωρο του 2023 μέχρι εκείνο του 2024, κεφάλαια που διοχετεύθηκαν μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Με την καινοτόμο πλατφόρμα της Plum, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα αλγόριθμων διαχείρισης χρημάτων που τους βοηθά να αποταμιεύουν, να επενδύουν και να διαχειρίζονται τα έξοδά τους αξιοποιώντας αυτοματισμούς και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η αποτίμηση της Plum φέρεται να ξεπερνά το φράγμα των 250 εκατ. λιρών, με στόχο της να «πιάσει» το 1 εκατ. πελάτες στη χώρα μας σε βάθος χρόνου μέχρι το 2030.

Από την πλευρά της, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε χρηματοδότηση της Natech (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Αθανάσιος Ναυρόζογλου) από το 2023, με τη χρήση δικών της πόρων και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ακολούθησε το λανσάρισμα της Snappi, της πρώτης αμιγώς ψηφιακής τράπεζας στην Ελλάδα, ένα κοινό εγχείρημα (joint venture) του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και της ελληνικής εταιρείας τραπεζικής τεχνολογίας Natech.

Δυναμική είσοδο στο νεοφυές οικοσύστημα πραγματοποίησε άλλη μια μεγάλη ελληνική τράπεζα, η Alpha Bank, με την εξαγορά της Flexfin (Δημήτρης Βρανόπουλος – Αλέξανδρος Κελαϊδίτης) το 2025, η οποία ολοκληρώθηκε τον περσινό Αύγουστο. Σύμφωνα με όσα έγιναν τότε γνωστά, η FlexFin θεωρήθηκε η πρώτη fintech εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στην παροχή υπηρεσιών factoring στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις ρευστότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (μέσω καινοτόμου πλατφόρμας).

Πρόθεση της Alpha Bank εξ αρχής ήταν η συγχώνευση των δραστηριοτήτων factoring στην Ελλάδα (ABC FACTORS, FlexFin).

Κινήσεις ενδεικτικές της στροφής των ελληνικών τραπεζών προς τη συνεργασία τους με νεοφυείς εταιρείες που αναπτύσσουν λύσεις τεχνολογίας για την πραγματική οικονομία και αξιοποιούνται στο κατάλληλο εύρος…