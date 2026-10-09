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Σε αγορές 995.152 μετοχών της Allwyn, συνολικής αξίας 11,59 εκατ. ευρώ, προχώρησε το Valea Foundation κατά το τριήμερο 6-8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης.

Το Valea Foundation αποτελεί συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Pavel Saroch και Paul Schmid. Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Allwyn

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ότι στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από το VALEA FOUNDATION, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

– Pavel Saroch, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

σε σχέση με τις ακόλουθες συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

1. Στις 6 Οκτωβρίου 2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε 67.342 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 11,56 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 778.485,17 ευρώ.

2. Στις 7 Οκτωβρίου 2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε 637.509 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 11,58 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 7.385.006,74 ευρώ.

3. Στις 8 Οκτωβρίου 2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε 290.301 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 11,80 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 3.424.822,77 ευρώ.

Οι συναλλαγές επί των κοινών μετοχών έλαβαν χώρα στο χρηματιστήριο της Euronext Athens.

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